Nvidia-botrány: független vizsgálat indul, kiderült, kit bíztak meg vele

A chipgyártó igazgatótanácsának független tagjai kedden közölték, hogy a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ügyvédi irodát kérték fel az eljárás lefolytatására. A vizsgálatot Joon H. Kim, New York déli kerületének korábbi megbízott szövetségi ügyésze vezeti, aki a Law360 szaklap információi szerint ebben a hónapban csatlakozott a neves jogi céghez.

A lépésre azután került sor, hogy Jensen Huang vasárnap beismerte, viszonya volt egy olyan nővel, akit a The New York Times és a Financial Times tényfeltáró cikkei a kínai hírszerzéssel hoztak összefüggésbe. Az igazgatótanács már a vezérigazgató vasárnapi vallomása után jelezte, hogy alapos és független vizsgálatot indítanak az ügyben.

A mostani bejelentéssel a vezetés a vállalat helyzetét igyekszik stabilizálni, az Nvidia ugyanis komoly válságba került a cégvezető magatartása miatt.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a vállalatra egyre nagyobb nyomás nehezedik amiatt is, hogy pontosan mit tudott az exportkorlátozás alá eső, mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez használt chipjeinek kínai cégek részére történő értékesítéséről.

A befektetőket komolyan aggasztja a kialakult helyzet, és tartanak attól, hogy a botrány, valamint a vizsgálat végül a társalapító-vezérigazgató távozásához vezethet. A piaci félelmek hatására az Nvidia részvényeinek árfolyama több mint 6 százalékot esett a keddi kereskedésben.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio