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Újabb kétmilliárdot fizet a BKV a 4-es metró miatt – már 16,6 milliárdnál tart a kártérítések összege
Gazdaság

Újabb kétmilliárdot fizet a BKV a 4-es metró miatt – már 16,6 milliárdnál tart a kártérítések összege

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Újabb több mint kétmilliárd forint kártérítést kell kifizetnie a BKV-nak a 4-es metró építéséhez kapcsolódó egyik utolsó perben – számolt be a Népszabadság. A beruházás miatt összesen 43 választottbírósági per indult, 153,5 millió euró, jelenlegi árfolyamon mintegy 56 milliárd forint értékben. A közlekedési társaság eddig 20 pert veszített el teljesen vagy részben, 17-et nyert meg teljesen vagy részlegesen, három esetben pedig fele-fele arányban oszlott meg a pernyertesség. Két eljárás egyezséggel zárult, ötöt megszüntettek.

A BKV az ítéletek alapján eddig 39 millió euró tőkeösszeget, kamatokkal és egyéb eljárási költségekkel együtt összesen 16,6 milliárd forintot fizetett ki a kivitelezőknek.

Az ügyben, ahol most döntés született, az alagutakat építő BAMCO konzorcium 34 millió eurót, jelenlegi árfolyamon mintegy 12,4 milliárd forintot követelt a BKV-tól, kamatokkal és egyéb költségekkel növelve.

A választottbíróság végül 5,5 millió euró, azaz valamivel több mint kétmilliárd forint kifizetésére kötelezte a társaságot, további eljárási költségek mellett.

A kifizetést november 10-ig teljesíteni kell, a főváros saját forrásból finanszírozott kockázati tartalékának terhére. A jogvita ugyanakkor még nem ért véget, mivel a konzorcium érvénytelenítési keresetet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez.

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A 4-es metró építése 2006-ban kezdődött, és a 2004-es megállapodás szerint eredetileg 2008-ra kellett volna elkészülnie, ám a folyamatos csúszások után végül csak 2014. március 28-án adták át. A Demszky Gábor főpolgármestersége idején elindított beruházást már Tarlós István városvezetése alatt fejezték be. A metróvonal eredetileg hosszabb lett volna: a tervek szerint a Keleti pályaudvartól a Bosnyák térig, a másik irányban pedig Gazdagréten át Budaörsig vezetett volna. Végül csak a Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar közötti, 7,4 kilométeres szakasz épült meg.

A beruházás költsége eközben jelentősen megemelkedett: a 2004-ben még nettó 220 milliárd forintra becsült projekt összköltsége a 2014-es átadásra mintegy 452,5 milliárd forintra nőtt. Az építkezést szerződéses viták, szabálytalansági vizsgálatok és korrupciós ügyek is kísérték. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 2016-ban 273 milliárd forint értékű szerződésnél tárt fel szabálytalanságokat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

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