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Magyar Péter keményen tárgyalt Friedrich Merzcel, az ütközőponton kívül több megállapodás is napirendre került
Gazdaság

Magyar Péter keményen tárgyalt Friedrich Merzcel, az ütközőponton kívül több megállapodás is napirendre került

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Friedrich Merz német kancellár a következő hétéves uniós költségvetésbe emelné Ukrajna finanszírozását, Magyar Péter viszont ellenzi, hogy a költségvetési megállapodást összekössék az ukrán támogatással – derült ki a két kormányfő keddi sajtótájékoztatóján. A két vezető berlini tárgyalásán a magyar energiaellátás diverzifikálásáról, a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról és a védelmi együttműködés bővítéséről is szó volt. De napirendre kerülhetnek német–magyar vegyesvállalatok alapításai is.

Merz szerint a 2028–2034-es uniós költségvetés tárgyalásai döntő szakaszba lépnek, és a megállapodáshoz érdemi változtatásokat vár António Costától, az Európai Tanács elnökétől. A kancellár több forrást szánna a versenyképesség javítására és a védelemre, miközben a költségvetés egészének minden tagállam számára pénzügyileg vállalhatónak kell maradnia.

Magyar Péter az agrár- és kohéziós támogatások, valamint a tagállamoknak elkülönített keretek megőrzését nevezte magyar prioritásnak. A bevételi oldalon is változtatást sürgetett, mert szerinte a jelenlegi javaslat alapján

Magyarország az egy főre jutó nettó befizetés alapján a legnagyobb befizetők közé kerülne. Azt mondta, hogy Budapest kész tárgyalni a kompromisszumról.

Ukrajna hosszú távú támogatását Merz közös európai biztonsági feladatnak tekinti, ezért szerinte annak teljes egészében az uniós költségvetésben kellene helyet kapnia. Magyar kérdésre azt mondta, hogy kormánya kész folytatni a humanitárius segítségnyújtást, de a magyar költségvetés helyzetére hivatkozva elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarországnak akár egymilliárd eurónyi hitelt kelljen felvennie vagy ekkora összegre garanciát vállalnia.

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A nyugat-balkáni bővítés felgyorsítását mindkét vezető támogatja: Merz szerint Montenegróval hamarosan lezárhatják a csatlakozási tárgyalásokat, Ukrajna és Moldova esetében pedig év végéig megnyitná az összes tárgyalási fejezetet. Magyar az egyes tagjelöltek felkészültsége alapján döntene a továbblépésről, Moldovát pedig késznek tartja erre.

Ukrajna kapcsán azt mondta, hogy haladnak a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállításával, az oktatás területén azonban további lépésekre van szükség, hogy a csatlakozás előrébb mozdulhasson.

Németország az LNG-ellátásban és az orosz energiaimport kiváltásában is segítséget ajánlott Magyarországnak. Magyar szerint a több beszerzési útvonal növelné az ellátás biztonságát, a német ajánlatnál azonban az árról még meg kell egyezni. A miniszterelnök szerint a magas energiaárak már most rontják a magyar vállalatok versenyképességét.

A védelmi együttműködésben Merz elsősorban a légvédelemben lát lehetőséget,

Magyar pedig az uniós SAFE-hitelprogramot is megemlítette a meglévő hadiipari beruházások bővítésének és új német–magyar vegyesvállalatok létrehozásának lehetséges eszközeként.

A gazdasági egyeztetésen az autóipari és beszállítói kapcsolatok erősítéséről, valamint új beruházásokról is tárgyaltak.

Merz elfogadta Magyar Péter budapesti meghívását, és a miniszterelnök közlése szerint tavasszal látogat Magyarországra. A két kormány a kulturális kapcsolatokat is erősítené, ennek részeként 2028-ban német–magyar kulturális évadot rendeznek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

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