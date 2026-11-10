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Lépett az ügyészség: kezdeményezik a letartóztatást Orbán Áron és társai ügyében
Gazdaság

Lépett az ügyészség: kezdeményezik a letartóztatást Orbán Áron és társai ügyében

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Az ügyészség Orbán Áron és három mind a négy gyanúsított letartóztatását indítványozza abban az embercsempészési ügyben, amely Orbán Áront, a volt miniszterelnök öccsét is érinti. Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség sajtószóvivője az RTL Híradónak elmondta, hogy a gyanúsítottak jelenléte a büntetőeljárásban az eddigi adatok alapján csak letartóztatással biztosítható, ráadásul szabadlábon a bizonyítást is megnehezíthetnék.

Az ügyészség mind a négy gyanúsított letartóztatását indítványozza az Orbán Áront érintő embercsempészési ügyben – derült ki Bagoly Bettina az RTL Híradónak adott nyilatkozatából.

Az indítványról a bíróság dönt.

Bagoly szerint az eddigi adatok alapján a gyanúsítottak jelenléte a büntetőeljárásban csak a letartóztatásukkal biztosítható. Az ügyészség attól is tart, hogy szabadlábon megnehezítenék a bizonyítást.

A Nemzeti Nyomozó Iroda hétfőn vette őrizetbe a négy gyanúsítottat, akikkel szemben anyagi haszonszerzés céljából, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés miatt nyomoznak. A rendőrség nem nevezte meg az érintetteket, de egy sajtófotóból kiderül, hogy Orbán Áront, a volt miniszterelnök öccsét szállították a Gyorskocsi utcai fogdába.

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