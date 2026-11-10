Kilowattok harca: miért csúszhat le Magyarország a régiós AI–versenyben?

A Szilícium-völgyben és a nagy pénzügyi központokban ma már köztudott:
a mesterséges intelligencia korlátja a közeljövőben nem a chipek gyártási kapacitása vagy a rendelkezésre álló adat, hanem a fizika – pontosabban az áram.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2025 áprilisában közzétett Energy and AI című átfogó elemzése szerint a globális adatközpontok áramfogyasztása 2030-ra elérheti a 945 terawattórát, ami közel duplája a mai szintnek, és önmagában meghaladja Japán teljes éves villamosenergia-felhasználását. A Goldman Sachs Research 2024-es előrejelzése még drámaibb képet fest: a kutatók szerint az AI-hoz kapcsolódó adatközponti áramkereslet 2030-ig akár 160 százalékkal is nőhet a 2023-as szinthez képest.
Egy-egy nagyméretű nyelvi modell (LLM) betanítása egy kisebb város éves fogyasztásának megfelelő energiát emészt fel, de a valódi, rendszerszintű sokk az inferencia – a modellek futtatása, a felhasználói lekérdezések kiszolgálása – tömegessé válásával érkezik. Ez ugyanis nem időszakos, hanem
24/7-es, konstans és brutális alapterhelést (base load) igényel.
A tech-óriásokból energiaipari szereplők lesznek
A Microsoft, az Amazon és a Google ma már nem egyszerűen technológiai cégek, hanem a világ legnagyobb energiafelvásárlói. A trend kézzelfogható: 2024 szeptemberében a Microsoft húszéves áramvásárlási szerződést kötött a Constellation Energy-vel a hírhedt Three Mile Island atomerőmű 1-es blokkjának újraindítására, kizárólag az adatközpontjai áramellátásának biztosítása érdekében. Hasonló lépéseket látunk az Amazon és a Meta részéről is, akik kisebb moduláris reaktorokban (SMR) és geotermikus projektekben gondolkodnak.
Ezek a döntések jelzik: a hyperscalerek – olyan nagy technológiai vállalatok, amely óriási méretű digitális infrastruktúrát építenek és üzemeltetnek – számára
a zöldenergia-átmenet és a hálózati stabilitás nem CSR-kérdés, hanem stratégiai túlélési kérdés.
Olyan országokat keresnek, ahol a jogi háttér, a hálózati kapacitás és az állandó alapterhelés együttesen garantált.
A CSR a Corporate Social Responsibility angol kifejezés rövidítése, amelynek magyar jelentése: Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás
A magyar paradoxon: napelem-tenger és hálózati aszály
Magyarország az elmúlt években valóságos napelem-nagyhatalommá vált Európában. A beépített hazai fotovoltaikus kapacitás a MAVIR Zrt. adatai szerint 2027-re megközelítette a 9 gigawattot, ami kimagasló eredmény a régióban. Ez azonban az AI-adatközpontok számára önmagában kevés. Egy olyan adatközpont, amely globális pénzügyi tranzakciókat dolgoz fel, vagy egészségügyi AI-modellek inferenciáját (azaz a valós idejű következtetéseket) végzi, nem engedheti meg magának, hogy este 6 után, vagy egy téli, ködös hétfőn leálljon, mert nem süt a nap és nem fúj a szél.
Garantált, szabályozható alaperőművi kapacitásra és stabil hűtési infrastruktúrára van szüksége.
És itt ütközünk a magyar energiastratégia legfájóbb szűk keresztmetszetébe: Paks 1 élettartama véges, Paks 2 építése csúszik, a Mátrai Erőmű átalakítása pedig stratégiai és finanszírozási kérdőjelekkel teli. A rendszerirányító hálózata több régióban is telített, az ipari parkok hálózati csatlakozási igényei gyakran évekig várakoznak a fejlesztési sorban. A napelemes boom miatt a hálózat az ingadozásokra érzékennyé vált, amit az ipari szereplőknek drága akkumulátoros vagy gázmotoros rendszerekkel kell(ene) kisimítaniuk.
A szomszédok előnye: hol landolnak a százmilliárdos beruházások?
Ha egy amerikai vagy ázsiai tech-óriás Kelet-Közép-Európában keres helyet egy 50-100 megawattos, prémium adatközpont-komplexumnak, a döntéshozók ma már nem a bérköltséget nézik, hanem a hálózati garanciát és a zöldenergia-stabilitást.
- Szlovákia a mohi atomerőmű új blokkjaival és a stabil vízerőművi háttérrel rendkívül vonzó, kiszámítható alapterhelést tud kínálni a tech-cégeknek.
- Lengyelország bár szénerőmű-függő, de agresszívan fejleszti az offshore szélerőművi és gázinfrastruktúráját, ráadásul a Balti-tengeri régióval összekapcsolt hálózata és a hatalmas belső piaca komoly vonzerő.
- A balti államok és Finnország a távhűtés, a hideg klíma – ami drasztikusan csökkenti az adatközpontok hűtési költségeit, azaz a PUE-mutatót – és az olcsó északi szélenergia miatt már most is az európai adatközpont-ipar fellegvárai.
Ebben a régiós versenyben Magyarország kockázata, hogy a "prémium" FDI elkerüli, és
be kell érnie az alacsonyabb hozzáadott értéket képviselő, de hatalmas és konstans energiaigényű nehézipari beruházásokkal.
Akkugyárak vs. Szilícium-völgy: tőkeallokációs dilemma
A hazai gazdaságpolitika az elmúlt években joggal és sikeresen fókuszált az akkumulátorgyártásra és az autóipari átállásra. Ezek a beruházások azonban brutálisan vízigényesek, hatalmas logisztikai terhet rónak a helyi infrastruktúrára, és foglalkoztatási szerkezetükben inkább a betanított és közepesen képzett fizikai munkaerőre építenek.
Egy high-end AI-adatközpont ezzel szemben fajlagosan jóval kevesebb vizet és fizikai infrastruktúrát igényel, miközben a tudásalapú gazdaság legmagasabb hozzáadott értékű szegmensét – AI-mérnökök, adatközpont-üzemeltetők, kiberbiztonsági szakértők – vonzza az országba. Ha a szűkös hálózati kapacitásokat és a kedvezményes ipari áramtarifákat kizárólag a nehézipar köti le,
Magyarország lemaradhat a "Compute-Energy" új globális iparágáról.
Mit tehet a hazai szektor?
Az áttöréshez nem elég az adókedvezmény.
A következő évek gazdaságfejlesztési stratégiájának tartalmaznia kell egy dedikált Nemzeti Adatközpont és Energia Programot.
- Hálózati first-mover előny: kijelölt, "plug-and-play" ipari zónákra van szükség, ahol a MAVIR és az elosztók előre garantálják a 24/7-es, zöld PPA-kkal fedezett betáplálást.
- Távhűtési szinergiák: a budapesti és vidéki távhőrendszerek, valamint az ipari hulladékhőt termelőüzemek összekapcsolása az adatközpontokkal. A szerverek hűtéséből származó hő a távhőhálózatba táplálva drasztikusan javíthatja egy magyarországi létesítmény környezeti mérlegét (ESG).
- SMR-stratégia előkészítése: bár ez 10-15 éves távlat, a hazai energiapolitikának már most el kell kezdeni a jogi és infrastrukturális előkészületeket a következő generációs, kifejezetten ipari parkok és adatközpontok mellé telepíthető atomerőművi technológiákra.
A 21. század működőtőke-vonzása nem a munkaerőpiacon, hanem a villamosenergia-hálózat kapcsolótábláinál dől el. Ha az AI energiaéhségére nem adunk strukturált, hálózati szintű választ, a magyar gazdaság egy évtizedre lemaradhat a technológiai forradalom legértékesebb infrastrukturális befektetéseiről. A kilowattok harca már elkezdődött – a kérdés csak az, hogy a magyar hálózat bírja-e a strapát.
Címlapkép forrása: 2026 Los Angeles Times via Getty Images
Megtaláltuk a hét legfontosabb tőzsdei grafikonját, itt mozdul most a nagy pénz!
Mindenki ezt figyeli most.
Concorde: jelentős felértékelődési potenciál van a Richter részvényeiben
Vételre ajánlják a papírt, továbbra is.
Komoly skalpot zsebeltek be Trump ellenfelei: megbuktatták a MAGA-mozgalom botrányhős arcát
A CNN előrejelzése szerint.
Bejelentette Amerika: döntött Trump elnök, folytatódik-e az iráni háború - Erre lehet számítani
Van, amiben még durvábban bekeményítenek.
Mit vásárolnak, hogyan gyűjtenek és hogyan látják gyűjteményük jövőjét a hazai műgyűjtők?
Megjelent a műtárgy.com és a Deloitte friss kutatása.
A gyerekek védelme nyithat új fejezetet a Big Tech szabályozásában
A Lancet szerint a digitális platformokat már közegészségügyi szempontból is vizsgálni kell.
Lezárul egy korszak Magyarországon, kivezetik a járvány idején hozott rendkívüli intézkedést
Óriási könnyítés jön a magyar cégek eladásánál. Bejó Ágnes, a Jalsovszky partnerének elemzése.
Optimistább lett az AI-részvényekre a Wells Fargo
Javult a kockázat-hozam arány az eladási hullám után.
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.