Az AI a HR hőtérképén is egyre jobban izzik − Jövőálló üzemmódba kapcsol a szakma

A globális gazdasági bizonytalanságok, a technológiai átállás és a hatékonysági kényszer érthető módon magával hozta a HR-szakma prioritásainak átalakulását is. Ez az újrarendeződés elsősorban abban érhető tetten, hogy ebben a szegmensben öles léptekkel tör utat magának az AI. Ahogy a DEVELOR legfrissebb nemzetközi kutatása rámutat, a mesterséges intelligencia két év alatt megduplázta súlyát és a második legfontosabb stratégiai HR-feladattá avanzsált.

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„Az AI a HR szemében is kulcstémává lépett elő, és a döntéshozóknak immár arról kell dönteniük, hogy milyen üzleti problémák megoldására, milyen szabályok mentén és milyen felkészültséggel használja a technológiát. Aki ezt pusztán technológiai projektként kezeli, könnyen csalódni fog; aki viszont képességfejlesztési és vezetői feladatként tekint rá, valódi versenyelőnyt építhet” – mondta Szabó Csaba, a Develor vezérigazgatója.

A felmérés alapján az AI-érettségben már most jelentős különbségek látszanak a szervezetek között a tréningek terén is. A megkérdezett szervezetek 39,5 százaléka már használ mesterséges intelligenciát képzéshez, további 29 százalék tervezi a bevezetését, miközben 29,6 százalék számára érdekes ugyan a téma, de konkrét tervük még nincs a hasznosításra. Mindössze 1,9 százalék utasítja el az AI használatát.

Ez a megoszlás azt jelzi, hogy a HR-en belül

gyorsan szétnyílhat az olló az AI-t tudatosan alkalmazó és a kiváró szervezetek között, ami különösen sürgetővé teszi, hogy szervezeten belül a rangját megillető módon foglalkozzanak vele.

Szabó Csaba Develor, vezérigazgató Csaba közgazdász, 15 éve áll a 18 országban működő, több mint 30 éves múlttal rendelkező „magyar multi”, a Develor Tanácsadó Zrt. hazai cégének élén. Tréneri és tanácsadói hitelességét szervezetfejles … Tovább

Jó hír a későn ébredőknek, hogy a felzárkózás nem feltétlenül követel meg gigaköltségvetést vagy egy teljes átalakítási programot. Kis lépésekkel is el lehet indulni, két-három olyan alacsony kockázatú felhasználási eset kijelölésével, ahol könnyű látványos hatást kimutatni − ilyen például a belső felhalmozott tudásanyag összesítése. Az egyszerű AI-védőkorlátok beiktatása, a tréningcsapat AI-jártasságának fejlesztése szintén komoly hozadékkal jár, mint ahogy az időmegtakarítás és a minőségjavulás kimutatása is.

Még nagyobb elvárások jöhetnek a vezetőkre nézve

A mesterséges intelligencia előretörése ezzel együtt nem szorította háttérbe a vezetőfejlesztést, sőt inkább megerősítette annak szerepét. A kutatás szerint 2026-ban is ez a leggyakrabban választott stratégiai HR-prioritás, ami arra utal, hogy a vállalatok a vezetői minőséget látják a bizonytalanságban való működés, a változások végrehajtása és a teljesítmény fenntartása egyik legfontosabb eszközének.

A legfontosabb vezetői kompetenciák között a munkatársak motiválása és elkötelezése 30,7 százalékkal, az agilitás és változáshoz való alkalmazkodás 29,9 százalékkal, a munkatársak fejlesztése és a tehetségmenedzsment pedig 27,1 százalékkal szerepel.

Forrás: Develor L&D Kaleidoscope Report 2026

A vezetőfejlesztés szerepe továbbra is központi jellegű marad, de a „jó vezetés” tartalma érezhetően változik. Ma már nemcsak az irányításról szól, sokkal inkább arról is, hogy a vezetők bizonytalan környezetben is képesek legyenek eredményeket elérni, megtartani a munkatársak elkötelezettségét, kezelni a változásokat, valamint házon belül építeni és fejleszteni a tehetségeket, vélekedik a DEVELOR vezérigazgatója.

Az AI-korszak nem hogy csökkenti, sokkal inkább növeli a jó vezetők jelentőségét. Minél gyorsabb a technológiai változás, annál fontosabb, hogy legyenek olyan magas beosztású szakemberek, akik képesek értelmet adni a változásnak, megtartani az emberek bizalmát, és közben üzleti eredményt is szállítanak

– fogalmazott Szabó Csaba.

A képzési formátumokban is pragmatikus fordulat látható. A válaszadók 49,8 százaléka továbbra is az egynapos tréninget tartja ideális fejlesztési egységnek, miközben a félnapos formátumok aránya 2024 és 2026 között 30,2 százalékról 36,7 százalékra emelkedett.

A vállalatok tehát nem feltétlenül kevesebb fejlesztést akarnak, hanem rövidebb, fókuszáltabb, jobban illeszthető tanulási utakat. Az online és offline megoldások aránya eközben kiegyensúlyozott maradt: 2026-ban a programok 47,4 százaléka offline, 42,6 százaléka online formában valósul meg.

Régiós testreszabásra szükség lehet

A magyar piac esetében a DEVELOR tanulmánya külön is rámutatott: miközben a régió több országában a digitalizáció és az AI-integráció vált a képzés-fejlesztési stratégiák egyik legmarkánsabb fókuszává, Magyarországon továbbra is különösen erős a munkatársi elkötelezettség és a megtartás témája.

Ez kifejezetten helyi sajátosság, amiből szintén látszik, hogy a hazai HR-vezetőknek egyszerre kell reagálniuk a technológiai váltásra, a munkaerőpiaci feszültségekre és a kulcsemberek megtartásának üzleti kockázataira.

A témáról részletesen is szó lesz a Portfolio HR (R)evolution 2026 konferencián. Részletek a linken.

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