Választási csalás gyanúja merült fel az állítólag a Fidesz érdekében szervezett vajdasági levélszavazás ügyében

A Vajdasági Magyar Szövetség a voksok mintegy 70 százalékával megnyerte a Magyar Nemzeti Tanács vasárnapi választását, az újonnan alakult Vajdasági Magyar Újrakezdés pedig közel 30 százalékot szerzett. A voksolás előtt nyilvánosságra került hangfelvétel a 444 beszámolója szerint azt a gyanút veti fel, hogy a VMSZ aktivistái az áprilisi magyarországi országgyűlési választáson olyan levélszavazatok leadásában is közreműködhettek, amelyeket mások nevében töltöttek ki. A Külügyminisztérium azonnali vizsgálatot indított, miután kiderült, hogy a szabadkai magyar konzul is jelen volt az eligazításon.

Megőrizte ugyan hatalmát, de elvesztette korábbi monopolhelyzetét a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a Magyar Nemzeti Tanács hétvégi választásán. A párt győzelmét ráadásul súlyos botrány árnyékolja be, ugyanis egy nemrég kiszivárgott hangfelvétel alapján felmerült a gyanú, hogy a szervezet tudtával és segítségével követtek el visszaéléseket az áprilisi magyarországi országgyűlési választások levélszavazatai körül. Az ügyben a Külügyminisztérium is azonnali vizsgálatot indított - írta a 444.hu.

Hosszú idő után először akadt érdemi kihívója a VMSZ-nek a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) vasárnapi választásán. Az alig fél éve alakult Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet a szavazatok közel 30 százalékát szerezte meg. Bár a szerbiai választásokon is gyengülő VMSZ a voksok 70 százalékával így is megőrizte a befolyását, eddigi egyeduralma egyértelműen megtört.

A politikai térvesztésnél azonban jóval súlyosabb problémát jelent a párt számára az a leleplező hanganyag, amely alig néhány nappal a voksolás előtt került nyilvánosságra.

A közel egyórás felvételen a hírek szerint Fremond Árpád, az MNT elnöke hallható, amint az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatainak kezeléséről tart eligazítást a VMSZ aktivistáinak. Az elhangzottak részletesen rávilágítanak arra, hogyan használta fel a határon túli magyar intézményrendszert a szavazatok maximalizálására a korábbi fideszes kormánypárt.

A lap állítása szerint a felvétel több ponton is felveti a választási csalás gyanúját, ugyanis az eligazításon elhangzik, hogy

az aktivistáknak nem feladatuk megakadályozni, ha valaki a külföldön élő rokonai vagy éppen elhunyt személyek nevében akar szavazni.

A fő szabály csupán annyi, hogy a segítők utólag semmiképp ne legyenek beazonosíthatók.

A konkrét utasítások értelmében az aktivisták nem fogadhatják a saját telefonjukon a külföldi lakcímkártyák fotóit, továbbá magát a szavazólapot és a nyilatkozatot sem írhatják alá a választópolgár helyett. Ha azonban a szavazó a saját eszközén kapja meg az adatokat a távolban élő családtagtól, az aktivisták nyugodtan asszisztálhatnak az űrlapok kitöltéséhez.

A visszaélést tehát nemhogy nem kell megakadályozniuk, de a digitális nyomok elkerülésére figyelve akár segíthetnek is abban.

Mivel a botrányos eligazításon a szabadkai magyar konzul is jelen volt, az Orbán Anita által vezetett Külügyminisztérium azonnali hatállyal vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Veres Nándor