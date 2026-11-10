Elindult a pénzeső: 50 ezer forintot ad a magyar állam több mint 417 ezer családnak

Bankmonitor Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m

RSM Blog IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

Holdblog Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű

Grandio Blog Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere? A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.

Kasza Elliott-tal Tervezett eladások Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Holdblog A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó

GDPR Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet