Új vezető került Magyarország egyik legnagyobb egyetemének élére – Villámgyors volt a váltás

Buzás Norbert professzort nevezték ki a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kancellárjává - közölte a felsőoktatási intézmény a honlapján kedden.

Az alapítói jogokat gyakorló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jóváhagyásával a fenntartó Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy az SZTE kancellári feladatainak ellátásával Buzás Norbert professzort, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Egészség-gazdaságtani Intézet vezetőjét bízza meg a 2026. november 10. és 2027. július 31. közötti időszakra.

A kuratórium tegnap határozott arról, hogy a korábbi kancellár, Fendler Judit munkaviszonyát 2027. január 3-mal megszüntetik, az addig terjedő időre pedig felmentést kap a munkavégzés alól. Fendler a közösségi oldalán azt jelezte, hogy a döntést nem indokolták meg számára, amire a szabályok szerint nincs szükség.

A Szegeder cikke szerint Buzás Norbert 1992-ben szerzett kémia–fizika szakos diplomát a József Attila Tudományegyetemen, majd a kémiai tudományok kandidátusa lett, 2008-ban pedig MBA-képesítést is szerzett. Az egyetemen 1999 óta oktat, korábban a Gazdaságtudományi Kar tudományos és gazdasági dékánhelyetteseként dolgozott, 2010-től pedig a Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Anyagtudományi Intézetének élén állt.

Az szte új kancellárja akadémiai pályafutása mellett jelentős vállalati tapasztalattal rendelkezik.

Korábban hat éven át a SOLVO Biotechnológiai Zrt. szellemi tulajdonért és technológiatranszferért felelős igazgatója volt, majd a ValDeal Innovációs Zrt. szakmai vezérigazgatójaként tevékenykedett. Fő kutatási területe az innovációmenedzsment és a technológiatranszfer, emellett anyagtudományi kutatásokban is szerepet vállal.

Buzás megbízatása azért is szól 2027 nyaráig, mert a kinevezéséről döntő testület mandátuma szintén átmeneti. A Szajbély Mihály irodalomtörténész által vezetett új kuratórium tagjait ugyanis a minisztérium csak egy évre, 2026. szeptember 1-jétől 2027. augusztus 1-jéig jelölte ki.

Fendler 2016 augusztusa óta állt az SZTE gazdasági vezetősége élén. A hirtelen vezetőcsere előtt a távozó kancellár a Partizánnak adott interjújában arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt különböző kormányközeli vállalkozások próbáltak megbízásokhoz jutni az intézménynél, ő pedig igyekezett megvédeni az egyetem működőképességét és pénzügyi mozgásterét.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 09. Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának a munkaviszonya

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