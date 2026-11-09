Vége lesz a sebességkorlátozásoknak: egy vasútfelújítás végét jelentette be Vitézy Dávid

A Bakonysárkány és Kisbér közötti szakaszon november 6-án kezdődtek meg a lokális helyreállítási munkálatok, amelyek várhatóan november 11-én reggel érnek véget. Addig az S150-es járatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat a vonalon.

A beavatkozás során a MÁV szakemberei megszüntetik a pálya ágyazatának sárosodását, kijavítják az alépítményt, kicserélik a síneket és a vasbeton aljakat, továbbá 350 tonna zúzott követ és 150 tonna ásványi zúzalékot építenek be. A szükséges utószabályozást követően a jelenlegi 40 kilométer/órás sebességkorlátozást fokozatosan oldják fel, így a vonatok decembertől várhatóan 60, az év végétől pedig – kedvező időjárás esetén – már 80 kilométer/órás sebességgel haladhatnak.

Az érintett regionális vonalon még 2022-ben vezették be a kétóránkénti ütemes menetrendet, a korábbi napi két vonatpárt nyolcra növelve, ami jelentős utasszám-bővülést eredményezett. A miniszter szerint azonban a szolgáltatásfejlesztés mellett a pálya állapotán is javítani kell a gyors és megbízható közlekedés érdekében.

"Nemcsak látványos, nagy vasútfejlesztésekre van szükség, hanem az ilyen kisebb, de a mindennapi közlekedést érdemben befolyásoló lokális karbantartási beavatkozásokra is.

A magyar vasúthálózaton túl sok helyen maradtak el ezek a munkák az elmúlt években, ennek következményeit ma az utasok viselik

– fogalmazott a tárcavezető.

A mulasztások pótlása érdekében a 2027-es költségvetés tervezete

30 milliárdról 80 milliárd forintra növeli a MÁV vasúti infrastruktúrájának felújítására fordítható forrásokat.

Az 50 milliárd forintos keretbővítést kifejezetten a sebességkorlátozások (lassújelek) felszámolására, sín- és váltócserékre, pályakarbantartásra, valamint kisebb állomásfelújításokra használhatja fel a vasúttársaság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images