Megjött az adat: fél éve nem mértek ekkora áremelkedést Magyarországon

A szeptemberi 1,6 százalékról 2 százalékra gyorsult az infláció októberben Magyarországon, ez
április óta a legmagasabb áremelkedési ütemet jelentette.
A maginfláció 2,1%-ra emelkedett, amire szintén tavasszal volt utoljára példa. Előzetesen a Portfolio által megkérdezett elemzők átlagosan 1,9 százalékos inflációra számítottak, vagyis egy hajszállal magasabb lett az adat, de nagyon szűk sávban szóródtak az előrejelzések, egy elemző kivételével mindenki 1,9 vagy 2 százalékos értéket várt.
Az élelmiszerek körében minimális, 0,2%-os havi alapú drágulást mért a KSH, de jellemző az itteni alacsony árnyomásra, hogy ez az utóbbi kilenc hónap legmagasabb adata. A ruházkodás hozta az őszi, szezonális alapú drágulását (2,1%), ám a termékkör éves árindexe az élelmiszerhez hasonlóan még mindig áresést jelez. A tartós fogyasztási cikkek körében megfigyelhető minimális áremelkedés (0,2% hó/hó) jelezheti, hogy a végéhez közeleg az erős forint begyűrűző hatása, de érdemi árnyomásról itt sem beszélhetünk.
|Áralakulás (2026. okt., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|0,2
|-1,1
|Szeszes ital, dohány
|0,0
|3,2
|Ruházkodás
|2,1
|-0,6
|Tartós fogy. cikk
|0,2
|1,4
|Háztart. energia
|-0,3
|-4,3
|Egyéb cikk, üzemanyag
|1,1
|4,1
|Szolgáltatások
|0,2
|5,2
|Fogyasztói árindex
|0,4
|2,0
|Maginfláció
|0,3
|2,1
|Nyugdíjas infláció
|0,3
|1,4
|Forrás: KSH, Portfolio
Az áremelkedés gyorsulásának nagy részéért két tétel volt felelős: az üzemanyagok ára egy év alatt 11,3%-kal, egy hónap alatt pedig 3 százalékkal emelkedett, míg a szolgáltatások esetében éves alapon 5,2%-os volt a drágulás. Utóbbi kategórián belül októberben hirtelen megugrott a színházi szolgáltatások ára, mely több mint 8 százalékkal emelkedett szeptemberhez képest, ami vélhetően az új színházi szezon következménye volt. Éves alapon a szolgáltatásokon belül 11,6%-kal emelkedett a taxizás hatósági ára.
Összességében az októberi inflációs adatban továbbra sem látszódnak az általánosan erősödő árnyomás határozott jelei. A kockázatot a világpiaci energia (elsősorban olaj) árának emelkedése jelenti, ami az üzemanyag drágulásában már első körös hatásként megjelent. Az utolsó két hónapban 9%-kal drágult a tankolás, ami a teljes inflációban 0,5 százalékpontos emelkedést jelent.
A mostani adat továbbra is elmarad a jegybank célsávjának középértékétől, illetve a várakozásokhoz képest sem okozott érdemi meglepetést. Így az MNB akár folytathatná is a kamatcsökkentést, ha csak a jelenlegi inflációs képet vizsgálná. Ugyanakkor a geopolitikai fejlemények, elsősorban a tartós energiaár-emelkedés kockázata továbbra is óvatosságra adhatnak okot. Az év utolsó két hónapjában vélhetően az dönti majd el, hogy csökkenhet-e még az 5,5%-os alapkamat, hogy enyhülnek-e a feszültségek a Közel-Keleten illetve az energiapiacon.
Mi mennyivel drágult?
A KSH adatai szerint egy év alatt az élelmiszerek ára 1,1%-kal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,1%-kal), ezen belül
- a burgonyáé 14,
- az eszpresszókávéé 6,3,
- az étolajé 6,2,
- a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,
- az iskolai étkezésé 5,7,
- a büféáruké 5,3,
- az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,2,
- a cukorka, mézé 2,7%-kal nőtt.
A termékcsoporton belül
- a húskonzerv ára 27,3,
- a vaj, vajkrémé 14,
- a friss hazai és déligyümölcsé 12,9,
- a sertéshúsé 10,9,
- a sajté 10,8,
- a tejé 8,9,
- a tartósított hústalan ételeké 8,7,
- a száraztésztáé 7,6,
- a bolti kávéé 7,
- a tojásé 6,9,
- a cukoré 5,9,
- a tejterméké (sajt nélkül) 5,6,
- a baromfihúsé 5,1,
- a csokoládé, kakaóé 5,
- a friss zöldségé 0,9%-kal mérséklődött.
A szolgáltatásokon belül
- a taxi 11,6,
- a postai szolgáltatások 9,6,
- a testápolási szolgáltatások 9,
- a színház 8,3,
- a járműjavítás, -karbantartás 7,7,
- a háztartási berendezés javítása 7,6,
- az egészségügyi szolgáltatás 7,1,
- a lakásjavítás, -karbantartás 7,
- a sport-, múzeumi belépők 6,8,
- a ruhajavítás, -kölcsönzés 6,6,
- a külföldi üdülés 6,3,
- a telefon, internet 6,2,
- a belföldi üdülés 5,1%-kal lett drágább egy év alatt.
A szeszes italok, dohányáruk ára 3,2%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2%-kal. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11,2%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,2%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,4%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 23,3, a konyha- és egyéb bútorok 5,1, a szobabútorok 2,3, a használt személygépkocsik 1,1%-kal többe, míg a televízió 3,9, a hűtőszekrény, fagyasztógép 1,9, a motorkerékpárok 1,5, a porszívógép, klíma 1,4%-kal kevesebbe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 0,9%-kal, a járműüzemanyagok 11,3%-kal drágultak.
Szeptemberhez képest egy hónap alatt az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal növekedett (a vendéglátási szolgáltatások nélkül szintén 0,2%-kal), ezen belül
- a burgonya és az egyéb sütőipari lisztesáru 1,9-1,9,
- a jégkrém 1,7,
- a tojás 1,6,
- a halkonzerv 1,5,
- a cukor 1,4,
- a vaj, vajkrém és a friss zöldség 1,2-1,2,
- a csokoládé, kakaó 0,6,
- a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5,
- a margarin és a párizsi felvágott, kolbász 0,3-0,3,
- az eszpresszókávé 0,2%-kal többe,
Olcsóbbak lettek azonban például
- a száraz hüvelyesek 2,1,
- a szalonna és a sertéshús 1-1,
- a száraztészta 0,7,
- a húskonzerv, a fűszerek, ételízesítők, a tartósított gyümölcs és a bolti kávé 0,6-0,6,
- a szalámi, szárazkolbász, sonka és az étolaj 0,5-0,5%-kal.
A szolgáltatásokon belül
- a színház 8,1,
- az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 2,
- az oktatási szolgáltatás 1,2%-kal többe került.
Ezzel szemben
- a belföldi üdülés 3,4,
- a mozi 1,5,
- a külföldi üdülés 0,8,
- a sport-, múzeumi belépők 0,4%-kal kerültek kevesebbe.
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