Stratégiai egyeztetés zajlott Európa legnagyobb gazdasági hatalmával

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Németország hazánk legfontosabb gazdasági partnere és legnagyobb befektetője, amely az export és az import tekintetében is az első helyen áll. Az ország adja a külföldi működőtőke-állomány több mint 20 százalékát, a német vállalatok pedig közel 240 ezer embernek biztosítanak munkát Magyarországon. A kormányváltás óta ez volt a második találkozó a német kancellárral, amelyen a felek áttekintették a gazdasági kapcsolatok legfontosabb pilléreit.
Kapcsolatunk gerince a járműipar, erre építve pedig azt szeretnénk, hogy a magyar beszállítók feljebb lépjenek az értékláncban, vagyis fejlesszenek, innováljanak és exportáljanak. Ehhez kiszámítható piaci feltételek és erős befektetői bizalom kell
- fogalmazott a miniszter.
A berlini megbeszéléseken, valamint a német gazdasági minisztériumban folytatott külön egyeztetéseken az európai versenyképesség mellett kiemelt szerepet kapott az energetika is.
Magyarország elkötelezett az energiaforrások diverzifikációja mellett, és ebben Németország fontos partnerünk lehet, legyen szó a német LNG-terminálokról vagy a megújuló energiáról. A cél a biztonságos ellátás és a versenyképes energiaár a magyar ipar számára - hangsúlyozta ezzel kapcsolatban Kapitány István.
A magyar kormány a német tapasztalatokat felhasználva kívánja megerősíteni a hazai kis- és középvállalkozói (kkv) szektort, az exportösztönzés keretében pedig támogatni fogja a vállalatok közötti partnerkeresést.
Emellett cél a német vendégforgalom további élénkítése is, különös tekintettel a gyógyturisztikai együttműködésekre.
A miniszter a látogatás során az SAP és az Allianz vezetőivel is tárgyalt a digitalizáció, a beruházások és az energetika területén rejlő közös lehetőségekről.
Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán
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