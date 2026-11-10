Lezárul egy korszak Magyarországon, kivezetik a járvány idején hozott rendkívüli intézkedést

A társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet alapján hat év után megszűnhetnek a járvány idején bevezetett, rendkívül széles körű befektetés-ellenőrzési szabályok, így a kettős magyar FDI-rendszer megszűnésével a legtöbb vállalatfelvásárlás kikerülhet a különleges bejelentési kötelezettség alól.
Az M&A-piac számára ez régóta várt jó hír, még ha néhány kérdés egyelőre nyitva is marad.
Két rendszer, kétszeres bizonytalanság
A jelenleg párhuzamosan működő két magyar befektetés-ellenőrzési (FDI) rendszer közül a 2018-ban elfogadott és 2019 óta alkalmazott szabályozás elsősorban a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny ágazatokra, például a védelmi iparra, valamint bizonyos közmű-, pénzügyi és hírközlési tevékenységekre összpontosít. Erre épült rá 2020-ban, a Covid-járvány idején egy második, lényegesen szélesebb körű ellenőrzési rendszer, amelyet a 2025. évi L. törvény 2026 végéig tart fenn.
A járvány idején bevezetett rendszerben az ipartól a kereskedelmen át az élelmiszeriparig számos tevékenység bejelentési kötelezettséget vonhatott maga után, akár akkor is, ha csak melléktevékenységként szerepelt a cégjegyzékben.
Bizonyos ügyleteknél már 350 millió forintos tranzakciós érték és 10 százalékos részesedésszerzés is kiválthatta az eljárást, a szabályok pedig egyes uniós befektetők szerzéseire is kiterjedtek.
A két rendszer eltérő hatásköre és eljárási rendje miatt még egy közepes méretű cég szokványos eladásánál is szükség lehetett külön FDI-elemzésre, esetenként hatósági bejelentésre és a zárás elhalasztására.
Mi változna?
A most közzétett tervezet a 2026. december 31-én lejáró különleges rezsim helyett a 2018-as, Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvényt egészítené ki egy új, jóval szűkebb bejelentési tényállással, amelynek alkalmazásához az alábbi feltételeknek egyszerre kellene teljesülniük.
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A befektető az EU-n, az EGT-n és Svájcon kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett szervezet.
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A befektető részesedésszerzéssel közvetlen többségi befolyást szerez egy magyarországi székhelyű társaságban.
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A céltársaság bejegyzett főtevékenysége a hat érintett ágazat valamelyikébe tartozik.
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A céltársaság előző lezárt üzleti évi nettó árbevétele eléri a 180 milliárd forintot, vagy a tranzakció értéke eléri a 10 milliárd forintot.
A tervezet a következő hat ágazatot érinti:
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Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás
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Vegyianyag-gyártás
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Gyógyszergyártás
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Fémalapanyag-gyártás
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Fémfeldolgozási termékek gyártása
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Villamosenergia-, gáz- és gőzellátás, illetve légkondicionálás
A két pénzügyi küszöb közül elegendő lenne az egyiket elérni, és az új szabály hatálya alá tartozó ügyleteknél a befektető a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolása után szerezhetne többségi befolyást.
Kevesebb bejelentés, de nem teljes szabadság
A középvállalati tranzakciók széles köre várhatóan kikerülne a különleges FDI-eljárás alól,
mivel a 350 millió forintos ügyletérték helyébe 10 milliárdos küszöb lépne, és az új szabály csak a céltársaság bejegyzett főtevékenységét és a közvetlen többségi befolyás megszerzését venné figyelembe.
A 2018-as törvény eredeti, nemzetbiztonsági alapú szűrési szabályai ugyanakkor saját személyi és tárgyi hatályukkal továbbra is alkalmazandók maradnának, és az új rendelkezés is felvet néhány értelmezési kérdést. Mit kell pontosan a „tranzakció értékén” érteni, hogyan kezelendők a közvetett, holdingtársaságon keresztüli szerzések, és milyen szabályok vonatkoznak a 2026-ban aláírt, de 2027-ben záruló ügyletekre? A válaszokat a végleges normaszöveg és az esetleges átmeneti rendelkezések alapján lehet majd megadni.
És meddig tart az új korszak?
A most körvonalazódó könnyítés később újabb finomhangolást kaphat, mivel az új uniós FDI-szabályozás miatt 2028-ra további magyar jogalkotási lépések várhatók. A tervezet november 12-ig véleményezhető, így a végleges szabályok még módosulhatnak.
A tervezet iránya üdvözlendő, mert az állami ellenőrzés a valóban érzékeny, nagyobb súlyú ügyletekre összpontosulhat, miközben a többi befektetés kevesebb adminisztrációval és kiszámíthatóbb menetrenddel valósulhat meg.
Ha a tervezet ebben a formában válik törvénnyé, valóban lezárulhat egy korszak a magyar M&A-piacon.
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