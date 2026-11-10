Gyanús kormányzati megbízások: a hatósághoz fordultak a milliós tanulmányok miatt

A Miniszterelnökség a p2m Informatika és a p2m Consulting alkotta konzorciumtól egy szervezetfejlesztési keretmegállapodás alapján rendelte meg a munkákat.
A hét megbízás között munkaerőpiaci és migrációs kutatások, a digitális játékipar lehetőségeinek elemzése, az Otthon Start Program stratégiai felülvizsgálata és külső szervezetek átvilágítása is szerepelt.
Az NKOH szerint ezek a feladatok érdemben eltértek az eredetileg versenyeztetett szervezetfejlesztési munkáktól. A hivatal ezért azt kifogásolja, hogy a Miniszterelnökség a keretmegállapodás tárgyát jogellenesen bővíthette ki, illetve mellőzhette a külön közbeszerzést.
Az NKOH a p2m cégektől rendelt további tanulmányokat is vizsgálja, mert azoknál is felmerült a közbeszerzési szabályok megsértése.
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter október 21-én közölte, hogy tárcája feljelentése nyomán nyomozást rendeltek el a p2m Consulting szerződéseivel kapcsolatban.
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