Késik a Magyar Péter által beígért jutalom a vízügyeseknek: megszólalt a hivatal a hetek óta tartó csúszásról

Magyar Péter szeptember elején javasolta, október elején pedig bejelentette, hogy elismerést kapnak a paksi védekezésben és a fenékküszöb építésében közreműködő szakemberek és munkások.

Az ígéret szerint a központi költségvetés 889 millió forintot biztosít 1083 ember egyhavi juttatására.

Az érintettek között belügyi dolgozók, rendőrök és közútkezelők, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), a paksi atomerőmű és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársai is vannak.

Az elismeréseket eredetileg az október 23-i ünnepségeken adták volna át, ám az OVF több dolgozója azonban az elmúlt napokban jelezte a Telexnek, hogy sem a pénzt, sem a kitüntetést nem kapták meg, és arról sem tájékoztatták őket, miért késik az átadás.

Az OVF megerősítette, hogy az érintettek megkapják a beígért jutalmat, jelezve, hogy

a főigazgatóság szerint a munkálatok egy része még zajlik, ezért a névsor véglegesítése és az adatok feldolgozása a vártnál tovább tartott.

A jutalmakhoz szükséges költségvetési források átcsoportosítása csak az adminisztráció lezárása után indulhatott meg, az OVF ezzel magyarázza a többhetes csúszást.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél épülõ fenékküszöb építéséről és a védelmi munkákról tartott helyszíni sajtóbejáráson 2026. augusztus 23-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor