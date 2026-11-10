Razziázik a magyar hatóság: országszerte lecsapnak a megtévesztő influenszerekre

Az influenszerek által a közösségi médiában megosztott reklámokat vizsgálja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), az ellenőrzések elsősorban az Instagram, a TikTok, a Facebook és a YouTube felületeire terjednek ki - közölte az NKFH kedden az MTI-vel.

Az ellenőrzéseket azzal indokolták, hogy

a tavalyi vizsgálatoknál az esetek 12 százalékában tártak fel kifogásolható reklámokat,

miközben az influenszertartalmak egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a fiatalok körében.

A közlemény szerint a közösségi média térnyerésével egyre nagyobb hatást gyakorolnak a fogyasztók vásárlási döntéseire a digitális tartalomgyártók. Az általuk feltöltött tartalmakban azonban a reklámjelleg nem minden esetben egyértelmű.

Az influenszerek által közzétett tartalmak ellenőrzése azért is fontos, mert a követők gyakran személyes véleményként, hiteles ajánlásként tekintenek a kedvelt tartalomgyártóik által bemutatott termékekre és szolgáltatásokra. Ez a bizalmi kapcsolat jelentősen befolyásolhatja a fogyasztói döntéseket, ugyanakkor megtévesztő lehet, ha a követők számára nem derül ki egyértelműen a tartalom reklámjellege.

A kockázat különösen a gyermekek és fiatalok esetében jelentős, akik nehezebben ismerhetik fel a személyes ajánlások mögött meghúzódó kereskedelmi érdekeket.

A reklámok megfelelő jelölése ezért nem pusztán jogszabályi kötelezettség, hanem a tudatos fogyasztói döntések egyik alapvető feltétele - mutatott rá közleményében az NKFH.

Kiemelték, hogy a hatóság által kezdeményezett országos fellépés középpontjában a reklámjellegű megjelenések egyértelmű jelölése, a fizetett együttműködésekhez kapcsolódó jelzések megfelelő alkalmazása, valamint a saját termékek és szolgáltatások népszerűsítésének átláthatósága áll.

Az NKFH azt is vizsgálja, hogy az influenszerek megfelelően alkalmazzák-e a "reklám", "hirdetés" vagy "fizetett együttműködés" megjelöléseket, akár címke, felirat, hashtag vagy szóbeli tájékoztatás formájában.

Az NKFH hangsúlyozza, hogy az ellenőrzések célja nem az influenszerek reklámtevékenységének korlátozása, hanem annak biztosítása, hogy a fogyasztók egyértelműen felismerhessék a kereskedelmi célú tartalmakat. A hatóság kiemelt figyelmet fordít a gyermekek és fiatalok védelmére, valamint arra, hogy a közösségi médiában megjelenő reklámok átláthatóak legyenek, és ne tévesszék meg a fogyasztókat.

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