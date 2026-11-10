Egymás után tartóztatják le a korábbi kormánypárti politikusokat Magyarországon, megszólalt Magyar Péter

Magyar Péter visszautasította a Fidesz állítását, hogy politikai leszámolás állna a korábbi kormányhoz köthető szereplők elleni büntetőeljárások mögött. A miniszterelnök azután szólalt meg, hogy a párt az embercsempészés gyanújával őrizetbe vett Orbán Áront, a volt kormányfő öccsét is politikai fogolynak nevezte.

A köztörvényes bűnözők nem politikai foglyok. Gondoltam szólok

– írta Magyar Péter a Facebookon, miután a Fidesz Orbán Áront is felvette a „politikai foglyok” listájára.

A miniszterelnök név szerint senkit sem említett a bejegyzésben, de elég egyértelműen üzent elődjének. Ugyanis a Fidesz politikai leszámolásként mutatja be az eljárásokat, Orbán Viktor pedig azt állítja, hogy az öccse elleni fellépéssel valójában őt célozzák.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 09. Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok

Mint arról írtunk, Orbán Áront, a volt miniszterelnök öccsét hétfőn három másik gyanúsítottal együtt vették őrizetbe hétfőn. A Nemzeti Nyomozó Iroda közlése szerint mind a négyüket anyagi haszonszerzés céljából, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják, és kezdeményezik a letartóztatásukat. A rendőrség szerint a gyanúsítottak 2024-ben több mint száz vietnámi állampolgárnak segíthettek vízumhoz jutni, hogy Nyugat-Európába utazhassanak. A rendőrség nem közölt neveket, Orbán Áront a HVG fotósa örökítette meg, amint a fogdába szállították.

Nem a korábbi kormányfő öccse az egyetlen prominens, a Fideszhez köthető személy, akit az elmúlt időszakban őrizetbe vettek vagy letartóztattak:

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter és Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter már korábban felkerült a Fidesz listájára.

Hankót a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja az ügyészség. Sesztákot a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben egyebek mellett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Mindkettőjük letartóztatását meghosszabbította a bíróság.

A Volánbusz-ügyben Szivek Norbertnek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójának a letartóztatását is meghosszabbították. Külön eljárásban van letartóztatásban Matolcsy György volt jegybankelnök, akit jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak. A Fővárosi Törvényszék múlt csütörtökön helybenhagyta a letartóztatását, egyebek mellett a bizonyítás befolyásolásának veszélyére hivatkozva.

Emellett Matolcsy György korábbi jegybankelnököt is őrizetbe vették, valamint a fia ellen körözést adtak ki a Magyar Nemzeti Bank alapítványát és vagyonát érintő ügyek miatt.

A Fidesz-KDNP minden esetben megpróbálta úgy beállítani az ügyészség és a rendőrség akcióit, mintha azok koholt vádak mentén koncepciós eljárások lennének, amelyeket a Tisza-kormány politikai megrendelésére hajtanának végre. A hatóságok ezeket minden esetben visszautasították.

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