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Riasztó adatok érkeztek: 125 éve nem tapasztaltak ilyen szárazságot Magyarországon
Gazdaság

Riasztó adatok érkeztek: 125 éve nem tapasztaltak ilyen szárazságot Magyarországon

Portfolio
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Az éghajlati átlagnál enyhébb és szárazabb volt a 2026-os október, az év első tíz hónapja pedig a legszárazabb időszaknak bizonyult 1901 óta - ismertette a legfrissebb adatokat egy Facebook-bejegyzésben a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A HungaroMet mérései alapján az októberi középhőmérséklet országos átlagban 11,4 Celsius-fok volt, ami 0,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020 közötti időszak 10,7 fokos átlagát. A síkvidékeken jellemzően 10 és 12 fok között alakult a havi középhőmérséklet, kisebb körzetekben ennél magasabb értékeket is regisztráltak, míg az Északi-középhegység több pontján 10 fok alatt maradt az átlag.

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14
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Derült
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1°C
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Több rendkívül aszályos hónapot követően októberben már több eső esett, ám az eddig beérkezett adatok alapján számított 41,6 milliméteres országos átlag így is 18 százalékkal elmaradt a szokásos 50,9 millimétertől. A legtöbb csapadék (60–90 milliméter) a délnyugati országrészben hullott. Az ország jelentős részén 30 és 50 milliméter közötti mennyiséget mértek, ugyanakkor északon és északnyugaton, például Sopron térségében, több állomáson a 30 millimétert sem érte el a havi csapadékösszeg.

A 2026-os év első tíz hónapja a legszárazabb volt 1901 óta.

A januártól október végéig mért 293,3 milliméteres csapadékösszeg 44 százalékkal marad el az 522 milliméteres sokéves átlagtól.

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A középső országrészben és az Alföldön több állomáson 200 mm-nél kevesebb csapadék esett tíz hónap alatt, és 400 mm feletti értékeket csak nyugaton, délnyugaton mértünk - részletezte az adatokat a meteorológiai szolgálat.

A súlyos aszály mértékét jól mutatja a területi eloszlás is, hiszen az ország nagy részén a szokásosnál 200–300 mm-rel kevesebb esett, de a hegyvidékeken a 2026-os év csapadékhiánya tíz hónap alatt többfelé meghaladja a 300 mm-t, a Mátrában eléri a 400 mm-t is.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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