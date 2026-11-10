4°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban
Gazdaság

Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bár a bíróság a közelmúltban meghosszabbította Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatását egy állítólagos 9 milliárd forintos rejtekhely miatt, egy kriminálkinológiai szakvélemény kimondta, hogy a nyomozókutya jelzése önmagában nem számít bizonyítéknak. Mivel a hatóságok nem találtak pénzt, semmi sem igazolja egyértelműen, hogy a politikushoz köthető széfekben valaha is ekkora összegű készpénzt tároltak volna - írta meg a Telex.

A közvéleményt napokig foglalkoztatta a gyanú, amely szerint a szeptember végén letartóztatott volt miniszter 9 milliárd forintot rejtegetett hatalmas páncélszekrényekben, majd a vagyont még a kihallgatása előtt eltüntette. A nyomozók ezt a feltételezést egy másik gyanúsított vallomására és egy keresőkutya jelzésére alapozták.

Az állat egy október közepi házkutatás során kezdett ugatni két óriási, egyenként 1660 kilogrammos, ipari Wertheim-széf előtt, amelyeket egy Sesztákhoz köthető irodaházban találtak.

A bíró mindezek alapján úgy ítélte meg, hogy fennáll a bizonyítás megnehezítésének veszélye, ezért jövő január 30-ig meghosszabbította a KDNP-s képviselő letartóztatását.

Csakhogy az október 21-én elkészült szakértői vélemény szerint a keresőkutya jelzése – mivel az állat is tévedhet – a büntetőeljárásban csupán információnak, iránymutatásnak számít. Bizonyítékként kizárólag az a kézzelfogható dolog, például tárgy vagy anyagmaradvány használható fel, amelyet a hatóság a jelzés alapján ténylegesen megtalál.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal

Újabb kétmilliárdot fizet a BKV a 4-es metró miatt – már 16,6 milliárdnál tart a kártérítések összege

Késik a Magyar Péter által beígért jutalom a vízügyeseknek: megszólalt a hivatal a hetek óta tartó csúszásról

Ebben az esetben azonban a széfekben nem volt pénz.

Papp Gábor, Seszták védője példátlannak nevezte, hogy bár a szakvélemény már az október 28-i bírósági ülés előtt rendelkezésre állt, azt mégsem adták át a nyomozási bírónak. Az ügyvéd szerint az irat ismerete érdemben befolyásolhatta volna a letartóztatás meghosszabbításáról szóló döntést. Seszták egyébként mindvégig azt állította, hogy a páncélszekrényekben sosem tartott pénzt, kizárólag iratokat.

Az ügyben eljáró Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a szakvélemény kiegészítését rendelte el. A nyomozók most arra keresik a választ, hogy a bevetett kutya kizárólag készpénz, vagy esetleg okmányok felkutatására is ki volt-e képezve.

Mint arról írtunk, Seszták Miklóst azzal gyanúsítják, hogy 2014 és 2018 közötti minisztersége idején építési vállalkozóktól fogadott el kenőpénzeket. Az ügyészség szerint a politikus és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója mintegy 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert, és a volt miniszter ellen további terhelő vallomások is szólnak.

Kapcsolódó cikkünk

Jellinek és Szivek letartóztatása: szökés és elrejtőzés kockázata miatt rendelte el a bíróság a letartóztatást

Fordulat a Volán-ügyben: letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

Címlapkép: Seszták Miklós, a térség egykori fideszes országgyűlési képviselője, korábbi nemzetfejlesztési miniszter beszédet mond az új mentőállomás és ügyeleti központ átadásán Kemecsén 2025. november 14-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Balázs Attila

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: mi lesz most a lakásárakkal?
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinben mondott beszédet Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility