Új motor hajtja a magyar ipart, megtorpant az elmúlt évek húzóágazata

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Miközben a magyar ipar az elmúlt években látványosan gyengélkedett, a felszín alatt jelentős szerkezeti átrendeződés ment végbe - derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) ipari statisztikákat bemutató sajtótájékoztatóján. A KSH friss termékstatisztikai adatai szerint 2019 és 2025 között az autóipar - különösen a belső égésű motoros járműgyártásé - gazdasági súlya visszaesett, a 2019-2024-es dinamikus növekedés után megtorpant az akkumulátorgyártás térnyerése is, miközben a hazai számítógép- és perifériaegységek értékesítése árhatásoktól megtisztítva csaknem megnégyszereződött ugyanebben az időszakban.

A magyar ipar aggregált teljesítménye az elmúlt években kiábrándító volt, javulásra utaló jelek csak az idei évben kezdtek megjelenni. A szektor elmúlt években látott gyengélkedése viszont önmagában nem meglepő: a gyenge európai konjunktúra, a német ipar elhúzódó problémái, az autóipari átállás költségei és a kereslet visszafogottsága egyszerre nehezedtek a hazai feldolgozóiparra - mondta el a sajtótájékoztató bevezetőjében Morvai Attila, a KSH főosztályvezetője. A szervezet friss háttéranyaga azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a főszámok mögött nem egyszerűen ciklikus gyengélkedés, hanem egy mélyebb, szerkezeti átalakulás zajlik, amely a termékstatisztikai adatokban már egyértelműen tetten érhető.

A KSH adatai szerint a magyar ipar termelése 2025-ben 3,2 százalékkal csökkent, idén pedig már a stabilizálódás és a fellendülés kezdeti jelei látszanak. A teljes ipari árbevétel 2025-ben 58 058 milliárd forintot tett ki, ennek több mint négyötöde, 80,3 százaléka a feldolgozóiparhoz, 18,3 százaléka pedig az energiaiparhoz kapcsolódott.

A nagy kép tehát továbbra is az, hogy az ipar a magyar gazdaság egyik meghatározó pillére, ám az egyes ágazatok között egyre nagyobb különbségek alakultak ki

- magyarázta Morvai Attila.

A magyar ipari termelés volumenindexének alakulása. Forrás: KSH.

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2024-ről 2025-re a legnagyobb súlyú alágazatok közül a járműgyártás értékesítési volumene 10,5 százalékkal, a villamos berendezések gyártásáé 24,3 százalékkal esett vissza. Az élelmiszer-, ital- és dohánygyártás lényegében stagnált, 0,3 százalékos összesített csökkenéssel.

Az elmúlt évben egyetlen nagyobb feldolgozóipari terület tudott érdemben bővülni: a számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása (ez 9,4 százalékkal nőtt),

ami azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia terjedéséhez kapcsolódó beruházások teremtették 2025-ben a magyar ipari növekedés egyik kevés valódi motorját.

A meghatározó magyar iparágak relatív súlyának változása 2019-2024, illetve 2024-2025 között (százalékpont). Forrás: KSH.

Nagy átalakulás a hazai autógyártásban

A magyar ipar átalakulásának leglátványosabb terepe továbbra is az autóipar. A közúti gépjárműgyártás súlya az ipari termékértékesítésen belül 2019 és 2025 között 3 százalékponttal csökkent, ugyanakkor az autóipar ezzel együtt is az egyik legfontosabb hazai ipari ágazat maradt.

A termékszerkezet változása viszont már sokkal beszédesebb.

2019-ben az autóipari értékesítés csaknem egészét a klasszikus hajtásláncú termékek, azaz a benzines és dízeljárművek, illetve a hozzájuk kapcsolódó motorok adták. 2025-re a kép gyökeresen megváltozott. A hibrid és elektromos járművek részaránya 32,4 százalékra emelkedett, amivel már megelőzték a benzines járműveket, amelyek már csak 30,2 százalékos részaránnyal rendelkeztek. A dízeljárművek aránya eközben 16,7 százalékról 6,2 százalékra esett vissza. Mindez azt jelenti, hogy a korábbi években egyeduralkodónak számító belső égésű motorok és ezzel működő járművek gyártása 2025-ben már csak a teljes szektor értékesítésének 55 százalékát adta.

Morvai Attila elmondta, hogy a változások egyrészt azt mutatják, hogy a magyar autóipar nem maradt ki az európai és globális hajtáslánc-váltásból, másrészt pedig azt, hogy az átállás nem feltétlenül jár együtt automatikus volumennövekedéssel.

A változásokat a külkereskedelmi statisztikák is megerősítik. Az elmúlt évek trendje alapján jól látszik, hogy az exportot egyre inkább az elektromos és a hibrid járművek dominálják, miközben a hagyományos belső égésű járműkivitel részaránya fokozatosan csökken.

Megjegyzés: Az ábra a külkereskedelmi termékstatisztikák adatszolgáltatása alapján készült.

A hibrid és elektromos járművek előretörése 2019 és 2024 között jelentősen növelte az autóipari értékesítést, de ezt meghaladta a benzines, dízel- és egyéb járműipari termékek visszaesése. 2025-ben ugyan a hibrid és elektromos járművek még pozitívan járultak hozzá a teljesítményhez, ez már nem volt elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a szélesebb iparági gyengeséget.

A KSH adatai szerint az autóipari értékesítés volumenindexe 2024-ben 8,6 százalékkal, 2025-ben pedig már 18,2 százalékkal maradt el a 2019-es szinttől, vagyis az ágazat egyszerre alakult át és gyengült.

Az átrendeződés a járműgyártók exportpiacain is jól látszik. Németország 2019-ben és 2025-ben is a legfontosabb célpiac maradt a magyar gépjárműipar számára, de a rangsor mögötte megváltozott: míg 2019-ben Szlovákia és Csehország állt a második és harmadik helyen, 2025-re Spanyolország lépett fel a dobogó második fokára, miközben a visegrádi országok korábbi dominanciája érezhetően gyengült.

A magyar ipar igazi motorja: közel megnégyszereződött a számítógépek és adatfeldolgozó egységek gyártása

A KSH háttéranyaga szerint 2025-ben a számítógépgyártás súlya nőtt a legnagyobb mértékben az ipari termékértékesítésen belül.

A hazai számítógép- és perifériaegységek értékesítésének volumene 2019 és 2025 között csaknem a négyszeresére emelkedett.

A részletes termékadatokból kiderül, hogy a növekedés szinte teljes egészében az adatfeldolgozó egységekhez köthető. Ezek részesedése az informatikai termékek értékesítésén belül a 2019-es 26,4 százalékról 2025-re 88,6 százalékra ugrott. Ezzel párhuzamosan a korábban meghatározó tárolóegységek aránya 41,4 százalékról mindössze 3,6 százalékra esett vissza.

Ez a változás jól illeszkedik a globális technológiai ciklushoz. Az adatfeldolgozási kapacitások iránti keresletet világszerte növeli a felhőszolgáltatások, az adatközpontok, a mesterséges intelligencia-alkalmazások és a nagyvállalati digitalizáció terjedése.

Kockázatot jelent ugyanakkor, hogy a termelés vállalati és termékszinten egyaránt erősen koncentrált

- tette hozzá Morvai Attila. A KSH főosztályvezetője adatvédelmi okokból nem nevezhette meg a szektorban domináns vállalatokat, de jó eséllyel a Foxconn Csoporthoz tartozó, komáromi székhelyű Cloud Network Technology Kft. felelős a növekedés legnagyobb részéért.

Morvai Attila a Portfolio kérdésére elárulta, hogy az adatfeldolgozó egységek termelése erősen exportorientált, relatíve alacsony hazai hozzáadott-értékű tevékenység. A KSH főosztályvezetője ezután részletesen bemutatta a szektor külföldi célpiacait, melyben India, az Egyesült Államok és Hollandia vállalatai számítanak a legnagyobb megrendelőknek. A német exportértékesítés súlya e területen mindössze 6,5 százalék, ami jól mutatja, hogy a német konjunktúraciklus jelenleg kevésbé határozza meg a hazai ipar kilátásait, mint ahogyan azt a korábbi években megszokhattuk.

Az informatikai eszközök exportjának megbontása célország szerint. Forrás: KSH.

Megtört az akkumulátoripar lendülete

Az elmúlt évek egyik legfontosabb magyar iparpolitikai története az akkumulátorgyártás felfutása volt. A KSH adatai szerint az akkumulátortermékek értékesítésének volumene 2019 és 2024 között több mint nyolcszorosára nőtt, amelyet főként a lítiumion-akkumulátorok felfutó termelése táplált.

2025-ben azonban a lendület megtört, az akkumulátortermékek értékesítése pedig 34,6 százalékkal visszaesett. (A 2025-ös értékesítési szint még így is több mint ötszöröse maradt a 2019-esnek.)

A változás mértékében a globális járműipari bizonytalanságok, az európai kereslet ingadozása, a készletciklusok, valamint egyes vállalati döntések is szerepet játszhattak

- magyarázta előadásában Morvai Attila.

Az akkumulátoripar visszaszorulása az exportstatisztikákban is tetten érhető, a 2023-2024-es időszakban elért csúcshoz képest ugyanis mostanra körülbelül 40 százalékkal mérséklődött a kivitel.

Az exportértékek alakulását bemutató ábrán az adatfeldolgozó egységek kivitelének robbanásszerű bővülése is jól látható, amelynek értéke 2025-ben az akkumulátorokat, az idei évben pedig már a járműveket is megelőzte.

Megjegyzés: Az ábra a külkereskedelmi termékstatisztikák adatszolgáltatása alapján készült.

A KSH főosztályvezetője ezután bemutatta, hogy az exportpiacok átrendeződése ezen területen különösen látványos volt. 2019-ben Ausztria és Németország vette fel a magyar akkumulátorexport több mint kétharmadát, míg 2025-re Olaszország, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is jelentős célországgá vált a vezető szerepét megőrző Németország mögött, miközben az osztrák megrendelések gyakorlatilag eltűntek.

Bár az exportpiaci átalakulás egy része nagyvállalati érdekeket szolgálhat, összességében arra utal, hogy az akkumulátoripar nem egyszerűen visszaesett, hanem új piaci szerkezetbe is került.

Stabilan teljesít az élelmiszeripar, de nem a növekedés motorja

A magyar ipar másik fontos tanulsága, hogy a hagyományosabb ágazatok közül az élelmiszer-, ital- és dohánygyártás viszonylag stabilan tartotta magát. A KSH szerint az ágazat termékértékesítésének volumene 2019 és 2025 között mindössze 4,8 százalékkal nőtt, azaz bár elkerülte a járműiparban és a hagyományos gépiparban látott visszaesést, érdemi bővülésre sem volt képes.

A szerkezeti adatokból kiderült, hogy a növekedést az export hajtotta, miután a kivitel 17,4 százalékkal, 243,6 milliárd forinttal bővült, miközben a belföldi értékesítés 3,5 százalékkal, 74,5 milliárd forinttal csökkent a vizsgált időszakban. 2025-ben a belföldi értékesítés folyó áron 3720 milliárd, az export 3008 milliárd forintot tett ki.

Az ágazaton belül a legtöbb termékcsoportban elmaradt az érdemi növekedés. A tejtermékek, a baromfihús-, a húsfeldolgozó és a pékáru-gyártás értékesítési árbevétele 2019-hez képest csökkent, míg a legnagyobb, 2019 és 2024 között 40 százalékot meghaladó növekedés a készételek, a dohánytermékek, a tea- és kávéfeldolgozás, valamint az egyéb élelmiszeripari termékek esetében történt.

Az élelmiszeripar tehát nem vált a magyar ipar új növekedési motorjává, de fontos stabilizáló szerepet játszott

- értékelte az adatokat Morvai Attila főosztályvezető.

Gyorsabb adatközlés jöhet, kevesebb vállalati adminisztrációval

A sajtótájékoztatón a KSH nemcsak az ipar szerkezeti változásairól számolt be, hanem az ipari teljesítménystatisztika megújításáról is. A hivatal 2025 novemberében kezdte meg az adatszolgáltatási- és publikálási folyamat átfogó átalakítást, amelynek célja, hogy a vállalatoknak kevesebb adatot kelljen szolgáltatniuk, miközben a felhasználók gyorsabban jussanak információhoz és az adatminőség is megmaradjon.

A közelmúltban elfogadott módszertani módosítási javaslat értelmében 2027-től a feldolgozóipari havi adatszolgáltatásban a kért mutatók száma 23-ról 6-ra csökken, míg a GDP-statisztikákhoz szükséges, hét további mutatót mostantól negyedévente kell majd jelenteni. Az új rendszer felállásával tíz mutató publikálása megszűnik, de a KSH a Portfolio kérdésére megerősítette, hogy mindez nem fog információvesztéshez vezetni.

Morvai Attila elmondta, hogy a változtatásnak köszönhetően az adatszolgáltatási űrlapok átlagos kitöltési ideje a 2025-ös 27,8 percről 2027-re várhatóan 5 percre mérséklődik, míg

a publikációs idő a 2026-os 44 napról 2027-re 36–37 napra mérséklődik.

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