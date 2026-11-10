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Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot
Gazdaság

Nyíltan kimondták az EKB döntéshozói: nem fogják megmenteni a francia kötvénypiacot

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Nem indokolják a francia államadóssággal kapcsolatos problémák az Európai Központi Bank (EKB) beavatkozását – jelentette ki Philip Lane, az intézmény vezető közgazdásza. A jegybankár szerint a kötvényállomány leépítésének ütemén sem kell változtatni, és a válságkezelő eszközök bevetésére sincs szükség, a költségvetési gondokat ugyanis magának a francia kormánynak kell megoldania - írta meg a Bloomberg.

Lane a Bloomberg Televíziónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy

a francia állampapírpiacon tapasztalt mozgások csupán a költségvetési kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságot tükrözik, így a helyzetet nem Frankfurtban, hanem Párizsban kell rendezni.

A francia kötvényhozamok az elmúlt hetekben a magasabb energiaárak, a megduzzadt államháztartási hiány és a belpolitikai patthelyzet együttes hatására ugrottak meg.

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A vezető közgazdász elutasította azt a felvetést, hogy a döntéshozóknak módosítaniuk kellene a mennyiségi szigorítás jelenlegi menetrendjén. Az EKB most fokozatosan építi le a mérlegét úgy, hogy a lejáró kötvények helyett már nem vásárol újakat. Lane szerint a monetáris politika visszatért a normális kerékvágásba, és bár a mérlegfőösszeg szűkítése valóban felfelé hajtja kissé a hosszú távú hozamokat, ez a hatás rendkívül korlátozott. Éppen ezért a jegybank fő eszközének továbbra is a rövid távú irányadó kamatlábaknak kell maradniuk.

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Felmerült az is, hogy az EKB-nak be kellene vetnie a kifejezetten a piaci zavarok elhárítására létrehozott transzmisszióvédelmi eszközt (TPI), ám a szakember ezt is elvetette. Bár a TPI a jegybank eszköztárának fontos része, a jelenlegi helyzetben csupán a piaci árazás korrekciója zajlik.

A megoldáshoz szerinte arra van szükség, hogy Franciaország világos képet adjon a szükséges költségvetési kiigazításokról.

Hasonló álláspontot képviselt egy másik interjúban Mārtiņš Kazāks, a kormányzótanács tagja is, aki szerint a jelenlegi feltételek nem indokolják a francia állam megsegítését. Úgy véli, pusztán a fiskális kockázatok átárazódása zajlik a piacokon, amire a fegyelmezett költségvetési politika jelenti a valódi gyógyírt.

Kazāks hozzátette, hogy a

francia politikai ciklus sem könnyíti meg a helyzetet, mivel a jövő évi elnökválasztásra készülő jelöltektől a kampányidőszakban aligha várható költségvetési visszafogottság.

A jegybankár ezért nyugalomra intette a pénzügyi piacokat, és azt tanácsolta a befektetőknek, hogy ne reagálják túl az eseményeket, illetve ne tegyenek fel olyan kérdéseket a kampány során, amelyekre biztosan nem kapnak majd megfelelő válaszokat.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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