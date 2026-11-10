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Egymás után tartóztatják le a korábbi kormánypárti politikusokat Magyarországon, megszólalt Magyar Péter
Gazdaság

Egymás után tartóztatják le a korábbi kormánypárti politikusokat Magyarországon, megszólalt Magyar Péter

Portfolio
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Magyar Péter visszautasította a Fidesz állítását, hogy politikai leszámolás állna a korábbi kormányhoz köthető szereplők elleni büntetőeljárások mögött. A miniszterelnök azután szólalt meg, hogy a párt az embercsempészés gyanújával őrizetbe vett Orbán Áront, a volt kormányfő öccsét is politikai fogolynak nevezte.

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– írta Magyar Péter a Facebookon, miután a Fidesz Orbán Áront is felvette a „politikai foglyok” listájára.

A miniszterelnök név szerint senkit sem említett a bejegyzésben, de elég egyértelműen üzent elődjének. Ugyanis a Fidesz politikai leszámolásként mutatja be az eljárásokat, Orbán Viktor pedig azt állítja, hogy az öccse elleni fellépéssel valójában őt célozzák.

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Mint arról írtunk, Orbán Áront, a volt miniszterelnök öccsét hétfőn három másik gyanúsítottal együtt vették őrizetbe hétfőn. A Nemzeti Nyomozó Iroda közlése szerint mind a négyüket anyagi haszonszerzés céljából, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják, és kezdeményezik a letartóztatásukat. A rendőrség szerint a gyanúsítottak 2024-ben több mint száz vietnámi állampolgárnak segíthettek vízumhoz jutni, hogy Nyugat-Európába utazhassanak. A rendőrség nem közölt neveket, Orbán Áront a HVG fotósa örökítette meg, amint a fogdába szállították.

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Nem a korábbi kormányfő öccse az egyetlen prominens, a Fideszhez köthető személy, akit az elmúlt időszakban őrizetbe vettek vagy letartóztattak:

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter és Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter már korábban felkerült a Fidesz listájára.

Hankót a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítja az ügyészség. Sesztákot a Volánbuszt érintő korrupciós ügyben egyebek mellett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Mindkettőjük letartóztatását meghosszabbította a bíróság.

A Volánbusz-ügyben Szivek Norbertnek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójának a letartóztatását is meghosszabbították. Külön eljárásban van letartóztatásban Matolcsy György volt jegybankelnök, akit jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak. A Fővárosi Törvényszék múlt csütörtökön helybenhagyta a letartóztatását, egyebek mellett a bizonyítás befolyásolásának veszélyére hivatkozva.

Emellett Matolcsy György korábbi jegybankelnököt is őrizetbe vették, valamint a fia ellen körözést adtak ki a Magyar Nemzeti Bank alapítványát és vagyonát érintő ügyek miatt.

A Fidesz-KDNP minden esetben megpróbálta úgy beállítani az ügyészség és a rendőrség akcióit, mintha azok koholt vádak mentén koncepciós eljárások lennének, amelyeket a Tisza-kormány politikai megrendelésére hajtanának végre. A hatóságok ezeket minden esetben visszautasították.

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