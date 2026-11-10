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Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal
Gazdaság

Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, Magyar Péter a német kancellárral tárgyal

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Berlinben kedden tartják a Tisza-kormány felállása óta az első magyar–német kormányközi konzultációt, itthon pedig az Országgyűlés bizottságai ülésezik. Napirenden szerepel az árrésstop kivezetése, valamint a családi pótlék és a nyugdíjminimum emelése, a gazdasági bizottság pedig arról is dönt, tárgyalja-e a Fidesz–KDNP javaslatát a benzin és a dízel árának rögzítéséről. Hétfőn embercsempészés gyanújával őrizetbe vették Orbán Áront, a volt miniszterelnök öccsét és három társát, akik a rendőrség szerint több mint száz vietnámi állampolgárt juttattak illegálisan Nyugat-Európába. Baka András köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult az állami vagyonról szóló törvény két rendelkezése miatt. Az állambiztonsági levéltár főigazgatója felajánlotta a lemondását, miután az ügynökakták közzétételekor 164 adatot tévesen soroltak a hálózati személyekhez.
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Magyar Péter hamarosan Friedrich Merz német kancellárral tárgyal

Magyar Péter kedden Berlinben tárgyal a német kancellárral, a miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy beiktatása óta ez lesz a második találkozójuk. Azt is felidézte, hogy német meghívásra az egykori berlini fal közelében emlékezett meg az 1989-es eseményekről. Szerinte Magyarország 1956-ban és 1989-ben is sokat tett Európa szabadságáért.

Magyar a berlini beszédében arról beszélt, hogy Európa ismét sorsdöntő időszakot él, és az európai politikának közelebb kell kerülnie az emberekhez.

A miniszterelnök szerint konkrét lépésekre van szükség a versenyképesség javításában, az energiaválság és a vízhiány kezelésében, valamint az illegális migráció elleni fellépésben.

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Újabb kétmilliárdot fizet a BKV a 4-es metró miatt – már 16,6 milliárdnál tart a kártérítések összege

Újabb több mint kétmilliárd forint kártérítést kell kifizetnie a BKV-nak a 4-es metró építéséhez kapcsolódó egyik utolsó perben – számolt be a Népszabadság. A beruházás miatt összesen 43 választottbírósági per indult, 153,5 millió euró, jelenlegi árfolyamon mintegy 56 milliárd forint értékben. A közlekedési társaság eddig 20 pert veszített el teljesen vagy részben, 17-et nyert meg teljesen vagy részlegesen, három esetben pedig fele-fele arányban oszlott meg a pernyertesség. Két eljárás egyezséggel zárult, ötöt megszüntettek.

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Újabb kétmilliárdot fizet a BKV a 4-es metró miatt – már 16,6 milliárdnál tart a kártérítések összege
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Késik a Magyar Péter által beígért jutalom a vízügyeseknek: megszólalt a hivatal a hetek óta tartó csúszásról

Bár a kormány korábban azt ígérte, hogy az október 23-i nemzeti ünnepen elismerést és egyhavi pluszjuttatást kapnak a paksi atomerőmű védelmében részt vevő szakemberek, a kifizetések november elejéig még nem történtek meg. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a csúszást az elhúzódó adminisztráció okozza, ám az ígért jutalmat minden érintett megkapja majd - tudta meg a Telex.

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Késik a Magyar Péter által beígért jutalom a vízügyeseknek: megszólalt a hivatal a hetek óta tartó csúszásról
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Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban

Bár a bíróság a közelmúltban meghosszabbította Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter letartóztatását egy állítólagos 9 milliárd forintos rejtekhely miatt, egy kriminálkinológiai szakvélemény kimondta, hogy a nyomozókutya jelzése önmagában nem számít bizonyítéknak. Mivel a hatóságok nem találtak pénzt, semmi sem igazolja egyértelműen, hogy a politikushoz köthető széfekben valaha is ekkora összegű készpénzt tároltak volna - írta meg a Telex.

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Kiderült az igazság Seszták Miklós táskákban tartott 9 milliárd forintjával kapcsolatban
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Megvan, hogyan fegyverkezne a Tisza-kormány – itt a lista, mire költik az uniós hitelt

Az 5,4 milliárd eurós magyar SAFE-terv közel kétharmada már megkötött szerződések finanszírozására mehet, derül ki abból a listából, amit a Népszabadság szerzett meg. A Magyar Péter vezette kormány a Magyarországnak elkülönített 16,2 milliárd eurós keret harmadára tart csak igényt, ebből  3,45 milliárd eurónyi meglévő szerződés mellett légvédelmi rendszerek, drónelhárító eszközök és cirkáló lőszerek is szerepelnek a listán, az M49-es autóút két ütemére pedig mintegy 602 millió eurót szánnak. Több százmillió eurós fegyverbeszerzés viszont kimaradt a korábbi tervekből, köztük egy közel 1,4 milliárd eurós, nagy hatótávolságú légvédelmi rakétaüteg. Az érintett minisztériumok egyelőre nem válaszoltak arra, milyen szempontok alapján készült a lista, és kik lesznek a beszállítók.

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Megvan, hogyan fegyverkezne a Tisza-kormány – itt a lista, mire költik az uniós hitelt
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Választási csalás gyanúja merült fel az állítólag a Fidesz érdekében szervezett vajdasági levélszavazás ügyében

A Vajdasági Magyar Szövetség a voksok mintegy 70 százalékával megnyerte a Magyar Nemzeti Tanács vasárnapi választását, az újonnan alakult Vajdasági Magyar Újrakezdés pedig közel 30 százalékot szerzett. A voksolás előtt nyilvánosságra került hangfelvétel a 444 beszámolója szerint azt a gyanút veti fel, hogy a VMSZ aktivistái az áprilisi magyarországi országgyűlési választáson olyan levélszavazatok leadásában is közreműködhettek, amelyeket mások nevében töltöttek ki. A Külügyminisztérium azonnali vizsgálatot indított, miután kiderült, hogy a szabadkai magyar konzul is jelen volt az eligazításon.

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Választási csalás gyanúja merült fel az állítólag a Fidesz érdekében szervezett vajdasági levélszavazás ügyében
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Tisza-kormány: elérték az őrizetbe vételek Orbán Viktor családját, fontos döntések a parlamenti bizottságok napirendjén

Bár nem lesz plenáris ülés a parlamentben, mozgalmas napnak ígérkezik a keddi is a hazai belpolitikában. Berlinben kedden tartják az első magyar–német kormányközi konzultációt a Tisza-kormány felállása óta, az Országgyűlés bizottságaiban pedig az árrésstop kivezetéséről és több szociális javaslatról tárgyalnak.

A gazdasági bizottság a kötelező kamarai hozzájárulás eltörlését is napirendre veszi, és arról dönt, tárgyaljon-e a Fidesz–KDNP indítványáról, amely literenként 595 forintban rögzítené a benzin és 615 forintban a dízel árát.

Az agrárbizottság az agrárkamara átalakítását és a mezőgazdasági kárenyhítés módosítását tárgyalja.

A főbb téma, hogy a Tisza-kormány előleget adna a károsult gazdáknak, és egyes termelői hozzájárulásokat megduplázna.

A szociális bizottság elé kerül a családi adókedvezmények adójóváírássá alakítása, valamint a családi pótlék és a nyugdíjminimum emelése. Az oktatási bizottság a gyerekek online biztonságáról szóló tájékoztatóról dönt, a turisztikai albizottság pedig az ágazat kilátásairól és költségvetési forrásairól hallgatja meg a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőjét.

A legfontosabb hír az volt hétfőn, hogy Orbán Áront, a volt miniszterelnök öccsét és három másik embert hétfőn őrizetbe vették.

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Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét

A Nemzeti Nyomozó Iroda közlése szerint mind a négyüket embercsempészéssel gyanúsítják, és kezdeményezték a letartóztatásukat. A rendőrség gyanúja szerint valótlan indokkal igényelt vízumokkal több mint száz vietnámi állampolgárt juttattak illegálisan Nyugat-Európába. Az ügyben befolyással üzérkedés miatt is indult eljárás. Orbán Viktor szerint az eljárás valódi célpontja ő maga.

Baka András köztársasági elnök előzetes normakontrollt kért az állami vagyonról és finanszírozásról szóló törvény ügyében.

Az Alkotmánybíróságnak két rendelkezést kell megvizsgálnia. Az egyik a zártkörű befektetési alapok alapkezelőváltását szabályozza, a másik azt, hogy egy részvénytársaságban jelentős befolyást szerző befektető mikor mentesülhet a kisebb részvényeseknek teendő kötelező vételi ajánlat alól. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy elemzik az államfő indítványát.

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Még mindig erős vita folyik arról, hogy az ügynökakták november 4-i közzétételekor 164 adatot soroltak tévesen a hálózati személyekhez, így egyes megfigyeltek is ebben a kategóriában jelentek meg. Cseh Gergő Bendegúz, az állambiztonsági levéltár főigazgatója a nemzetbiztonsági bizottság határozatképtelenség miatt elmaradt ülése után közölte, hogy a hibás tételeket eltávolították, ő pedig felajánlotta a lemondását. Az adatvédelmi hatóság eljárást indít.

Magyar Péter már hétfőn Berlinben járt, ahol a Konrad Adenauer Alapítvány rendezvényén arról beszélt, hogy szerinte a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet.

A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent kinevezés szerint Orosz László Péter veszi át a Nemzeti Információs Központ vezetését.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt

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