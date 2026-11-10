Új részleteket közölt Orbán Áron ügyvédje, Orbán Viktor helyzetéről is beszélt

Hétfőn vette őrizetbe a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett Orbán Áront.

Schalkház Éva Edit, a gyanúsított ügyvédje érthetetlennek tartja az akciót, az Indexnek arról beszélt, hogy szerinte

védence hetekkel az elfogása előtt írásban jelentkezett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál (NVVH), megadva minden elérhetőségét, tartózkodási helyét.

Sőt a védő szerint Orbán Áron a birtokában lévő iratok és tárgyak listáját is megküldte, egyúttal jelezve, hogy idézésre bármikor megjelenik. Az ügyvéd érvelése alapján, mivel az NNI és az NVVH szorosan együttműködik az ügyben, a hatóságoknak tudniuk kellett az együttműködési szándékról, így a letartóztatás kezdeményezését teljesen megalapozatlannak tartja.

Kiemelte továbbá, hogy a gyanúsításoknak semmi közük nincs Orbán Viktorhoz.

A hatóságok tájékoztatása alapján két párhuzamos eljárás zajlik:

az NNI bűnszövetségben, vagyoni haszonszerzés végett elkövetett embercsempészés miatt nyomoz . A gyanú szerint egy négyfős csoport 2024 folyamán több hónapon át toborzási díj, lényegében "fejpénz" ellenében segített vietnámi állampolgároknak magyar vízumhoz jutni. A nyomozók szerint több mint százan juthattak el így Nyugat-Európába.

. A gyanú szerint egy négyfős csoport 2024 folyamán több hónapon át toborzási díj, lényegében "fejpénz" ellenében segített vietnámi állampolgároknak magyar vízumhoz jutni. A nyomozók szerint több mint százan juthattak el így Nyugat-Európába. Ezzel párhuzamosan az NVVH felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés miatt vizsgálódik. Bár a hivatal nem nevezte meg a gyanúsítottat, a közlésük szerint az illető politikai kapcsolataira hivatkozva kért jogtalan előnyt egy munkaerő-kölcsönző cég vezetőjétől, cserébe azt ígérve, hogy a vállalat visszakerül a minősített foglalkoztatók nyilvántartásába.

Orbán Áron vízumügyei 2024 októberében, egy kiszivárgott hangfelvétel nyomán kerültek nyilvánosságra, amelyről a Telex írt részletesen. Cége, a Multi Shoot, sajtóhírek szerint magyar egyetemek (köztük a Pécsi Tudományegyetem) rövid képzéseivel könnyítette meg a vietnámiak schengeni vízumszerzését. Egy kapcsolódó ügyben áprilisban két embert vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint 17 ezer euró kenőpénzért ígérték a vendégmunkások tartózkodási engedélyeinek gyorsabb intézését.

Orbán Viktor már a hivatalos rendőrségi közlemény előtt azt állította, hogy ő a politikai leszámolás célpontja, az öccse pedig csak eszköz.

Szerinte a kormány a nemzetbiztonsági bizottság aznapi napirendjén szereplő ügynökbotrányról akarta elterelni a figyelmet, míg Magyar Péter szerint elődje áldozati pózt vett fel. A Fidesz Orbán Áront is felvette a párt által politikai fogolynak nevezett személyek listájára, amelyen Bús Balázs és Seszták Miklós korábbi képviselők is szerepelnek.

Címlapkép: Rendőrautó közlekedik a Blaha Lujza tér környékén. A fotó forrása: MTI Fotó/Lapis Renáta