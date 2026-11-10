Újabb szigorításra készül az európai jegybank – A közel-keleti konfliktus írhatja felül a terveket

Decemberben ismét kamatot kellene emelni, ha a következő hetek adatai érdemben nem változtatnak a kilátásokon – közölte Philip Lane, az Európai Központi Bank főközgazdásza a Bloombergnek. A szakember szerint az euróövezeti infláció év végén valamivel 4 százalék fölött lehet, az élelmiszerek drágulása és a maginfláció pedig jövő év elején tovább gyorsulhat.

Lane kedden Londonban a Bloomberg TV-nek azt mondta, hogy az olajár decemberig még jelentősen változhat, az infláció pedig szerinte még nem érte el a csúcsát.

Az energiaárakon túl különösen az élelmiszerárak és a maginfláció alakulására érdemes figyelni 2027 első negyedévében.

Az EKB az iráni háború nyomán megugró energiaárak miatt idén már kétszer emelt kamatot, az infláció azonban továbbra is nagyjából kétszerese a 2 százalékos célnak. A Bloomberg emlékeztet, hogy Mārtiņš Kazāks lett jegybankelnök szintén úgy látja, hogy

a jelenlegi adatok alapján további szigorítás lehet indokolt.

A befektetők decemberre kamatemelést várnak, és 2027-ben is további szigorítással számolnak. Lane szerint az EKB jövőre is a beérkező adatok alapján dönt majd, ezért a piacnak az energiaárak mellett a gazdaság egészének alakulását is érdemes figyelembe vennie.

Egy újabb 25 bázispontos emeléssel az irányadó kamat annak a sávnak a felső szélére kerülne, amelyben az EKB becslése szerint a kamatszint még semleges a növekedés szempontjából.

A közel-keleti harcok és a kötvényhozamok emelkedése fékezhetik a gazdaságot, Lane szerint azonban az európai gazdaság egyelőre mérsékelt, de egyenletes ütemben bővül.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 10. Azonnal meghúzták a forintot, ahogy megszólalt a Fed egyik legfontosabb embere

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images