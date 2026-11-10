Magyar Péter keményen tárgyalt Friedrich Merzcel, az ütközőponton kívül több megállapodás is napirendre került

Merz szerint a 2028–2034-es uniós költségvetés tárgyalásai döntő szakaszba lépnek, és a megállapodáshoz érdemi változtatásokat vár António Costától, az Európai Tanács elnökétől. A kancellár több forrást szánna a versenyképesség javítására és a védelemre, miközben a költségvetés egészének minden tagállam számára pénzügyileg vállalhatónak kell maradnia.
Magyar Péter az agrár- és kohéziós támogatások, valamint a tagállamoknak elkülönített keretek megőrzését nevezte magyar prioritásnak. A bevételi oldalon is változtatást sürgetett, mert szerinte a jelenlegi javaslat alapján
Magyarország az egy főre jutó nettó befizetés alapján a legnagyobb befizetők közé kerülne. Azt mondta, hogy Budapest kész tárgyalni a kompromisszumról.
Ukrajna hosszú távú támogatását Merz közös európai biztonsági feladatnak tekinti, ezért szerinte annak teljes egészében az uniós költségvetésben kellene helyet kapnia. Magyar kérdésre azt mondta, hogy kormánya kész folytatni a humanitárius segítségnyújtást, de a magyar költségvetés helyzetére hivatkozva elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarországnak akár egymilliárd eurónyi hitelt kelljen felvennie vagy ekkora összegre garanciát vállalnia.
A nyugat-balkáni bővítés felgyorsítását mindkét vezető támogatja: Merz szerint Montenegróval hamarosan lezárhatják a csatlakozási tárgyalásokat, Ukrajna és Moldova esetében pedig év végéig megnyitná az összes tárgyalási fejezetet. Magyar az egyes tagjelöltek felkészültsége alapján döntene a továbblépésről, Moldovát pedig késznek tartja erre.
Ukrajna kapcsán azt mondta, hogy haladnak a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállításával, az oktatás területén azonban további lépésekre van szükség, hogy a csatlakozás előrébb mozdulhasson.
Németország az LNG-ellátásban és az orosz energiaimport kiváltásában is segítséget ajánlott Magyarországnak. Magyar szerint a több beszerzési útvonal növelné az ellátás biztonságát, a német ajánlatnál azonban az árról még meg kell egyezni. A miniszterelnök szerint a magas energiaárak már most rontják a magyar vállalatok versenyképességét.
A védelmi együttműködésben Merz elsősorban a légvédelemben lát lehetőséget,
Magyar pedig az uniós SAFE-hitelprogramot is megemlítette a meglévő hadiipari beruházások bővítésének és új német–magyar vegyesvállalatok létrehozásának lehetséges eszközeként.
A gazdasági egyeztetésen az autóipari és beszállítói kapcsolatok erősítéséről, valamint új beruházásokról is tárgyaltak.
Merz elfogadta Magyar Péter budapesti meghívását, és a miniszterelnök közlése szerint tavasszal látogat Magyarországra. A két kormány a kulturális kapcsolatokat is erősítené, ennek részeként 2028-ban német–magyar kulturális évadot rendeznek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
Megtaláltuk a hét legfontosabb tőzsdei grafikonját, itt mozdul most a nagy pénz!
Mindenki ezt figyeli most.
Concorde: jelentős felértékelődési potenciál van a Richter részvényeiben
Vételre ajánlják a papírt, továbbra is.
Komoly skalpot zsebeltek be Trump ellenfelei: megbuktatták a MAGA-mozgalom botrányhős arcát
A CNN előrejelzése szerint.
Bejelentette Amerika: döntött Trump elnök, folytatódik-e az iráni háború - Erre lehet számítani
Van, amiben még durvábban bekeményítenek.
Mit vásárolnak, hogyan gyűjtenek és hogyan látják gyűjteményük jövőjét a hazai műgyűjtők?
Megjelent a műtárgy.com és a Deloitte friss kutatása.
A gyerekek védelme nyithat új fejezetet a Big Tech szabályozásában
A Lancet szerint a digitális platformokat már közegészségügyi szempontból is vizsgálni kell.
Lezárul egy korszak Magyarországon, kivezetik a járvány idején hozott rendkívüli intézkedést
Óriási könnyítés jön a magyar cégek eladásánál. Bejó Ágnes, a Jalsovszky partnerének elemzése.
Optimistább lett az AI-részvényekre a Wells Fargo
Javult a kockázat-hozam arány az eladási hullám után.
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.