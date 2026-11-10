Megérkeztek a friss baleseti adatok: tizenötször veszélyesebb lehet a népszerű jármű Magyarországon

Az ORFK adatai különös anomáliát mutattak, mivel szeptemberre csak 34 személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetet jelentettek, ami drasztikus esést mutat az augusztusi (rekord) 135-höz képest. Egyelőre csak találgatni tudunk az okokról, és a teljes éves adatok megismerése előtt nem igazán reménykedhetünk publikus revízióban sem.
Kedden a KSH közölte legfrissebb, augusztusi baleseti adatait. Fontos különbségtétel, hogy a rendőrség mikromobilitási eszközökről, a statisztikai hivatal pedig kifejezetten motoros rollerekről készít statisztikát, és utóbbi szűkebb csoport.
Mi számít minek?
Az ORFK szerint mikromobilitási eszköznek azok az elsősorban elektromos meghajtású, kerékpárnak nem minősülő, de a kerékpáros közlekedéshez hasonlóan résztvevő járművek számítanak, amelyeknek nincs ülése (vagy az legfeljebb 540 mm-re állítható le), motorteljesítményük jellemzően 300–1000 W alatti, tervezési sebességük pedig nem haladja meg a 25 km/h-t. Ide tartozik többek között az e-roller, a Segway, az elektromos gördeszka és az egykerekű is.
Éves lefutás
Nézzük először a havi személysérüléses baleseti számok éves lefutási görbéit. Ezek azt mutatják, hogy a kerékpárosok baleseti statsztikája általában véve jobb, mint az elmúlt években, míg elektromos kerékpárra több, e-rollerrel pedig sokkal több balesetet okoznak vezetőik idén, mint az elmúlt két évben.
Személysérüléses biciklis balesetből augusztusban 136-ot, az első nyolc hónapban 793-at számolt a KSH, ami év/év alapon az utolsó nyári hónapra 7,5 százalékos, január-augusztusra 6 százalékos esést jelent.
Az e-kerékpáros adatok: 22 baleset augusztusban (+57,1%) és 136 (+51%) az első nyolc hónapban, az e-rolleres számok pedig 119 augusztusi baleset (+38,4%), és 656 baleset idén (+51%).
Az első nyolc hónap statisztikáját nézve a biciklis baleseteknél látunk csak csökkenést, az e-bike számai romlottak, az e-rollerek vezetői pedig jelentősen több személysérüléses balesetben voltak okozó fél.
Ha mér kétkerekűek, vessünk egy pillantást a motoros és segédmotoros baleseti statisztikákra is, ahol a 2021 óta kumulált számokban a biciklisek magasan vezetnek…
… és csak a motorosoknál nőtt év/év alapon a balesetek száma az első nyolc hónapban.
Egy szót még az e-rollerekről…
A KSH 2024 januárja óta vezeti az e-rolleres és elektromos kerékpárok baleseti statisztikáit. Azóta (idén augusztus végéig)
- 417 személysérüléses balesetet okoztak e-kerékpárt vezetők (ez nagyjából havi 13),
- 1658-at e-rolleresek (kb. havi 52), és
- 3165-öt biciklisek (kb. havi 99).
A bringások jóval magasabb baleseti száma önmagában nem jelenti azt, hogy a kerékpározás veszélyesebb, sőt: az e-rollerek száma nagyjából 120 ezerre tehető, míg kerékpárból 3,5–4 millió van az országban.
Hogy szemléltessük, mekkora valójában a kockázatbeli különbség a két eszköz között, az összehasonlíthatóság kedvéért 1000 járműre vetítve kalkuláltuk a hivatalosan regisztrált balesetek éves számát (a részleteket lásd a módszertani keretes írásban). Az eredmény éles kontrasztot mutat:
míg 1000 kerékpárra évente mindössze 0,30–0,34 baleset jut, addig ugyanennyi elektromos rollerre már közel 5,2.
Az állomány méretéhez viszonyítva tehát a motoros rollerek baleseti gyakorisága nagyságrendileg tizenöt–tizenhétszerese a biciklikének.
Ez a különbség egy nagyobb tömegre vetítve válik igazán kézzelfoghatóvá: ha 100 ezer kerékpáros közlekedik az utakon, egy teljes év leforgása alatt mindössze 30-34 személysérüléses baleset történik a körükben – a biciklis forgalom szinte észrevétlenül, alacsony kockázattal simul bele a mindennapokba. Ha viszont ugyanennyi, azaz 100 ezer ember elektromos rollerre pattan, abból a csoportból az év végére már 518-an kerülnek be a rendőrségi jegyzőkönyvekbe és a mentők regiszterébe.
Hogyan számoltunk? – Módszertan és korlátok
A kalkuláció a hivatalos (KSH) baleseti statisztika 2024 januárja és 2026 augusztus közötti (32 hónapos) kumulált adataira épül. Az időjárásból fakadó erős szezonalitás kisimítása érdekében a teljes időszakból havi átlagot képeztünk, amelyet 12 hónapra vetítve évesítettünk, majd ezt viszonyítottuk a szakmai konszenzuson alapuló becsült járműállományhoz (3,5–4 millió kerékpár, illetve 120 ezer motoros roller).
A számításnak természetesen vannak módszertani korlátai. Mivel a magántulajdonú mikromobilitási eszközökről és biciklikről nincs kötelező állami nyilvántartás, a nevezőben szereplő flotta mérete kizárólag becslés.
Emellett a statisztika nem korrigál a két eszköz átlagos futásteljesítményével (megtett kilométerekkel), és nem számol a látenciával – azaz a rendőri intézkedés vagy kórházi ellátás nélkül végződő, kisebb esésekkel sem. Az adatok ezért nem hajszálpontos kockázati valószínűséget, hanem a nagyságrendi aránytalanságokat hivatottak szemléltetni.
Kíváncsian várjuk a KSH szeptemberi adatait, amelyeknek elvileg alá kellene támasztaniuk a mikromobilitási eszközök vezetői által okozott személysérüléses balesetek számában az ORFK által jelentett drasztikus esést.
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