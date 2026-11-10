Közeledtek az álláspontok, de nincs megállapodás a jövő évi bérekről

Közeledtek a munkavállalói és a munkáltatói álláspontok a jövő évi bérekről, de megállapodás nem született a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) kedden.

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Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke az ülés után az MTI-nek elmondta: nem tartja kizártnak, hogy létrejöhet a megállapodás, mert úgy tűnik, minden fél átgondolja eddigi álláspontját.

A keddi megbeszélésen az eddigi százalékos emelés helyett

fix összegű minimálbérről és garantált bérminimumról kezdtek tárgyalni, de ennek összegét egyelőre nem szeretnék nyilvánosságra hozni.

Az ÁFEOSZ-COOP elnöke jelezte: a kormányzati oldal felvetette, hogy érdemes lenne a háromoldalú megállapodás előtt a munkaadók és a munkavállalók képviselőinek külön egyeztetni, erre mindkét oldal nyitott.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke az MTI-nek megerősítette, hogy közeledtek a nézőpontok, a szakszervezeti és a munkáltatói oldal is elmozdult korábbi álláspontjáról.

A szakszervezeti oldal testületei megvitatják kialakult helyzetet, és folytatják az egyeztetést

- mondta.

Kármán András pénzügyminiszter szintén azt emelte ki a Facebook-oldalán, hogy az álláspontok jelentősen közeledtek, de egyelőre nem jött létre megállapodás.

A kormányzati cél, hogy a minimálbér és garantált bérminimum nettó összege 2027. január 1-jétől jelentős mértékben növekedjen

- hangsúlyozta. A pénzügyminiszter a Szociális és Családügyi Minisztériummal közös bejegyzésében további részleteket nem közölt az álláspontokról.

A VKF október 27-i ülése után az ÁFEOSZ-COOP elnöke azt mondta, hogy a munkaadók javaslata továbbra is bruttó 4 százalékos jövő évi béremelés a miniminálbérre és a garantált bérminimumra egyaránt. Ha beleszámítják, hogy a minimálbérnél jövőre 9 százalék lehet a személyi jövedelemadó, akkor számításuk szerint a munkaadói oldal javaslata nettó 14 százalékos minimálbér-emelésről szól.

A munkavállalói oldalról a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke az október 27-i ülés után azt mondta, hogy álláspontjuk szerint a 3 éves bérmegállapodás keretében kellene tárgyalni a jövő évi bérekről az idei harmadik negyedéves makroadatok ismeretében.

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