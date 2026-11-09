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Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotok a magyar vasúti fővonalon, indul a karbantartás
Gazdaság

Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotok a magyar vasúti fővonalon, indul a karbantartás

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Hétfő éjszakától újabb pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a miskolci vasúti fővonalon a rendkívüli sebességkorlátozások felszámolása érdekében – tudatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.

A tárcavezető a beavatkozás szükségességét indokolva hangsúlyozta, hogy

tarthatatlan, hogy a miskolci fővonal egyes szakaszain 10 km/órával araszoljanak a vonatok.

Ennek megszüntetése érdekében Füzesabonyban négy átszelési kitérőt – közismert nevén angolváltót – és a hozzájuk kapcsolódó vágányszakaszokat cserélnek ki. A munkálatok révén megszűnnek a 10 és 20 km/órás lassújelek, a pályasebességet pedig több lépcsőben emelik majd vissza. Ezzel a miskolci fővonal mellett az egri és a debreceni járatok által is használt rövid szakaszon két perc menetidő-megtakarítás érhető el.

A november 9. és 25. között zajló felújítás részeként Füzesabony és Mezőkövesd között helyreállítják a vágánygeometriát, Mezőkövesdnél pedig ágyazatcserét végeznek. Mindeközben a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében már előkészítik a Hatvan és Füzesabony közötti teljes pályaszakasz 160 km/órás sebességre alkalmas átépítését is, amelynek kivitelezési közbeszerzése 2027 elején indulhat. "A füzesabonyiak és az erre utazók azonban nem várhatnak a teljes korszerűsítésre, ezért a legrosszabb állapotú váltókat most ki fogjuk cserélni" – mutatott rá a miniszter.

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A karbantartás ideje alatt módosul egyes járatok menetrendje, és előfordulhatnak a megszokottnál korábbi indulási időpontok is. Füzesabony és Eger között bizonyos hajnali és késő esti vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, ezért az utasoknak érdemes indulás előtt tájékozódniuk a MÁVPlusz alkalmazásban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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