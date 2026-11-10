Minimálbér 2027: megtört a jég

Kalmár Ákos, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökségi tagja azt mondta a Portfolio megkeresésére, hogy előrelépés történt, de megállapodás nem. „Az álláspontok érdemben közeledtek egymáshoz. Bízunk abban, hogy a következő ülésen már egyezség is lehet. A lehetséges béremelések mértékéről számokat azért nem szeretnék mondani, mert abban állapodtak meg a tárgyalófelek, hogy a saját érdekképviseleteiken belül egyeztetik a lehetséges kompromisszum mértékét” – közölte Kalmár Ákos. Arra a kérdésünkre, hogy milyen mértékben közeledtek egymáshoz az álláspontok, kitérő választ adott, de optimista volt a következő tárgyalást illetően.
„A gazdasági realitások érdemben nem változtak. Az első ajánlatok után mindkét fél valamiféle mozgástérrel érkezett, és ezek közeledtek egymáshoz. Ennyit tudok mondani, mert abban állapodtunk meg a munkavállalói érdekképviseletekkel és a kormánnyal is, hogy nem üzengetünk egymásnak a sajtón keresztül. Nem szeretnénk, ha a tárgyalások áthúzódnának a jövő évre. Beleértve a kormányt is, mindenki érdekelt abban, hogy minél előbb megállapodás alakuljon ki a jövő évi, kötelező fizetésekkel kapcsolatban” – összegezte mondandóját Kalmár Ákos, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnökségi tagja.
Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke is azt mondta, közeledtek az álláspontok, ezt ő is megerősítette, de tartotta magát ahhoz, hogy konkrétumokat nem volt hajlandó elárulni. „Mi is kénytelenek voltunk elmozdulni a korábbi béremelési javaslatunkról, a saját testületeinkkel meg kell vitassuk, hogy mi hangzott el, és mi az új javaslatunk, ami még elfogadható a munkavállalóink számára is. Ennyi jött ki a mai napból. Ennél többet sajnos nem tudok mondani. A jövő héten szerintem folytatjuk a bértárgyalásokat” – zárta szűkszavú nyilatkozatát Zlati Róbert.
A Versenyszféra és Kormány Állandó Konzultációs Fórumának következő ülésére még nincs újabb, hivatalos tárgyalási időpont kitűzve, de a jövő héten, maximum a jövő hét utáni héten újra összeülhetnek a felek.
Még október végén úgy álltak fel egy korábbi egyeztetésről a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői, hogy igencsak távolinak tűntek az álláspontok. A cégvezetők csak 4 százalékos béremelést adtak volna jövőre a minimálbéresek és a garantált bérminimumot keresők számára is, míg a szakszervezetek ragaszkodtak a 3 éves bérmegállapodáshoz, és 12-14 százalékos béremelést szerettek volna elérni.
A most lezárult, harmadik béregyeztetés áttörést tehát még nem hozott, de talán megtört a jég, és valamiféle kompromisszum alakulhat ki, a remények szerint még novemberben.
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