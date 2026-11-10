Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal

Bár nem lesz plenáris ülés a parlamentben, mozgalmas napnak ígérkezik a keddi is a hazai belpolitikában. Berlinben kedden tartják az első magyar–német kormányközi konzultációt a Tisza-kormány felállása óta, az Országgyűlés bizottságaiban pedig az árrésstop kivezetéséről és több szociális javaslatról tárgyalnak.

A gazdasági bizottság a kötelező kamarai hozzájárulás eltörlését is napirendre veszi, és arról dönt, tárgyaljon-e a Fidesz–KDNP indítványáról, amely literenként 595 forintban rögzítené a benzin és 615 forintban a dízel árát.

Az agrárbizottság az agrárkamara átalakítását és a mezőgazdasági kárenyhítés módosítását tárgyalja.

A főbb téma, hogy a Tisza-kormány előleget adna a károsult gazdáknak, és egyes termelői hozzájárulásokat megduplázna.

A szociális bizottság elé kerül a családi adókedvezmények adójóváírássá alakítása, valamint a családi pótlék és a nyugdíjminimum emelése. Az oktatási bizottság a gyerekek online biztonságáról szóló tájékoztatóról dönt, a turisztikai albizottság pedig az ágazat kilátásairól és költségvetési forrásairól hallgatja meg a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőjét.

A legfontosabb hír az volt hétfőn, hogy Orbán Áront, a volt miniszterelnök öccsét és három másik embert hétfőn őrizetbe vették.

A Nemzeti Nyomozó Iroda közlése szerint mind a négyüket embercsempészéssel gyanúsítják, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A rendőrség gyanúja szerint valótlan indokkal igényelt vízumokkal több mint száz vietnámi állampolgárt juttattak illegálisan Nyugat-Európába. Az ügyben befolyással üzérkedés miatt is indult eljárás. Orbán Viktor szerint az eljárás valódi célpontja ő maga.

Baka András köztársasági elnök előzetes normakontrollt kért az állami vagyonról és finanszírozásról szóló törvény ügyében.

Az Alkotmánybíróságnak két rendelkezést kell megvizsgálnia. Az egyik a zártkörű befektetési alapok alapkezelőváltását szabályozza, a másik azt, hogy egy részvénytársaságban jelentős befolyást szerző befektető mikor mentesülhet a kisebb részvényeseknek teendő kötelező vételi ajánlat alól. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy elemzik az államfő indítványát.

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Még mindig erős vita folyik arról, hogy az ügynökakták november 4-i közzétételekor 164 adatot soroltak tévesen a hálózati személyekhez, így egyes megfigyeltek is ebben a kategóriában jelentek meg. Cseh Gergő Bendegúz, az állambiztonsági levéltár főigazgatója a nemzetbiztonsági bizottság határozatképtelenség miatt elmaradt ülése után közölte, hogy a hibás tételeket eltávolították, ő pedig felajánlotta a lemondását. Az adatvédelmi hatóság eljárást indít.

Magyar Péter már hétfőn Berlinben járt, ahol a Konrad Adenauer Alapítvány rendezvényén arról beszélt, hogy szerinte a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet.

A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent kinevezés szerint Orosz László Péter veszi át a Nemzeti Információs Központ vezetését.

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