Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban

A közvéleményt napokig foglalkoztatta a gyanú, amely szerint a szeptember végén letartóztatott volt miniszter 9 milliárd forintot rejtegetett hatalmas páncélszekrényekben, majd a vagyont még a kihallgatása előtt eltüntette. A nyomozók ezt a feltételezést egy másik gyanúsított vallomására és egy keresőkutya jelzésére alapozták.

Az állat egy október közepi házkutatás során kezdett ugatni két óriási, egyenként 1660 kilogrammos, ipari Wertheim-széf előtt, amelyeket egy Sesztákhoz köthető irodaházban találtak.

A bíró mindezek alapján úgy ítélte meg, hogy fennáll a bizonyítás megnehezítésének veszélye, ezért jövő január 30-ig meghosszabbította a KDNP-s képviselő letartóztatását.

Csakhogy az október 21-én elkészült szakértői vélemény szerint a keresőkutya jelzése – mivel az állat is tévedhet – a büntetőeljárásban csupán információnak, iránymutatásnak számít. Bizonyítékként kizárólag az a kézzelfogható dolog, például tárgy vagy anyagmaradvány használható fel, amelyet a hatóság a jelzés alapján ténylegesen megtalál.

Ebben az esetben azonban a széfekben nem volt pénz.

Papp Gábor, Seszták védője példátlannak nevezte, hogy bár a szakvélemény már az október 28-i bírósági ülés előtt rendelkezésre állt, azt mégsem adták át a nyomozási bírónak. Az ügyvéd szerint az irat ismerete érdemben befolyásolhatta volna a letartóztatás meghosszabbításáról szóló döntést. Seszták egyébként mindvégig azt állította, hogy a páncélszekrényekben sosem tartott pénzt, kizárólag iratokat.

Az ügyben eljáró Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) a szakvélemény kiegészítését rendelte el. A nyomozók most arra keresik a választ, hogy a bevetett kutya kizárólag készpénz, vagy esetleg okmányok felkutatására is ki volt-e képezve.

Mint arról írtunk, Seszták Miklóst azzal gyanúsítják, hogy 2014 és 2018 közötti minisztersége idején építési vállalkozóktól fogadott el kenőpénzeket. Az ügyészség szerint a politikus és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója mintegy 11 milliárd forintnyi jogtalan előnyre tett szert, és a volt miniszter ellen további terhelő vallomások is szólnak.

Címlapkép: Seszták Miklós, a térség egykori fideszes országgyűlési képviselője, korábbi nemzetfejlesztési miniszter beszédet mond az új mentőállomás és ügyeleti központ átadásán Kemecsén 2025. november 14-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Balázs Attila