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Átvilágítják és átalakítják a magyarországi kutatóhálózatot
Gazdaság

Átvilágítják és átalakítják a magyarországi kutatóhálózatot

Portfolio
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Megkezdte a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat központjának átvilágítását az új vezetés. Az audit célja, hogy megszüntessék a párhuzamos feladatokat, és átláthatóbbá, takarékosabbá tegyék a központ működését – közölte kedden a szervezet.

Az átvilágítás során a jelenlegi működést érintő vezetői döntéseket, szerződéseket, kötelezettségvállalásokat és kifizetéseket nézik át.

A vizsgálat arra is kiterjed, hogyan teljesíti a központ a közfinanszírozási szerződésben vállalt feladatait – számolt be az MTI.

Stipsicz András elnök szerint az audit alapján úgy alakítanák át a központ szervezetét és finanszírozását, hogy jobban igazodjon a rendelkezésre álló forrásokhoz, és hatékonyabban segítse a kutatóintézetek munkáját.

A HUN-REN az átvilágítás eredményeit és az azok nyomán hozott intézkedéseket is nyilvánosságra hozza.

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Az Orbán-kormány 2019-ben leválasztotta a kutatóintézeteket a Magyar Tudományos Akadémiáról (MTA). A hálózat előbb Eötvös Loránd Kutatási Hálózatként, majd HUN-REN néven működött, működését pedig 2024 végén külön törvényben szabályozták. A Tisza-kormány a HUN-REN intézeteit és az időközben az ELTE-hez került négy kutatóközpontot ismét az MTA alatt egyesítené. A szaktárca megtartaná az államháztartástól elkülönülő, hosszabb távú finanszírozást, és új törvényi garanciákkal javítaná az átláthatóságot.

Tanács Zoltán miniszter a reformhoz vezetőváltást is sürgetett, Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató október 21-én távozott, másnaptól Stipsicz vezeti ideiglenesen a hálózatot.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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