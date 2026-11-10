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Lezárul egy korszak Magyarországon, kivezetik a járvány idején hozott rendkívüli intézkedést
Gazdaság

Lezárul egy korszak Magyarországon, kivezetik a járvány idején hozott rendkívüli intézkedést

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Hat év után megszűnhet a Covid-járvány idején bevezetett, rendkívül széles körű magyar befektetés-ellenőrzési rendszer, így a legtöbb vállalatfelvásárlás mentesülhet a különleges bejelentési kötelezettség alól. A társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint a 2026 végén lejáró rezsim helyett egy jóval szűkebb szabály lépne életbe, amely csak az EU-n, az EGT-n és Svájcon kívüli befektetők többségi befolyásszerzésére vonatkozna. A bejelentés hat stratégiai ágazatot érintene, és csak akkor lenne kötelező, ha a céltársaság árbevétele eléri a 180 milliárd forintot, vagy az ügylet értéke a 10 milliárdot. A nemzetbiztonsági alapú szűrés továbbra is megmarad, és több értelmezési kérdés egyelőre nyitott, a tervezet pedig november 12-ig véleményezhető.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet alapján hat év után megszűnhetnek a járvány idején bevezetett, rendkívül széles körű befektetés-ellenőrzési szabályok, így a kettős magyar FDI-rendszer megszűnésével a legtöbb vállalatfelvásárlás kikerülhet a különleges bejelentési kötelezettség alól.

Az M&A-piac számára ez régóta várt jó hír, még ha néhány kérdés egyelőre nyitva is marad.

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Két rendszer, kétszeres bizonytalanság

A jelenleg párhuzamosan működő két magyar befektetés-ellenőrzési (FDI) rendszer közül a 2018-ban elfogadott és 2019 óta alkalmazott szabályozás elsősorban a nemzetbiztonsági szempontból érzékeny ágazatokra, például a védelmi iparra, valamint bizonyos közmű-, pénzügyi és hírközlési tevékenységekre összpontosít. Erre épült rá 2020-ban, a Covid-járvány idején egy második, lényegesen szélesebb körű ellenőrzési rendszer, amelyet a 2025. évi L. törvény 2026 végéig tart fenn.

A járvány idején bevezetett rendszerben az ipartól a kereskedelmen át az élelmiszeriparig számos tevékenység bejelentési kötelezettséget vonhatott maga után, akár akkor is, ha csak melléktevékenységként szerepelt a cégjegyzékben.

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Bizonyos ügyleteknél már 350 millió forintos tranzakciós érték és 10 százalékos részesedésszerzés is kiválthatta az eljárást, a szabályok pedig egyes uniós befektetők szerzéseire is kiterjedtek.

A két rendszer eltérő hatásköre és eljárási rendje miatt még egy közepes méretű cég szokványos eladásánál is szükség lehetett külön FDI-elemzésre, esetenként hatósági bejelentésre és a zárás elhalasztására.

Mi változna?

A most közzétett tervezet a 2026. december 31-én lejáró különleges rezsim helyett a 2018-as, Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló törvényt egészítené ki egy új, jóval szűkebb bejelentési tényállással, amelynek alkalmazásához az alábbi feltételeknek egyszerre kellene teljesülniük.

  • A befektető az EU-n, az EGT-n és Svájcon kívüli állam állampolgára vagy ilyen államban bejegyzett szervezet.

  • A befektető részesedésszerzéssel közvetlen többségi befolyást szerez egy magyarországi székhelyű társaságban.

  • A céltársaság bejegyzett főtevékenysége a hat érintett ágazat valamelyikébe tartozik.

  • A céltársaság előző lezárt üzleti évi nettó árbevétele eléri a 180 milliárd forintot, vagy a tranzakció értéke eléri a 10 milliárd forintot.

A tervezet a következő hat ágazatot érinti:

  • Kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás

  • Vegyianyag-gyártás

  • Gyógyszergyártás

  • Fémalapanyag-gyártás

  • Fémfeldolgozási termékek gyártása

  • Villamosenergia-, gáz- és gőzellátás, illetve légkondicionálás

A két pénzügyi küszöb közül elegendő lenne az egyiket elérni, és az új szabály hatálya alá tartozó ügyleteknél a befektető a bejelentés tudomásulvételének visszaigazolása után szerezhetne többségi befolyást.

Kevesebb bejelentés, de nem teljes szabadság

A középvállalati tranzakciók széles köre várhatóan kikerülne a különleges FDI-eljárás alól,

mivel a 350 millió forintos ügyletérték helyébe 10 milliárdos küszöb lépne, és az új szabály csak a céltársaság bejegyzett főtevékenységét és a közvetlen többségi befolyás megszerzését venné figyelembe.

A 2018-as törvény eredeti, nemzetbiztonsági alapú szűrési szabályai ugyanakkor saját személyi és tárgyi hatályukkal továbbra is alkalmazandók maradnának, és az új rendelkezés is felvet néhány értelmezési kérdést. Mit kell pontosan a „tranzakció értékén” érteni, hogyan kezelendők a közvetett, holdingtársaságon keresztüli szerzések, és milyen szabályok vonatkoznak a 2026-ban aláírt, de 2027-ben záruló ügyletekre? A válaszokat a végleges normaszöveg és az esetleges átmeneti rendelkezések alapján lehet majd megadni.

És meddig tart az új korszak?

A most körvonalazódó könnyítés később újabb finomhangolást kaphat, mivel az új uniós FDI-szabályozás miatt 2028-ra további magyar jogalkotási lépések várhatók. A tervezet november 12-ig véleményezhető, így a végleges szabályok még módosulhatnak.

A tervezet iránya üdvözlendő, mert az állami ellenőrzés a valóban érzékeny, nagyobb súlyú ügyletekre összpontosulhat, miközben a többi befektetés kevesebb adminisztrációval és kiszámíthatóbb menetrenddel valósulhat meg.

Ha a tervezet ebben a formában válik törvénnyé, valóban lezárulhat egy korszak a magyar M&A-piacon.

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