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Elindult a pénzeső: 50 ezer forintot ad a magyar állam több mint 417 ezer családnak
Gazdaság

Elindult a pénzeső: 50 ezer forintot ad a magyar állam több mint 417 ezer családnak

Portfolio
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Már kézbesítik az iskolakezdési támogatás második felét, ezúttal utalványok formájában. Az érintettek november végéig megkapják az 50 ezer forintos összegeket – közölte az RTL Híradó.

Az utalványt tanszerre, ruhára, számítógépre vagy vitaminokra lehet költeni.

A kézbesítés Budapesten kezdődött, postások viszik házhoz a támogatást.

November 30-áig minden érintetthez el kell juttatniuk az iskolakezdési utalványokat.

Az utalványok március 15-éig felhasználhatók.

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Az utalványokat azok kapják meg, akik rendszeres gyerekvédelmi támogatásra jogosultak, illetve az egyszülős családok is, jövedelemkorlát nélkül.

A posta 417 ezer jogosulttal számol.

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