Vége a titkolózásnak: nyilvános az egészségügy átalakítását célzó BCG tanulmány

A Boston Consulting Group (BCG) által 2020 és 2024 között készített elemzések jelentős költségvetési ráfordítással születtek meg. Az előző kormányzat éveken keresztül elzárta a nyilvánosság elől a dokumentumokat, amelyek közül négyet "Bizalmas" minősítéssel látott el.
A most közzétett, bárki által szabadon hozzáférhető anyagok rávilágítanak arra, hogy
a korábbi döntéshozók már évekkel ezelőtt is pontosan tisztában voltak az ágazat kritikus állapotával.
A tanulmányokból kiderül, hogy az Orbán-kormány legkésőbb 2020-ban részletes képet kapott az egészségügy súlyos problémáiról, így az orvos- és szakdolgozóhiányról, a kórházak eladósodásáról, valamint az ellátáshoz való hozzáférés zavarairól. Átfogó választ mégsem adott rájuk"
- írja a Hegedűs Zsolt vezette minisztérium.
Az idő múlásával a tanulmányokban megfogalmazott javaslatok egy része elavulttá vált, ezért a minisztérium a jelenlegi szakmai munkáját már nem ezekre a dokumentumokra építi. A közzététel célja elsősorban az átláthatóság biztosítása volt, amint azt a tárca is hangsúlyozta, miszerint "azért tesszük közzé őket, mert a közpénzből készült, mindenkit érintő elemzések megismerése a társadalom joga."
Miről is van szó?
A magyar egészségügy átfogó átalakítását célzó, sokáig titokban tartott tanulmányt 2020. május 12-én rendelte meg a Belügyminisztérium a Boston Consulting Group (BCG) nemzetközi tanácsadó cégtől,
nettó 277 millió forintért, vagyis áfával együtt mintegy 352 millió forint közpénzből.
A dokumentum már 2020 augusztusára elkészült, és az egészségügyi ellátórendszer stratégiai átalakítására, a működési problémák kezelésére, az intézményrendszer és az egészségügyi humánerőforrás átszervezésére fogalmazott meg javaslatokat.
Az előző kormány azonban már 2020 augusztusában egyértelművé tette, hogy a tanulmányt nem hozza nyilvánosságra: a Belügyminisztérium arra hivatkozott, hogy az a kormányzati döntések előkészítését szolgáló adatokat tartalmaz, amelyek nyilvánossága az információszabadságról szóló törvény alapján a keletkezésüktől számított tíz évig korlátozható.
A dokumentum így 2030-ig maradhatott elzárva a nyilvánosságtól. A titkolózás mögött szakpolitikai megfontolások is kirajzolódtak: a BCG projektvezetője, Újlaki Ákos később arról beszélt, hogy az egészségügyben jelen lévő erős érdekcsoportok már a kezdeti szakaszban megakadályozhatnák az érdekeiket sértő reformot.
Újlaki Ákos többször is részt vett előadóként a Portfolio által szervezett Private Health Forum konferencián.
A tanulmány nyilvánosságra hozataláért a K-Monitor korrupcióellenes civil szervezet indított pereket, arra hivatkozva, hogy a közpénzből készült, a teljes társadalmat érintő egészségügyi reformot megalapozó dokumentum megismerése közérdek, és az átalakításokról érdemi társadalmi, illetve szakmai vitát kellene folytatni.
A szervezet előbb a BCG-t, majd a Belügyminisztériumot is perelte, változó bírósági eredményekkel. A 2023 októberében született elsőfokú ítélet még a minisztériumnak adott igazat, 2024 januárjában azonban a Fővárosi Ítélőtábla már a dokumentum kiadására kötelezte a tárcát, mert nem találta kellően megalapozottnak a nyilvánosság korlátozásának indokait.
A Belügyminisztérium ezt a döntést is megtámadta, és végül 2024 júniusában a Kúria kimondta, hogy nem köteles kiadni a tanulmányt. Az Orbán-kormány tehát mindvégig fenntartotta azt az álláspontját, hogy a dokumentum döntés-előkészítő jellege indokolja a nyilvánosság kizárását, még akkor is, amikor az egészségügy több jelentős átalakítása már megvalósult. A per során ugyanakkor kiderült, hogy a tanulmány valóban szerepet játszott a kormányzati reformok előkészítésében, miközben annak teljes tartalmát sem a nyilvánosság, sem az egészségügyi szakmai szervezetek nem ismerhették meg.
A Portfolio a korábbi években többször is készített interjút Újlaki Ákossal:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Versenyfutás az idővel az Egyesült Államokban: saját erőművet épít Elon Musk cége
Óriási adatközpontot hoznak létre.
Friss felmérés: pesszimizmus uralkodott el a multinacionális cégek körében
Főleg a közel-keleti fejlemények miatt.
Új tulajdonos kezébe kerül a Leopard harckocsik gyártója
Megtörtént a megállapodás.
Nvidia-botrány: független vizsgálat indul, kiderült, kit bíztak meg vele
Több kérdésre is keresik a választ
Orvosi áttörés vagy etikai határátlépés? Vitatott törvényt fogadott el a parlament az európai országban
Emberi embriókkal fognak kísérletezni.
Megszólalt Karikó Katalin: új reményt kaphatnak az örökletes betegséggel küzdők
A lányával közösen dolgoznak ezen.
Kiszivárgott: újra nekimenne Iránnak Netanjahu, de van egy ember, aki folyamatosan visszatartja
Folyamatos és éles a vita.
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Szétverte Trump a saját hátországát: kötélnek áll az elnök, vagy most jön még a nemulass?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.