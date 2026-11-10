Mérleget vontak a Tisza-kormány miniszterei: itt tartunk hat hónap után

A féléves évforduló kapcsán Vitézy Dávid mellett Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, Pósfai Gábor belügy-, Hegedűs Zsolt egészségügyi és Kármán András pénzügyminiszter tekintettek vissza az elmúlt hat hónapra.

A közlekedési és beruházási tárcavezető számára a Lázár János által korábban bezárt, Tiszaújváros felé vezető vasútvonal újraindítása jelentette a legnagyobb élményt, amikor Miskolcon leszállt az InterCityről.

Ott vártak a vasutasok, adtak egy kis ajándékot, kaptam egy vonatos bögrét, és mondták, hogy ők voltak szolgálatban az utolsó nap is, és alig várták, hogy újranyisson a vasútvonal

– emlékezett vissza a tárcavezető, hozzátéve, hogy az ilyen pillanatok adnak erőt a munkához.

A minisztériumi munka kezdete több tárcavezetőben is mély nyomot hagyott, volt, aki az első állománygyűlést, valamint a korábbi és leendő kollégákkal való találkozást emelte ki. Kármán András szintén a bemutatkozó összállományi értekezletet említette, mondván, „a legemlékezetesebb számomra az volt az elmúlt hat hónapban, amikor először álltam a Pénzügyminisztérium dolgozói elé.”

A hivatali teendők mellett a személyes találkozások és az ünnepi pillanatok is meghatározóak voltak. A miniszterek közül volt, akinek a rendőrkapitányságokon és tűzoltó-parancsnokságokon tett látogatások, valamint az ott dolgozókkal folytatott beszélgetések nyújtottak maradandó élményt, külön kiemelve azt az alkalmat, amikor a budavári tűzoltólaktanyában a Tűzoltózenekar Queent játszott.

Emellett felejthetetlen, hidegrázós emlékként idézték fel a Kossuth téri beiktatást is, ahol a tömeggel és Oláh Ibolyával közösen énekeltek.

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