Francia közgazdász töltheti be az EKB egyik legfontosabb tisztségét

Jogosnak tartaná a francia jegybank elnöke, ha Philip Lane leköszönése után egy francia szakember töltené be az Európai Központi Bank (EKB) vezető közgazdászi posztját. Emmanuel Moulin szerint az országnak kiváló jelöltjei vannak a tisztségre, amelyet eddig még soha nem töltött be francia állampolgár.

A Banque de France vezetője a BFM Business televíziós csatornának adott keddi interjújában beszélt arról, hogy

Franciaország teljes joggal pályázhat az eurózóna jegybankjának egyik legfontosabb szakmai pozíciójára.

Moulin hangsúlyozta, hogy az intézmény fennállása óta még egyszer sem volt francia vezető közgazdásza az EKB-nak.

A jegybankelnök hozzátette, hogy hazája több rendkívül felkészült szakembert is tudna delegálni a posztra. Külön kiemelte, hogy a lehetséges befutók között kiváló női jelöltek is vannak, így minden szempontból indokolt lenne, ha ezúttal Franciaország kapná meg a tisztséget.

A 2027 februárjában távozó Christine Lagarde jegybankelnök utódja a holland Klaas Knot és a spanyol Pablo Hernández de Cos közül kerül ki, míg a szintén 2027 elején távozó Isabel Schnabel helyét német tisztviselő veheti át az Európai Központi Bank Igazgatótanácsában.

Forrás: Reuters

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