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Kilowattok harca: miért csúszhat le Magyarország a régiós AI–versenyben?
Gazdaság

Kilowattok harca: miért csúszhat le Magyarország a régiós AI–versenyben?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A generatív mesterséges intelligencia terjedése soha nem látott energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. A globális tech-óriások ma már nem csupán processzorokat, hanem megawattokat vásárolnak. A kérdés az, hogy a magyar hálózat és energiastratégia képes-e vonzóvá tenni az országot a következő évtized legjövedelmezőbb iparága számára, vagy a régiós versenytársak elviszik a prémium befektetéseket.
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Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A Szilícium-völgyben és a nagy pénzügyi központokban ma már köztudott:

a mesterséges intelligencia korlátja a közeljövőben nem a chipek gyártási kapacitása vagy a rendelkezésre álló adat, hanem a fizika – pontosabban az áram.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2025 áprilisában közzétett Energy and AI című átfogó elemzése szerint a globális adatközpontok áramfogyasztása 2030-ra elérheti a 945 terawattórát, ami közel duplája a mai szintnek, és önmagában meghaladja Japán teljes éves villamosenergia-felhasználását. A Goldman Sachs Research 2024-es előrejelzése még drámaibb képet fest: a kutatók szerint az AI-hoz kapcsolódó adatközponti áramkereslet 2030-ig akár 160 százalékkal is nőhet a 2023-as szinthez képest.

Egy-egy nagyméretű nyelvi modell (LLM) betanítása egy kisebb város éves fogyasztásának megfelelő energiát emészt fel, de a valódi, rendszerszintű sokk az inferencia – a modellek futtatása, a felhasználói lekérdezések kiszolgálása – tömegessé válásával érkezik. Ez ugyanis nem időszakos, hanem

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24/7-es, konstans és brutális alapterhelést (base load) igényel.

A tech-óriásokból energiaipari szereplők lesznek

A Microsoft, az Amazon és a Google ma már nem egyszerűen technológiai cégek, hanem a világ legnagyobb energiafelvásárlói. A trend kézzelfogható: 2024 szeptemberében a Microsoft húszéves áramvásárlási szerződést kötött a Constellation Energy-vel a hírhedt Three Mile Island atomerőmű 1-es blokkjának újraindítására, kizárólag az adatközpontjai áramellátásának biztosítása érdekében. Hasonló lépéseket látunk az Amazon és a Meta részéről is, akik kisebb moduláris reaktorokban (SMR) és geotermikus projektekben gondolkodnak.

Ezek a döntések jelzik: a hyperscalerek – olyan nagy technológiai vállalatok, amely óriási méretű digitális infrastruktúrát építenek és üzemeltetnek – számára

a zöldenergia-átmenet és a hálózati stabilitás nem CSR-kérdés, hanem stratégiai túlélési kérdés.

Olyan országokat keresnek, ahol a jogi háttér, a hálózati kapacitás és az állandó alapterhelés együttesen garantált.

A CSR a Corporate Social Responsibility angol kifejezés rövidítése, amelynek magyar jelentése: Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás

A magyar paradoxon: napelem-tenger és hálózati aszály

Magyarország az elmúlt években valóságos napelem-nagyhatalommá vált Európában. A beépített hazai fotovoltaikus kapacitás a MAVIR Zrt. adatai szerint 2027-re megközelítette a 9 gigawattot, ami kimagasló eredmény a régióban. Ez azonban az AI-adatközpontok számára önmagában kevés. Egy olyan adatközpont, amely globális pénzügyi tranzakciókat dolgoz fel, vagy egészségügyi AI-modellek inferenciáját (azaz a valós idejű következtetéseket) végzi, nem engedheti meg magának, hogy este 6 után, vagy egy téli, ködös hétfőn leálljon, mert nem süt a nap és nem fúj a szél.

Garantált, szabályozható alaperőművi kapacitásra és stabil hűtési infrastruktúrára van szüksége.

És itt ütközünk a magyar energiastratégia legfájóbb szűk keresztmetszetébe: Paks 1 élettartama véges, Paks 2 építése csúszik, a Mátrai Erőmű átalakítása pedig stratégiai és finanszírozási kérdőjelekkel teli. A rendszerirányító hálózata több régióban is telített, az ipari parkok hálózati csatlakozási igényei gyakran évekig várakoznak a fejlesztési sorban. A napelemes boom miatt a hálózat az ingadozásokra érzékennyé vált, amit az ipari szereplőknek drága akkumulátoros vagy gázmotoros rendszerekkel kell(ene) kisimítaniuk.

A szomszédok előnye: hol landolnak a százmilliárdos beruházások?

Ha egy amerikai vagy ázsiai tech-óriás Kelet-Közép-Európában keres helyet egy 50-100 megawattos, prémium adatközpont-komplexumnak, a döntéshozók ma már nem a bérköltséget nézik, hanem a hálózati garanciát és a zöldenergia-stabilitást.

  • Szlovákia a mohi atomerőmű új blokkjaival és a stabil vízerőművi háttérrel rendkívül vonzó, kiszámítható alapterhelést tud kínálni a tech-cégeknek.
  • Lengyelország bár szénerőmű-függő, de agresszívan fejleszti az offshore szélerőművi és gázinfrastruktúráját, ráadásul a Balti-tengeri régióval összekapcsolt hálózata és a hatalmas belső piaca komoly vonzerő.
  • A balti államok és Finnország a távhűtés, a hideg klíma – ami drasztikusan csökkenti az adatközpontok hűtési költségeit, azaz a PUE-mutatót – és az olcsó északi szélenergia miatt már most is az európai adatközpont-ipar fellegvárai.

Ebben a régiós versenyben Magyarország kockázata, hogy a "prémium" FDI elkerüli, és

be kell érnie az alacsonyabb hozzáadott értéket képviselő, de hatalmas és konstans energiaigényű nehézipari beruházásokkal.

Akkugyárak vs. Szilícium-völgy: tőkeallokációs dilemma

A hazai gazdaságpolitika az elmúlt években joggal és sikeresen fókuszált az akkumulátorgyártásra és az autóipari átállásra. Ezek a beruházások azonban brutálisan vízigényesek, hatalmas logisztikai terhet rónak a helyi infrastruktúrára, és foglalkoztatási szerkezetükben inkább a betanított és közepesen képzett fizikai munkaerőre építenek.

Egy high-end AI-adatközpont ezzel szemben fajlagosan jóval kevesebb vizet és fizikai infrastruktúrát igényel, miközben a tudásalapú gazdaság legmagasabb hozzáadott értékű szegmensét – AI-mérnökök, adatközpont-üzemeltetők, kiberbiztonsági szakértők – vonzza az országba. Ha a szűkös hálózati kapacitásokat és a kedvezményes ipari áramtarifákat kizárólag a nehézipar köti le,

Magyarország lemaradhat a "Compute-Energy" új globális iparágáról.

Mit tehet a hazai szektor?

Az áttöréshez nem elég az adókedvezmény.

A következő évek gazdaságfejlesztési stratégiájának tartalmaznia kell egy dedikált Nemzeti Adatközpont és Energia Programot.

  • Hálózati first-mover előny: kijelölt, "plug-and-play" ipari zónákra van szükség, ahol a MAVIR és az elosztók előre garantálják a 24/7-es, zöld PPA-kkal fedezett betáplálást.
  • Távhűtési szinergiák: a budapesti és vidéki távhőrendszerek, valamint az ipari hulladékhőt termelőüzemek összekapcsolása az adatközpontokkal. A szerverek hűtéséből származó hő a távhőhálózatba táplálva drasztikusan javíthatja egy magyarországi létesítmény környezeti mérlegét (ESG).
  • SMR-stratégia előkészítése: bár ez 10-15 éves távlat, a hazai energiapolitikának már most el kell kezdeni a jogi és infrastrukturális előkészületeket a következő generációs, kifejezetten ipari parkok és adatközpontok mellé telepíthető atomerőművi technológiákra.

A 21. század működőtőke-vonzása nem a munkaerőpiacon, hanem a villamosenergia-hálózat kapcsolótábláinál dől el. Ha az AI energiaéhségére nem adunk strukturált, hálózati szintű választ, a magyar gazdaság egy évtizedre lemaradhat a technológiai forradalom legértékesebb infrastrukturális befektetéseiről. A kilowattok harca már elkezdődött – a kérdés csak az, hogy a magyar hálózat bírja-e a strapát.

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Címlapkép forrása: 2026 Los Angeles Times via Getty Images

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