A gyerekek védelme nyithat új fejezetet a Big Tech szabályozásában

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A Lancet harmadik tanulmánya abból indul ki, hogy ha a digitális platformok, algoritmusok, adatkezelési gyakorlatok és üzleti modellek érdemben befolyásolják az egészséget, akkor

szabályozásuk sem maradhat kizárólag adatvédelmi, fogyasztóvédelmi vagy versenyjogi kérdés.

A digitális környezet mára olyan közeg lett, amelyben egészségügyi kockázatok és előnyök egyaránt keletkeznek. Ez különösen igaz a gyerekekre és fiatalokra, akik egyszerre felhasználói, célpontjai és elszenvedői is lehetnek a gyorsan változó digitális rendszerek következményeinek.

A szerzők abból indulnak ki, hogy a digitális platformok valós társadalmi, oktatási, egészségügyi és információs előnyöket is nyújtanak. A szabályozás tétje ezért az, milyen keretek között működhetnek a platformok egészségvédőbb és elszámoltathatóbb módon.

A jelenlegi rendszerben az adatvédelem, a versenyjog, a fogyasztóvédelem, a gyermekvédelem, az oktatáspolitika és az egészségügyi digitalizáció sokszor külön logika szerint kezeli ugyanazokat a platformokat. A Lancet szerint éppen ez a széttöredezettség az egyik fő probléma.

A Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) adatai szerint a digitális egyenlőtlenség két irányból is egészségügyi kockázatot jelent: a magas jövedelmű országokban a túlzott és rosszul szabályozott platformhasználat, az alacsony jövedelmű országokban pedig a hozzáférés hiánya vagy gyengesége okozhat problémát.

Négy terület, ahol be kellene avatkozni

A szerzők négy fő kormányzási területet azonosítanak, amelyek együtt mutatják meg, hogy a digitális egészségmeghatározók szabályozása nem merülhet ki tartalommoderálásban vagy adatvédelmi előírásokban.

Hol avatkozna be a Lancet a digitális egészségkockázatok csökkentéséért? Kormányzási terület Mit szabályozna? Lehetséges eszközök Miért fontos a gyerekek és fiatalok szempontjából? Infrastruktúra és hozzáférés Internetkapcsolat, eszközhasználat, digitális közszolgáltatások, egészségügyi és oktatási digitális rendszerek Közberuházás, közbeszerzési feltételek, interoperabilitási követelmények, hozzáférési standardok A hozzáférés hiánya kizárhat az oktatásból és az ellátásból, a rosszul szabályozott hozzáférés pedig új kockázatokat hozhat létre Platformdizájn és kereskedelmi gyakorlatok Ajánlórendszerek, végtelen görgetés, automatikus lejátszás, célzott reklám, profilozás Gyermekbarát alapbeállítások, célzott reklám tilalma kiskorúaknál, ajánlórendszerek átláthatósága, biztonságos tervezési standardok A platformdizájn befolyásolhatja az alvást, a figyelmet, a mentális egészséget és a testképpel kapcsolatos nyomást Adatkezelés és megfigyelés Felhasználói adatok, biometrikus és viselkedési adatok, másodlagos adathasználat, algoritmikus profilozás Adatvédelmi korlátok, algoritmikus hatásvizsgálat, biometrikus megfigyelés korlátozása, független audit A korai életkorban keletkező digitális profilok hosszú távon befolyásolhatják a fiatalok lehetőségeit Intézményi elszámoltathatóság és jogok Platformcégek, iskolák, egészségügyi szolgáltatók, hatóságok és hirdetők felelőssége Kutatói adathozzáférés, panaszmechanizmusok, auditálhatóság, versenyjogi eszközök, fiatalok bevonása A felelősség több szereplő között oszlik meg, ezért könnyen elmosódhat, ki felel a károkért Forrás: The Lancet, Portfolio

A négy terület közös pontja, hogy a digitális rendszereket átfogó, egészségre ható környezetként kezeli. A platformdizájn, az adatgyűjtés, az intézményi felelősség és a hozzáférési egyenlőtlenség így ugyanannak a szabályozási problémának a különböző oldalai.

Nem ugyanúgy szabályoz a világ

A tanulmány a digitális kormányzás több eltérő modelljét különíti el. Ezek jól mutatják, hogy a nagy piacok eltérő eszközökkel próbálják kezelni a technológiai platformok egészségügyi és gyermekvédelmi kockázatait.

Négy eltérő út a Big Tech és a gyermekvédelem szabályozásában Régió/ország Szabályozási logika Fő eszközök Gyermekvédelmi hangsúly Fő kockázat vagy korlát Európai Unió Alapjogi és előzetes kötelezettségekre építő modell Digital Services Act, AI Act, GDPR, rendszerszintű kockázatkezelés, átláthatósági és auditálhatósági követelmények Kiskorúak védelme, addiktív dizájn, káros tartalmak, célzott reklám és kereskedelmi profilozás korlátozása Bonyolult végrehajtás, lassú intézményi reakció, tagállami kapacitáskülönbségek Egyesült Államok Piacvezérelt és peres úton korrigált modell Termékfelelősségi perek, versenyjogi eljárások, állami szintű szabályozási kísérletek, gyermekadat-védelmi szabályok Platformdizájn, ajánlórendszerek és gyermekek mentális egészségét érintő károk bírósági vizsgálata Erős szólásszabadsági korlátok, töredezett állami szabályozás, lassú szövetségi jogalkotás Ausztrália Erősebb végrehajtásra és életkori korlátozásokra építő modell Online Safety Act, eSafety Commissioner, iparági kódexek és standardok, 16 év alattiak közösségimédia-hozzáférésének korlátozása Közvetlen gyermekvédelmi beavatkozás, életkori korlátok és online biztonsági intézkedések Életkor-ellenőrzési, adatvédelmi és kirekesztési kockázatok, hatásmérés szükségessége Kína Államilag vezérelt technonacionalista kontroll Valós neves regisztráció, életkor-ellenőrzés, időkorlátok, tartalomklasszifikáció, platformokra delegált végrehajtás Kiskorúak online idejének, tartalom-hozzáférésének és platformhasználatának központi korlátozása Megfigyelési kockázatok, szabadságjogi aggályok, állami kontroll túlterjeszkedése Forrás: The Lancet, Portfolio

Az uniós megközelítés lényege, hogy a digitális szolgáltatóknak már a károk bekövetkezése előtt kötelezettségeik vannak. A Digital Services Act és az AI Act is ebbe a logikába illeszkedik, és rendszerszintű kockázatokat, átláthatóságot, auditálhatóságot és kiskorúvédelmi szempontokat próbál kezelni.

Az Egyesült Királyság inkább a gondossági kötelezettségre épít. Az Online Safety Act és az Ofcom, vagyis a brit kommunikációs szabályozó hatóság szerepe azt jelzi, hogy a platformoknak aktívan fel kell mérniük és csökkenteniük kell a gyerekeket érő online kockázatokat. Ausztrália ennél határozottabb irányba mozdult el, miután a 16 év alattiak közösségimédia-hozzáférését korlátozó reformok a gyermekvédelem egyik legszigorúbb szabályozási kísérletét jelentik. A Lancet az ausztrál irányt szabályozási kísérletként kezeli, amelynek hatásait és mellékhatásait szigorúan mérni kell.

Az Egyesült Államokban a piaci innováció, a szólásszabadság erős alkotmányos védelme és a közvetlen tartalomszabályozással szembeni korlátok miatt a pereknek és az állami szintű szabályozási kísérleteknek van nagyobb szerepük. A platformokkal szembeni termékfelelősségi ügyek a dohányipar, az opioidgyártók és más káros termékek elleni fellépések történetét idézik fel. A tanulmány szerint

ezek az eljárások a kártérítésen túl belső dokumentumokat is nyilvánosságra hozhatnak, alakíthatják a közbeszédet, és szabályozási nyomást teremthetnek.

Kína technonacionalista modellje gyors beavatkozási képességet ad az államnak, de súlyos szabadságjogi és megfigyelési kérdéseket is felvet. India más típusú példát ad, ahol az állam nagy léptékű digitális azonosítási, fizetési és egészségügyi adat-infrastruktúrákat épít. Ez javíthatja a hozzáférést, de új kockázatokat is teremthet, különösen ott, ahol az adatvédelem, az intézményi kontroll vagy a végrehajtás gyengébb.

A gyermekvédelem nem válhat általános megfigyelési eszközzé

A gyerekek védelme politikailag erős és szakmailag indokolt kiindulópont. A Lancet szerint a kiskorúak biztonsága, egészsége és online jólléte sürgős közegészségügyi prioritás. Ennek része lehet

az életkori korlátozás,

az életkor-ellenőrzés,

a gyermekbarát alapbeállítások előírása,

a kiskorúakra irányuló célzott reklám tiltása,

a káros tartalmak csökkentése,

valamint egészségügyi és biztonsági hatásvizsgálatok bevezetése.

A tanulmány ugyanakkor óvatosságra int: az életkor-ellenőrzés védheti a gyerekeket, de adatvédelmi kockázattá is válhat. Ha a platformok vagy az államok minden felhasználót azonosítani kezdenek, a gyermekvédelem könnyen általános személyazonosság-ellenőrzési rendszerré alakulhat. Ez kizárhatja azokat, akiknek nincs megfelelő dokumentumuk vagy technológiai hozzáférésük, és erősítheti a digitális megfigyelést.

A szerzők ezért elővigyázatos, de folyamatosan felülvizsgált szabályozást javasolnak. A digitális környezet gyorsan változik, ezért

a szabályozásnak is követnie kell az új bizonyítékokat, a nem szándékolt következményeket és a technológiai fejlődést.

A dohányipari párhuzam hasznos, de nem tökéletes

A Lancet külön foglalkozik a vállalati védekezési mintázatokkal. A szerzők szerint a technológiai ipar vitáiban több olyan elem is megjelenik, amelyet korábban a dohányipar, a fosszilis energiahordozók kitermelői, a vegyipar, az élelmiszeripar vagy a gyógyszeripar szereplőinél is azonosítottak.

Az egyik ilyen eszköz a tudományos kételykeltés. A vállalatok ilyenkor nem feltétlenül cáfolják a károk lehetőségét, inkább a bizonytalanságot hangsúlyozzák, további bizonyítékokat követelnek, vagy kiválasztott kutatásokat emelnek ki. A másik elem a kritikusok hiteltelenítése, amikor a szabályozást sürgető szakértőket, kutatókat vagy civil szereplőket túlzónak, fejlődésellenesnek vagy ideologikusnak állítják be. A harmadik visszatérő motívum a szabályozás szabadságkorlátozásként való keretezése. Ebben a narratívában a beavatkozás az innováció, az egyéni választás és a szólásszabadság korlátozásaként jelenik meg.

A párhuzam ugyanakkor csak korlátozottan használható. A közösségi média és a digitális platformok nem azonosak a dohánytermékekkel, mert társadalmi, oktatási, egészségügyi és információs előnyöket is nyújthatnak. Éppen ezért

a szabályozás tétje nem a digitális világ visszaszorítása, hanem az, hogy a platformok milyen feltételek mellett működhetnek egészségvédőbb és elszámoltathatóbb módon.

Globális válasz nélkül szabályozási verseny marad

A Lancet szerint a digitális egészségmeghatározók nem állnak meg az országhatároknál. Egy globális platform ugyanazzal az ajánlórendszerrel, adatkezelési logikával vagy reklámmodellel működhet nagyon eltérő szabályozási környezetekben. A cégek így ott tesztelhetnek vagy terjeszthetnek kockázatosabb megoldásokat, ahol gyengébb az állami ellenőrzés.

A szerzők ezért felvetik egy WHO-keretmegállapodás lehetőségét a digitális és mesterséges intelligencián alapuló egészségügyi átalakulások kormányzására. A javasolt keretmegállapodás a konkrét technológiák tiltása helyett közös elveket és eljárási minimumokat rögzítene, köztük hatásvizsgálatokat, átláthatósági és auditálhatósági követelményeket, gyermekvédelmi garanciákat, kutatói hozzáférést és a digitális egészségkárok rendszeres jelentését.

A tanulmány emellett egy nemzetközi gyermek AI-biztonsági és egészségügyi intézet létrehozását is javasolja. Egy ilyen intézmény figyelhetné az új kockázatokat, standardokat dolgozhatna ki, és segíthetné a kormányokat a bizonyítékokon alapuló beavatkozásokban.

A sorozat végkövetkeztetése szerint a digitális rendszerek ma már az egészség alapfeltételeit alakítják. A tét ezért túlmutat az adatvédelemen és a káros tartalmak kezelésén. Arról is szól, ki irányítja azokat a digitális környezeteket, amelyekben a következő generációk felnőnek, tanulnak, dolgoznak, tájékozódnak és egészségügyi ellátáshoz jutnak.

A Lancet digitális egészség sorozatának első két részének feldolgozását itt találják:

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images