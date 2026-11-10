4°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Mérleget vontak a Tisza-kormány miniszterei: itt tartunk hat hónap után
Gazdaság

Mérleget vontak a Tisza-kormány miniszterei: itt tartunk hat hónap után

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az elmúlt fél év kormányzati munkájának legemlékezetesebb pillanatait idézték fel a kabinet tagjai abban a Facebook-videóban, amelyet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter osztott meg.

A féléves évforduló kapcsán Vitézy Dávid mellett Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, Pósfai Gábor belügy-, Hegedűs Zsolt egészségügyi és Kármán András pénzügyminiszter tekintettek vissza az elmúlt hat hónapra.

A közlekedési és beruházási tárcavezető számára a Lázár János által korábban bezárt, Tiszaújváros felé vezető vasútvonal újraindítása jelentette a legnagyobb élményt, amikor Miskolcon leszállt az InterCityről.

Ott vártak a vasutasok, adtak egy kis ajándékot, kaptam egy vonatos bögrét, és mondták, hogy ők voltak szolgálatban az utolsó nap is, és alig várták, hogy újranyisson a vasútvonal

– emlékezett vissza a tárcavezető, hozzátéve, hogy az ilyen pillanatok adnak erőt a munkához.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal

Újabb kétmilliárdot fizet a BKV a 4-es metró miatt – már 16,6 milliárdnál tart a kártérítések összege

Késik a Magyar Péter által beígért jutalom a vízügyeseknek: megszólalt a hivatal a hetek óta tartó csúszásról

A minisztériumi munka kezdete több tárcavezetőben is mély nyomot hagyott, volt, aki az első állománygyűlést, valamint a korábbi és leendő kollégákkal való találkozást emelte ki. Kármán András szintén a bemutatkozó összállományi értekezletet említette, mondván, „a legemlékezetesebb számomra az volt az elmúlt hat hónapban, amikor először álltam a Pénzügyminisztérium dolgozói elé.”

A hivatali teendők mellett a személyes találkozások és az ünnepi pillanatok is meghatározóak voltak. A miniszterek közül volt, akinek a rendőrkapitányságokon és tűzoltó-parancsnokságokon tett látogatások, valamint az ott dolgozókkal folytatott beszélgetések nyújtottak maradandó élményt, külön kiemelve azt az alkalmat, amikor a budavári tűzoltólaktanyában a Tűzoltózenekar Queent játszott.

Emellett felejthetetlen, hidegrázós emlékként idézték fel a Kossuth téri beiktatást is, ahol a tömeggel és Oláh Ibolyával közösen énekeltek.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, fontos döntések a parlamenti bizottságok napirendjén

Magyar Péter Berlinben: a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása

Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: mi lesz most a lakásárakkal?
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinben mondott beszédet Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility