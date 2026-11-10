Örömhírrel kedveskedett a Siemens Energy a befektetőinek

Akár 9 milliárd euró értékű, újabb részvény-visszavásárlási programot indít a Siemens Energy a 2030-as pénzügyi év végéig. A német energetikai vállalat a kedvező piaci környezetre és a megugró globális energiaigényre alapozva bővíti tovább a jelenleg is futó konstrukcióját.

A tőzsdei közlemény szerint az új keretösszeg a már folyamatban lévő, legfeljebb 6 milliárd eurós részvény-visszavásárlási programon felül valósul meg. A társaság kedden tette közzé a döntést, közvetlenül a szerdán esedékes negyedik negyedéves gyorsjelentésének publikálása előtt.

A vállalat augusztusban rekord árbevételről, profitmarzsról és rendelésállományról számolt be a harmadik negyedévre vonatkozóan. A növekedést elsősorban a gázturbinák iránti élénk kereslet segítette, amelyet az egyesült államokbeli, mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok terjedése, valamint a közel-keleti erőművi beruházások generálnak.

Ezek a folyamatok, kiegészülve azzal, hogy a kormányok a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében egyre inkább a földgáz felé fordulnak, jelentősen megemelték az erőművek és a kapcsolódó berendezések iránti globális igényt.

Az ágazati vezetők egy része egyenesen szuperciklusnak nevezi a piacon jelenleg tapasztalható keresletbővülést.

Forrás: Reuters

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