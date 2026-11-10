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Gyanús kormányzati megbízások: a hatósághoz fordultak a milliós tanulmányok miatt
Gazdaság

Gyanús kormányzati megbízások: a hatósághoz fordultak a milliós tanulmányok miatt

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A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) hét miniszterelnökségi tanácsadói megrendelés miatt kezdeményezett jogorvoslati eljárást a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. A 2023 és 2026 között kiadott megbízások nettó 142,1 millió forintba kerültek, és az összeget teljes egészében kifizették – derül ki a hivatal közleményéből.

A Miniszterelnökség a p2m Informatika és a p2m Consulting alkotta konzorciumtól egy szervezetfejlesztési keretmegállapodás alapján rendelte meg a munkákat.

A hét megbízás között munkaerőpiaci és migrációs kutatások, a digitális játékipar lehetőségeinek elemzése, az Otthon Start Program stratégiai felülvizsgálata és külső szervezetek átvilágítása is szerepelt.

Az NKOH szerint ezek a feladatok érdemben eltértek az eredetileg versenyeztetett szervezetfejlesztési munkáktól. A hivatal ezért azt kifogásolja, hogy a Miniszterelnökség a keretmegállapodás tárgyát jogellenesen bővíthette ki, illetve mellőzhette a külön közbeszerzést.

Az NKOH a p2m cégektől rendelt további tanulmányokat is vizsgálja, mert azoknál is felmerült a közbeszerzési szabályok megsértése.

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