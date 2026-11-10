Riasztó adatok érkeztek: 125 éve nem tapasztaltak ilyen szárazságot Magyarországon

A HungaroMet mérései alapján az októberi középhőmérséklet országos átlagban 11,4 Celsius-fok volt, ami 0,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak 10,7 fokos átlagát. A síkvidékeken jellemzően 10 és 12 fok között alakult a havi középhőmérséklet, kisebb körzetekben ennél magasabb értékeket is regisztráltak, míg az Északi-középhegység több pontján 10 fok alatt maradt az átlag.

Több rendkívül aszályos hónapot követően októberben már több eső esett, ám az eddig beérkezett adatok alapján számított 41,6 milliméteres országos átlag így is 18 százalékkal elmaradt a szokásos 50,9 millimétertől. A legtöbb csapadék (60–90 milliméter) a délnyugati országrészben hullott. Az ország jelentős részén 30 és 50 milliméter közötti mennyiséget mértek, ugyanakkor északon és északnyugaton, például Sopron térségében, több állomáson a 30 millimétert sem érte el a havi csapadékösszeg.

A 2026-os év első tíz hónapja a legszárazabb volt 1901 óta.

A januártól október végéig mért 293,3 milliméteres csapadékösszeg 44 százalékkal marad el az 522 milliméteres sokéves átlagtól.

A középső országrészben és az Alföldön több állomáson 200 mm-nél kevesebb csapadék esett tíz hónap alatt, és 400 mm feletti értékeket csak nyugaton, délnyugaton mértünk - részletezte az adatokat a meteorológiai szolgálat.

A súlyos aszály mértékét jól mutatja a területi eloszlás is, hiszen az ország nagy részén a szokásosnál 200–300 mm-rel kevesebb esett, de a hegyvidékeken a 2026-os év csapadékhiánya tíz hónap alatt többfelé meghaladja a 300 mm-t, a Mátrában eléri a 400 mm-t is.

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