A kerületvezetők többé nem hagynák, hogy Karácsony nélkülük egyezkedjen a kormánnyal

A BÖSZ alapszabálya szerint a szervezet egyik elnöke mindenkor Budapest főpolgármestere, így Karácsony Gergely mellett mostantól Baranyi Krisztina tölti be a társelnöki tisztséget. A szövetség elnökségének további tagjává választották Böröcz László I. kerületi, D. Kovács Róbert Antal X. kerületi és Pikó András VIII. kerületi polgármestert.
Ezek szerint végül nem váltották le a főpolgármestert az elnöki posztról, "csak" társelnök érkezett mellé. A BÖSZ egy korábbi, október 26-i rendkívüli ülésén felmerült Karácsony Gergely elnöki pozíciójának megváltoztatása is. Pikó András józsefvárosi polgármester akkor arról beszélt, hogy akár az is elképzelhető lenne, hogy ne a főpolgármester vezesse a szövetséget, mivel Karácsony szerinte "túlságosan megértő" álláspontot képvisel a kormánnyal folytatott tárgyalásokon. Akkor arról is megállapodtak, hogy többféle verzióban előkészítik a tisztújítást a következő ülésre – ennek eredményét láthatjuk ma.
A keddi ülésen a kerületi polgármesterek tudomásul vették azt is, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elhalasztja a november 12-re, csütörtökre tervezett második ülését.
A halasztás okáról egyelőre nem tudni semmit. Mindenesetre némileg meglepő a hír, mivel lapunknak a főváros még kedden is azt mondta, hogy csütörtökön lesz az ülés, így valamilyen váratlan indok merülhetett fel. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlésen arról beszélt, hogy többek közt lakhatási programok és a hajózás lett volna napirenden.
A BÖSZ nagy többséggel elfogadott határozatban utasította el az FKT első ülésén alkalmazott döntéshozatali eljárást. A szövetség szerint az érintett kerületek képviselőinek kizárásával, megfelelő szakmai előkészítés és egyeztetés nélkül, egyoldalúan született döntés a budapesti parkolási rendszer átalakításáról.
A szervezet ezért kezdeményezi, hogy az FKT vizsgálja felül az egységes parkolási rendszer kialakításáról szóló döntését, és a kérdést a BÖSZ bevonásával tárgyalja újra.
A kerületi önkormányzatokat tömörítő szövetség emellett azt is szeretné elérni, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa a jövőben kizárólag olyan javaslatokat tárgyaljon, amelyeket előzetesen a BÖSZ is véleményezhetett. A szervezet vállalta, hogy a fővárosi közszolgáltatások fejlesztéséhez és finanszírozásához szükséges intézkedésekről egységes álláspontot alakít ki, amelyet az FKT elé terjeszt.
A döntés felülvizsgálatára nem sok szándék mutatkozik egyelőre. A kormány éppen ma nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely a budapesti parkolási rendszer központosításának jogszabályi hátterét is megteremtené. A 2027-es költségvetést megalapozó törvénycsomag értelmében a parkolás szabályozása, a közterületi parkolóhelyek kezelése és a parkolási rendszer üzemeltetése egységesen a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerülne, függetlenül attól, hogy az érintett utak kinek a tulajdonában vannak. A javaslat egyúttal törölné a parkolással kapcsolatos feladatokat a kerületi önkormányzatok hatáskörei közül.
Korábban a Fidesz–KDNP fővárosi frakciója is megpróbálta korlátozni Karácsony Gergely mozgásterét a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában. Az október 16-ra összehívott rendkívüli Fővárosi Közgyűlésen azt szerették volna elérni, hogy a főpolgármester az FKT-ban kizárólag a közgyűlés előzetes döntésének megfelelően szavazhasson, és a tanács üléseire tanácskozási joggal hívja meg a kerületi polgármestereket és a fővárosi képviselőket is. Számadó Tamás főjegyző ugyanakkor jogszerűtlennek tartotta a szavazati jog ilyen korlátozását, mivel az szerinte kiüresítené a főpolgármester törvényben biztosított jogosultságát. A kezdeményezés végül elbukott: a közgyűlés többsége már az ülés napirendjét sem fogadta el, így a fideszes előterjesztés érdemi tárgyalására és megszavazására sem került sor.
A tisztújító ülésen a közbiztonság kérdése is napirendre került. A BÖSZ álláspontja szerint a közbiztonság fenntartása állami feladat, amelynek kiszervezése veszélyeztetheti a megfelelő feladatellátást.
A kerületi polgármesterek több olyan, korábban megfogalmazott javaslatukat is hiányolják a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendészeti törvénytervezetből, amelyek figyelembe vennék a helyi sajátosságokat. A szövetség ezért további javaslatokat küld a Belügyminisztériumnak.
A BÖSZ emlékeztetett arra is, hogy a budapesti önkormányzatok eddig évente több milliárd forint értékű közvetlen és közvetett támogatással segítették a rendőrség munkáját. Ezt a támogatást pénzügyi lehetőségeik függvényében a jövőben is fenntarthatják, ugyanakkor a rendőrség állami feladatait nem vállalhatják át. A szervezet további egyeztetéseket tart szükségesnek a rendőrség és a közterület-felügyeletek szakmai együttműködésének erősítéséről, a feladatok pontos elhatárolásáról és a hozzájuk kapcsolódó költségvetési források megosztásáról.
A parkolási bevételek miatt éleződött ki a konfliktus
A BÖSZ és Karácsony Gergely között azután alakult ki komoly konfliktus, hogy a főpolgármester a kormány képviselőivel az FKT október 1-jei ülésén megállapodott a budapesti parkolási rendszer központosításának tervéről.
Az elfogadott határozat értelmében a jelenleg kerületi hatáskörbe tartozó parkolásüzemeltetés és a parkolási díjak beszedése a Fővárosi Önkormányzathoz kerülne. A döntés azért váltott ki jelentős ellenállást a kerületi polgármesterekből, mert az előzetes érdemi egyeztetésük nélkül született, miközben nemcsak a feladatok, hanem az azokhoz kapcsolódó bevételek is elkerülnének az önkormányzatoktól. A parkolási bevételek több kerületvezető hangsúlyozta, hogy fontos szerepet játszanak a büdzséjükben, és jelenleg nem kizárólag útfelújításokra fordíthatók. Az FKT határozata szerint a jövőben a parkolás működtetési költségein felüli összegeket kizárólag a fővárosi és kerületi utak fenntartására lehetne felhasználni.
A főpolgármester a döntés védelmében azzal érvelt, hogy a központosítással egyszerűbb, korszerűbb és olcsóbban működtethető parkolási rendszert lehet kialakítani, a részletekről pedig a végrehajtás előtt még lehet egyeztetni.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos
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