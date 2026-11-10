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Asztalra csapott a MÁV vezére: kiraboltak két vasúti kocsit az éjjel, ezért borult a menetrend
Gazdaság

Asztalra csapott a MÁV vezére: kiraboltak két vasúti kocsit az éjjel, ezért borult a menetrend

Portfolio
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Kirabolták két Railjet vasúti szerelvény étkezőkocsiját keddre virradó éjszaka a budapesti Keleti pályaudvaron, amelyek emiatt nem tudtak elindulni - közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója kedden a Facebookon.

Ismeretlenek az éjszaka folyamán mindkét szerelvény étkezőkocsiját feltörték, az utasterekben károkat okoztak. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy reggel nem tudtuk őket menetrend szerint forgalomba állítani. Utasok százainak okozva ezzel bosszúságot, késést, felborult terveket

- írta Hegyi Zsolt.

Az ügyben rendőrségi helyszínelés zajlik, és a MÁV is vizsgálatot indít

- tette hozzá.

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Hegyi Zsolt szerint a vasúti üzemi területek akkorák, hogy hagyományos eszközökkel szinte lehetetlen folyamatosan ellenőrizni őket, de ez nem jelentheti azt, hogy a MÁV szabad utat enged a rongálóknak.

Két napja beszéltem arról, hogy drónokkal fejlesztjük a területek őrzését, és sajnos naponta megerősítve látom, hogy ez mennyire fontos. Minden rendelkezésünkre álló eszközt be kell vetnünk, hogy megvédjük a járműveinket, időben észleljük a veszélyt, és tetten érjük az elkövetőket

- szögezte le a MÁV-csoport vezérigazgatója, mivel "a vandalizmus árát végső soron az utasaink fizetik meg".

A Mávinform kedd reggel arról tájékoztatott, hogy a Keleti pályaudvarról 6:30-kor Bécs, Sargans felé induló Railjet nem közlekedik rendőrségi intézkedés miatt, a Keleti pályaudvarról 9:30-kor Münchenbe induló Railjet pedig várhatóan 30 perces késéssel indul.

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