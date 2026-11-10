Megjött az adat: fél éve nem mértek ekkora áremelkedést Magyarországon

Októberben 2 százalékra emelkedett a magyar inflációs ráta, ami április óta a legmagasabb érték – derül ki a KSH kedd reggeli jelentéséből. A közölt adat egy hajszállal meghaladta az elemzők előzetes várakozásait, elsősorban az üzemanyagok és a szolgáltatások árai lódultak meg. Összességében továbbra sem látszik jelentős árnyomás a magyar gazdaságban.

A szeptemberi 1,6 százalékról 2 százalékra gyorsult az infláció októberben Magyarországon, ez

április óta a legmagasabb áremelkedési ütemet jelentette.

A maginfláció 2,1%-ra emelkedett, amire szintén tavasszal volt utoljára példa. Előzetesen a Portfolio által megkérdezett elemzők átlagosan 1,9 százalékos inflációra számítottak, vagyis egy hajszállal magasabb lett az adat, de nagyon szűk sávban szóródtak az előrejelzések, egy elemző kivételével mindenki 1,9 vagy 2 százalékos értéket várt.

Az élelmiszerek körében minimális, 0,2%-os havi alapú drágulást mért a KSH, de jellemző az itteni alacsony árnyomásra, hogy ez az utóbbi kilenc hónap legmagasabb adata. A ruházkodás hozta az őszi, szezonális alapú drágulását (2,1%), ám a termékkör éves árindexe az élelmiszerhez hasonlóan még mindig áresést jelez. A tartós fogyasztási cikkek körében megfigyelhető minimális áremelkedés (0,2% hó/hó) jelezheti, hogy a végéhez közeleg az erős forint begyűrűző hatása, de érdemi árnyomásról itt sem beszélhetünk.

Áralakulás (2026. okt., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,2 -1,1 Szeszes ital, dohány 0,0 3,2 Ruházkodás 2,1 -0,6 Tartós fogy. cikk 0,2 1,4 Háztart. energia -0,3 -4,3 Egyéb cikk, üzemanyag 1,1 4,1 Szolgáltatások 0,2 5,2 Fogyasztói árindex 0,4 2,0 Maginfláció 0,3 2,1 Nyugdíjas infláció 0,3 1,4 Forrás: KSH, Portfolio

Az áremelkedés gyorsulásának nagy részéért két tétel volt felelős: az üzemanyagok ára egy év alatt 11,3%-kal, egy hónap alatt pedig 3 százalékkal emelkedett, míg a szolgáltatások esetében éves alapon 5,2%-os volt a drágulás. Utóbbi kategórián belül októberben hirtelen megugrott a színházi szolgáltatások ára, mely több mint 8 százalékkal emelkedett szeptemberhez képest, ami vélhetően az új színházi szezon következménye volt. Éves alapon a szolgáltatásokon belül 11,6%-kal emelkedett a taxizás hatósági ára.

Összességében az októberi inflációs adatban továbbra sem látszódnak az általánosan erősödő árnyomás határozott jelei. A kockázatot a világpiaci energia (elsősorban olaj) árának emelkedése jelenti, ami az üzemanyag drágulásában már első körös hatásként megjelent. Az utolsó két hónapban 9%-kal drágult a tankolás, ami a teljes inflációban 0,5 százalékpontos emelkedést jelent.

A mostani adat továbbra is elmarad a jegybank célsávjának középértékétől, illetve a várakozásokhoz képest sem okozott érdemi meglepetést. Így az MNB akár folytathatná is a kamatcsökkentést, ha csak a jelenlegi inflációs képet vizsgálná. Ugyanakkor a geopolitikai fejlemények, elsősorban a tartós energiaár-emelkedés kockázata továbbra is óvatosságra adhatnak okot. Az év utolsó két hónapjában vélhetően az dönti majd el, hogy csökkenhet-e még az 5,5%-os alapkamat, hogy enyhülnek-e a feszültségek a Közel-Keleten illetve az energiapiacon.

Mi mennyivel drágult?

A KSH adatai szerint egy év alatt az élelmiszerek ára 1,1%-kal csökkent (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,1%-kal), ezen belül

a burgonyáé 14,

az eszpresszókávéé 6,3,

az étolajé 6,2,

a munkahelyi előfizetéses menü étkezésé 6,

az iskolai étkezésé 5,7,

a büféáruké 5,3,

az éttermi étkezésé (nem előfizetéses) 5,2,

a cukorka, mézé 2,7%-kal nőtt.

A termékcsoporton belül

a húskonzerv ára 27,3,

a vaj, vajkrémé 14,

a friss hazai és déligyümölcsé 12,9,

a sertéshúsé 10,9,

a sajté 10,8,

a tejé 8,9,

a tartósított hústalan ételeké 8,7,

a száraztésztáé 7,6,

a bolti kávéé 7,

a tojásé 6,9,

a cukoré 5,9,

a tejterméké (sajt nélkül) 5,6,

a baromfihúsé 5,1,

a csokoládé, kakaóé 5,

a friss zöldségé 0,9%-kal mérséklődött.

A szolgáltatásokon belül

a taxi 11,6,

a postai szolgáltatások 9,6,

a testápolási szolgáltatások 9,

a színház 8,3,

a járműjavítás, -karbantartás 7,7,

a háztartási berendezés javítása 7,6,

az egészségügyi szolgáltatás 7,1,

a lakásjavítás, -karbantartás 7,

a sport-, múzeumi belépők 6,8,

a ruhajavítás, -kölcsönzés 6,6,

a külföldi üdülés 6,3,

a telefon, internet 6,2,

a belföldi üdülés 5,1%-kal lett drágább egy év alatt.

A szeszes italok, dohányáruk ára 3,2%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,2%-kal. A háztartási energiáért 4,3, ezen belül a vezetékes gázért 11,2%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 1,2%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 1,4%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 23,3, a konyha- és egyéb bútorok 5,1, a szobabútorok 2,3, a használt személygépkocsik 1,1%-kal többe, míg a televízió 3,9, a hűtőszekrény, fagyasztógép 1,9, a motorkerékpárok 1,5, a porszívógép, klíma 1,4%-kal kevesebbe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 0,9%-kal, a járműüzemanyagok 11,3%-kal drágultak.

Szeptemberhez képest egy hónap alatt az élelmiszerek ára átlagosan 0,2%-kal növekedett (a vendéglátási szolgáltatások nélkül szintén 0,2%-kal), ezen belül

a burgonya és az egyéb sütőipari lisztesáru 1,9-1,9,

a jégkrém 1,7,

a tojás 1,6,

a halkonzerv 1,5,

a cukor 1,4,

a vaj, vajkrém és a friss zöldség 1,2-1,2,

a csokoládé, kakaó 0,6,

a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5,

a margarin és a párizsi felvágott, kolbász 0,3-0,3,

az eszpresszókávé 0,2%-kal többe,

Olcsóbbak lettek azonban például

a száraz hüvelyesek 2,1,

a szalonna és a sertéshús 1-1,

a száraztészta 0,7,

a húskonzerv, a fűszerek, ételízesítők, a tartósított gyümölcs és a bolti kávé 0,6-0,6,

a szalámi, szárazkolbász, sonka és az étolaj 0,5-0,5%-kal.

A szolgáltatásokon belül

a színház 8,1,

az egyéb távolsági úti céllal történő utazás 2,

az oktatási szolgáltatás 1,2%-kal többe került.

Ezzel szemben

a belföldi üdülés 3,4,

a mozi 1,5,

a külföldi üdülés 0,8,

a sport-, múzeumi belépők 0,4%-kal kerültek kevesebbe.

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