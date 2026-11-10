Bemondta az amerikai jegybank egyik vezére: nincs kizárva az 50 bázispontos kamatemelés sem

Londoni beszédében a jegybankár kifejtette, hogy még a vártnál kedvezőbb októberi inflációs adatok esetén is támogatná a decemberi kamatemelést.

Amennyiben viszont az áremelkedés üteme felülmúlja az előrejelzéseket, ennél is határozottabb fellépésre lenne szükség.

Waller szerint egy ilyen forgatókönyv esetén a decemberi ülésen komolyan meg kell fontolni az irányadó kamat 50 bázispontos emelését, mivel egy mindössze 25 bázispontos lépéssel a Fed a saját szavahihetőségét kockáztatná.

A kormányzó emlékeztetett arra, hogy a jegybank az októberi kamatdöntést megelőző, illetve az ülésen folytatott kommunikációjával már felkészítette a piacokat a további szigorításra. Hangsúlyozta, hogy

nem feltétlenül kell minden egyes ülésen kamatot emelni, a lényeg az, hogy a megígért lépéseket észszerű időn belül valóban végrehajtsák.

Ha ez elmarad, a befektetők mérséklik a kamatemelési várakozásaikat, ami a hozamok azonnali csökkenéséhez és a monetáris kondíciók nem kívánt lazulásához vezetne.

A Fed Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) októberben nem változtatott a kamatszinten, mivel a döntéshozók több információt szerettek volna látni az infláció letöréséhez szükséges pályáról. A határozat azonban nem volt egyhangú, mivel Lisa Cook kormányzó és Beth Hammack, a clevelandi Fed elnöke is különvéleményt fogalmazott meg. Az ülés óta több jegybankár is türelemre intett, miközben továbbra is elkötelezettek az infláció 2 százalékos célra való visszaszorítása mellett.

A jegybank következő kamatdöntő ülését december 8-án és 9-én tartják, a döntést pedig nagyban befolyásolja majd az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal által kedden közzéteendő októberi fogyasztói árindex. A CME Group FedWatch eszköze alapján a piaci szereplők jelenleg több mint 80 százalékos eséllyel áraznak egy 25 bázispontos decemberi kamatemelést, egy 50 bázispontos lépésre azonban egyáltalán nem számítanak.

Az inflációs kockázatokra Austan Goolsbee, a chicagói Fed elnöke is felhívta a figyelmet hétfőn, hangsúlyozva, hogy rendkívül nehéz kezelni a helyzetet, ha egyszer hagyják túlhevülni a gazdaságot. Waller helyzetértékelése szerint az amerikai gazdaság jelenleg egészséges ütemben növekszik, a munkaerőpiac pedig stabil, még ha az alacsony felvételi és elbocsátási rátával jellemezhető környezet nem is számít kifejezetten dinamikusnak.

Chrisopher Waller 2020 óta az FOMC tagja. Hozzáállását tekintve se nem héja, se nem galamb, hanem pragmatikus döntéshozónak tekinthető. 2021-ben az elsők között ismerte fel, hogy kamatot kell emelni, 2022-ben végig kamatemelést szorgalmazott, majd 2023-ban héja maradt a kommunikáció tekintetében, de az elsők között javasolta a kamatcsökkentés lehetőségét. Összességében Waller egy olyan szakember, aki az elmúlt évek turbulens éveiben is tőpontosan látta a trendeket, így érdemes odafigyelni arra amit mond.



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