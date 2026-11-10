Megingott a piac: hatalmas veszteséget okozott az Nvidia vezérigazgatójának botránya

Két kereskedési nap alatt nagyjából 400 milliárd dollárral zuhant az Nvidia piaci kapitalizációja, miután súlyos vádak láttak napvilágot a vállalat vezérigazgatója, Jensen Huang magánéleti botrányával kapcsolatban. A befektetőket megrémisztette a hír, miszerint a cégvezető viszonyt folytatott egy pekingi kémkedéssel gyanúsított kínai üzletasszonnyal, amelynek révén hatalmas mennyiségű, exportkorlátozás alá eső chip juthatott el Kínába.

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A vállalat részvényei hétfőn 4,3 százalékot veszítettek értékükből, amely már önmagában több mint 192 milliárd dolláros piaciérték-vesztést jelentett,

kedden pedig újabb, 5 százalékot meghaladó eséssel folytatódott a lejtmenet.

A tőzsdei pánik hátterében a The Information keddi beszámolója áll. A lap értesülései szerint a 63 éves vezérigazgató és a vele csupán névrokonságban álló Alice Huang kapcsolata nagyban hozzájárult ahhoz, hogy legalább 7,5 milliárd dollár értékben szállítsanak Nvidia-chipeket kínai cégeknek.

A botrány hatására az Nvidia igazgatótanácsa már vasárnap belső vizsgálatot indított, miközben az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) azt elemzi, hogy a vezérigazgató egy külföldi titkosszolgálati művelet célpontjává vált-e. Jensen Huang a munkatársai előtt elismerte ugyan a házastársi hűtlenséget, a kapcsolat részleteiről azonban nem árult el semmit.

A Bank of America elemzői szerint a befektetők most elsősorban azt mérlegelik, hogy

a botrány az Nvidia belügye marad-e, vagy szélesebb körű korlátozásokat és fennakadásokat idéz elő a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúra piacán.

A nagybank szakértői ugyanakkor óvatosságra intettek, hangsúlyozva, hogy a vádakat egyelőre nem szabad készpénznek venni és bizonyított üzleti kárként kezelni.

Forrás: Reuters

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