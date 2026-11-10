Friss felmérés: pesszimizmus uralkodott el a multinacionális cégek körében

Jelentősen erősödtek a geopolitikai kockázatok - főleg a közel-keleti fejlemények - keltette aggályok a globális üzleti szektorban, és különösen markánsan romlottak a világgazdaság idei növekedésével kapcsolatos piaci várakozások az egyik legtekintélyesebb pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics kedden Londonban ismertetett negyedik negyedévi befektetői felmérése szerint.

A ház világszerte 106 nagyvállalat várakozásait vizsgálta. A felmérésbe bevont cégek együtt hatmillió alkalmazottat foglalkoztatnak, összesített éves forgalmuk hozzávetőleg kétezermilliárd dollár.

Az Oxford Economics beszámolója szerint az egyik legnagyobb horderejű változás az, hogy

a válaszadó cégek átlagosan mindössze 2,3 százalékos növekedést várnak 2026-ra a világgazdaságban.

Az előző negyedévi felmérésben a globális üzleti szektor még 2,7 százalékos idei egész évi növekedést valószínűsített.

Az Oxford Economics kiemeli, hogy a mostani felmérésben kimutatott várakozás 0,6 százalékponttal elmarad saját idei globális növekedési előrejelzésétől is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images