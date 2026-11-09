Visszadobott egy törvényt Baka András, az Alkotmánybírósághoz fordul

Az Országgyűlés múlt keddi ülésnapján elfogadott, az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme és megerősítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényt
a köztársasági elnök nem írta alá, hanem előzetes normakontrollra megküldte az Alkotmánybíróságnak.
A köztársasági elnök egyrészt a zártkörű befektetési alapok alapkezelőváltására, másrészt a valamely részvénytársaságban történő jelentős befolyásszerzés esetén a kisebb befektetők részére kötelezően megteendő vételi ajánlat alóli mentesülésre vonatkozó törvényi rendelkezések tekintetében kérte az Alkotmánybíróságtól az Alaptörvénnyel való összhang vizsgálatát.
Az államfői indítvány egyfelől kifogásolta, hogy a törvény alapján a befektetési jegy tulajdonosok 60%-a kötelezően kikényszerítheti a zártkörű befektetési alapok kezelőváltását, mégpedig úgy, hogy mindez a már a törvény hatálybalépését megelőzően is működő, továbbá – a törvénynek a címében is deklarált céljával is ellentétben – állami hátterű vagyont nem, vagy csak részben tartalmazó zártkörű befektetési alapokat is érinthet. A jogbiztonság részét képező bizalomvédelemre és a fennálló szerződésekbe való beavatkozásra irányadó alaptörvényi követelményeknek, valamint a már működő alapok kisebbségi befektetői és alapkezelői tulajdonjogának, illetve vagyoni értékű jogainak sérelme mellett a törvény ezen rendelkezései – egyes pontokon hiányos, illetve homályos megfogalmazásukra tekintettel – a normavilágosság követelményének és ezzel összefüggésben a hatékony jogorvoslathoz való jognak a sérelmét is felvetik.
A köztársasági elnök beadványa másfelől azt kifogásolta, hogy részben a törvény szerinti alapkezelőváltással is összefüggésben – annál ugyanakkor általánosabb körben is – a részvénytársaságokban jelentős befolyást szerző tagokat mentesíti az eddigi, hosszú ideje fennálló szabályok szerinti, a kisebb tulajdonosok részvényeinek megvételére vonatkozó ajánlattételi kötelezettségük alól, sértve ezzel a tulajdonhoz való jog társasági jogi konkretizálódását jelentő kisebbségvédelmi követelményeket, illetve a fennálló jogi helyzet változatlanságában alappal bizakodó, a törvény hatálybalépésekor már tulajdonrésszel rendelkező kisebb részvényesek jogos elvárásait.
Az államfő a fentiek mellett alaposan megvizsgálta a törvény egyéb, különösen a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének – vagyis az Orbán-kormány takaerékösszeolvasztásáért felelő szerv – megszűnésével kapcsolatos rendelkezéseit és azok lehetséges továbbgyűrűző hatásait is, azokkal kapcsolatban azonban – a hatályos szabályozásra figyelemmel és a rendkívül rövid idő alatt megismerhető hiteles információk alapján – nem talált az Alkotmánybírósághoz fordulást szükségessé tevő súlyos kifogást.
Miről szól a jogszabály és mire nem terjed ki a kifogás?
Ahogy arról korábban többször is írtunk, az elmúlt években az állam számos zártkörű alapon keresztül fektetett be, gyakran 70 százalékos állami és 30 százalékos magántőke-részvétellel. A múlt kedden megszavazott jogszabály szerint az ilyen alapoknál az állami befektető egyedül is kezdeményezhetné az alapkezelő leváltását. Ha a kezelés átadásáról 20 napon belül nem születne megállapodás, a felügyelet is közbeléphetne. A vételi ajánlat alóli mentesség más helyzetben érinti a kisebbségi befektetőket. Ha valaki jelentős befolyást szerez egy részvénytársaságban, a kötelező ajánlat lehetőséget ad a kisebb részvényeseknek arra, hogy neki adják el a részvényeiket. A kivétel alkalmazásakor ettől a kiszállási lehetőségtől eshetnek el.
A takarékszövetkezetek összevonására létrehozott egykori szervezet megszüntetésével a tagbankok egymásért viselt felelőssége is megszűnne, a szervezet teljes vagyona pedig az államra szállna. A vagyon alapját a 2013-ban kapott 136 milliárd forintos állami tőkejuttatás adta. A szervezet később az ebből vásárolt állampapírokat a Magyar Bankholding kötvényeire cserélte, így ma ezek a kötvények adják a vagyon zömét.
Az integrációs szervezet megszüntetése és az Eximbank szabályainak módosítása egyaránt kívül maradt az államfő indítványán.
Az Eximbank esetében a törvény azt a mentességet szüntetné meg, amely alapján egyes, állami kezességgel fedezett ügyleteknél mellőzhető annak vizsgálata, hogy szükség van-e további biztosítékra.
A köztársasági elnök – az alkotmánybírósági beadványában foglaltaktól függetlenül is – megjegyzi, hogy a törvényt az Országgyűlés kivételes eljárás keretében fogadta el, amelynek során a törvényjavaslat Országgyűléshez történő benyújtása – azaz megismerhetősége – és elfogadása között alig 26 óra telt el, valamint a törvényjavaslat társadalmi és szakmai egyeztetésére sem került sor. A sürgős elfogadás oka és indokoltsága azonban nem derül ki sem – az egyébként le nem folytatott – társadalmi és szakmai egyeztetésből, sem akár magából a törvény szövegéből, az állami forrásokat még csak részben sem kezelő alapok vonatkozásában pedig – értelemszerűen, ám a jogszabály elnevezésével ellentétben – nem is derülhet ki.
Az államfő a törvénnyel összefüggésben, de általában véve a jövőre nézve is elővigyázatosságra hív fel arra tekintettel, hogy a pénzpiaci szabályoknak az állam érdekében történő, közhatalmi eszközökkel történő befolyásolása, illetve torzítása általánosságban is megingathatja a magyar pénzügyi rendszer iránti bizalmat, mivel a magyar intézményi rendszer korábbi diszfunkcióinak továbbélése, illetve különösen újraéledése elbizonytalaníthatja a nemzetközi befektetőket abban, hogy a magyar állam tiszteletben tartja-e a piaci működés feltételeit.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Bodnár Boglárka
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