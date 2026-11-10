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Vége a titkolózásnak: nyilvános az egészségügy átalakítását célzó BCG tanulmány
Gazdaság

Vége a titkolózásnak: nyilvános az egészségügy átalakítását célzó BCG tanulmány

Portfolio
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Nyilvánosságra hozták az egészségügyi szaktárca honlapján azt a hat, összesen mintegy 1650 oldalas BCG-tanulmányt, amelyet még az előző kormány rendelt meg közpénzből az egészségügy helyzetének feltárására - írta meg az Egészségügyi Minisztérium Facebook-oldalán.

A Boston Consulting Group (BCG) által 2020 és 2024 között készített elemzések jelentős költségvetési ráfordítással születtek meg. Az előző kormányzat éveken keresztül elzárta a nyilvánosság elől a dokumentumokat, amelyek közül négyet "Bizalmas" minősítéssel látott el.

A most közzétett, bárki által szabadon hozzáférhető anyagok rávilágítanak arra, hogy

a korábbi döntéshozók már évekkel ezelőtt is pontosan tisztában voltak az ágazat kritikus állapotával.

A tanulmányokból kiderül, hogy az Orbán-kormány legkésőbb 2020-ban részletes képet kapott az egészségügy súlyos problémáiról, így az orvos- és szakdolgozóhiányról, a kórházak eladósodásáról, valamint az ellátáshoz való hozzáférés zavarairól. Átfogó választ mégsem adott rájuk"

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- írja a Hegedűs Zsolt vezette minisztérium.

Az idő múlásával a tanulmányokban megfogalmazott javaslatok egy része elavulttá vált, ezért a minisztérium a jelenlegi szakmai munkáját már nem ezekre a dokumentumokra építi. A közzététel célja elsősorban az átláthatóság biztosítása volt, amint azt a tárca is hangsúlyozta, miszerint "azért tesszük közzé őket, mert a közpénzből készült, mindenkit érintő elemzések megismerése a társadalom joga."

Miről is van szó?

A magyar egészségügy átfogó átalakítását célzó, sokáig titokban tartott tanulmányt 2020. május 12-én rendelte meg a Belügyminisztérium a Boston Consulting Group (BCG) nemzetközi tanácsadó cégtől,

nettó 277 millió forintért, vagyis áfával együtt mintegy 352 millió forint közpénzből.

A dokumentum már 2020 augusztusára elkészült, és az egészségügyi ellátórendszer stratégiai átalakítására, a működési problémák kezelésére, az intézményrendszer és az egészségügyi humánerőforrás átszervezésére fogalmazott meg javaslatokat.

Az előző kormány azonban már 2020 augusztusában egyértelművé tette, hogy a tanulmányt nem hozza nyilvánosságra: a Belügyminisztérium arra hivatkozott, hogy az a kormányzati döntések előkészítését szolgáló adatokat tartalmaz, amelyek nyilvánossága az információszabadságról szóló törvény alapján a keletkezésüktől számított tíz évig korlátozható.

A dokumentum így 2030-ig maradhatott elzárva a nyilvánosságtól. A titkolózás mögött szakpolitikai megfontolások is kirajzolódtak: a BCG projektvezetője, Újlaki Ákos később arról beszélt, hogy az egészségügyben jelen lévő erős érdekcsoportok már a kezdeti szakaszban megakadályozhatnák az érdekeiket sértő reformot.

Újlaki Ákos többször is részt vett előadóként a Portfolio által szervezett Private Health Forum konferencián.

Újlaki Ákos
Boston Consulting Group, managing director és partner
Újlaki Ákos a Boston Consulting Group partnere, tagja a vállalat Egészségügyi és Biztosítási kompetencia központjának. Ákos nagyvállalatoknak és egyéb szervezeteknek nyújt tanácsot Európában és a Köze
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A tanulmány nyilvánosságra hozataláért a K-Monitor korrupcióellenes civil szervezet indított pereket, arra hivatkozva, hogy a közpénzből készült, a teljes társadalmat érintő egészségügyi reformot megalapozó dokumentum megismerése közérdek, és az átalakításokról érdemi társadalmi, illetve szakmai vitát kellene folytatni.

A szervezet előbb a BCG-t, majd a Belügyminisztériumot is perelte, változó bírósági eredményekkel. A 2023 októberében született elsőfokú ítélet még a minisztériumnak adott igazat, 2024 januárjában azonban a Fővárosi Ítélőtábla már a dokumentum kiadására kötelezte a tárcát, mert nem találta kellően megalapozottnak a nyilvánosság korlátozásának indokait.

A Belügyminisztérium ezt a döntést is megtámadta, és végül 2024 júniusában a Kúria kimondta, hogy nem köteles kiadni a tanulmányt. Az Orbán-kormány tehát mindvégig fenntartotta azt az álláspontját, hogy a dokumentum döntés-előkészítő jellege indokolja a nyilvánosság kizárását, még akkor is, amikor az egészségügy több jelentős átalakítása már megvalósult. A per során ugyanakkor kiderült, hogy a tanulmány valóban szerepet játszott a kormányzati reformok előkészítésében, miközben annak teljes tartalmát sem a nyilvánosság, sem az egészségügyi szakmai szervezetek nem ismerhették meg.

A Portfolio a korábbi években többször is készített interjút Újlaki Ákossal:

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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