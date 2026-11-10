Olyan dolog történt a benzinárakkal, amire július óta nem volt példa - Eljött a fordulat, amire mindenki várt

Az Amerikai Autószövetség (AAA) keddi adatai szerint a normál benzin országos átlagára gallononként 3,9788 dollárra mérséklődött,

így hosszú idő után újra a lélektani határnak számító négy dollár alá került.

Ez az érték egy hét alatt nagyjából 17 centes, egy hónap alatt pedig csaknem 39 centes árcsökkenést jelent az amerikai autósok számára.

A benzinkutakon tapasztalható kedvező fordulat szorosan követi a nyersolaj világpiaci árának jelentős visszaesését. A nemzetközi irányadónak számító Brent típusú kőolaj hordónkénti ára kedden augusztus óta először rövid időre 90 dollár alá csúszott. A piaci optimizmust Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatai fűtötték, amelyek reményt keltettek arra, hogy hamarosan véget érhet a Washington és Irán között már csaknem kilenc hónapja tartó konfliktus. Emellett a Perzsa-öbölből származó olajszállítások helyreállása is enyhítette a kínálati félelmeket. Az ING elemzői szerint a térség kőolajexportja – a csővezetékes szállításokat is beleértve – már visszatért a háború előtti szint 80-85 százalékára, ami az európai gázárakat is lejjebb szorította.

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