A túl sok videójáték már az iskolai teljesítményen is látszik az OECD friss kutatása szerint

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A 15 évesek több mint fele legfeljebb napi három órát videójátékozik hétköznap az OECD-országokban, további 26 százalékuk viszont már napi három óránál is többet játszik, amit a szervezet már intenzív használatként kategorizál. A jelentés szerint a mérsékelt játék nem jár együtt rosszabb iskolai teljesítménnyel, az intenzív játékidő viszont már alacsonyabb matematika-, olvasás- és természettudományos eredményekkel társul. A kutatás nem bizonyít közvetlen ok-okozati hatást, de jól megmutatja, hol kezdődik a kockázati zóna.

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A videójáték ma már a gyerekek hétköznapi digitális környezetének része. Egyszerre szórakozás, közösségi tér, kreatív felület és sok esetben fogyasztói platform. A gyerekek teljesen más élményt kapnak egy egyszerű mobilos kirakós játékban, egy sportjátékban, egy lövöldözős online csapatjátékban vagy egy olyan virtuális világban, ahol idegenekkel is kapcsolatba léphetnek.

Az OECD friss digitális gazdasági és társadalmi jelentése ezért a

játékidő mintázatait,

az iskolai teljesítménnyel való kapcsolatot

és az intenzív használathoz társuló kockázatokat vizsgálja.

A legtöbb 15 éves játszik, de nem ugyanannyit

A hétköznapi játékidő alapján az OECD három nagy csoportot különít el: akik egyáltalán nem játszanak, akik legfeljebb napi három órát játszanak, és akik ennél többet.

A 15 évesek hétköznapi videójáték-használata az OECD-ben (2025):

19% egyáltalán nem játszik egy tipikus hétköznapon.

egyáltalán nem játszik egy tipikus hétköznapon. 54% legfeljebb napi 3 órát játszik.

legfeljebb napi 3 órát játszik. 26% napi 3 óránál többet játszik, őket sorolja az OECD az intenzív játékosok közé.

napi 3 óránál többet játszik, őket sorolja az OECD az intenzív játékosok közé. 5% napi 7 óránál is többet játszik, ez az intenzív csoporton belüli alcsoport.

Nem egyenes vonalban romlik a teljesítmény

A videójátékozás és az iskolai teljesítmény kapcsolata nem lineáris. Az OECD nem azt állítja, hogy minden további perc játék automatikusan rosszabb eredménnyel jár. A mérsékelt játék mellett a tanulók teljesítménye hasonló vagy kissé jobb lehet, mint azoké, akik kevesebbet játszanak.

A modell szerint ugyanakkor egy pont után már alacsonyabb matematika-, olvasás- és természettudományos PISA-eredmények társulnak a hosszabb játékidőhöz. Hétköznap ez a fordulópont tantárgytól függően nagyjából 1–1,5 óra között látszik, hétvégén később, 2–2,5 óra körül.

Fontos különbség, hogy az OECD kétféle küszöbről beszél. A napi három óra azt jelzi, kiket sorolnak az intenzív játékosok közé. A teljesítménygörbén látható fordulópont viszont azt mutatja, hogy a modell szerint körülbelül mikortól társul a hosszabb játékidőhöz alacsonyabb PISA-eredmény. Ez utóbbi tantárgyanként és hétköznap–hétvége szerint is eltér.

Megjegyzés: Az OECD-ábrán jelzett időpontok órára átszámított értékei. A grafikon modellalapú együttjárást mutat, nem ok-okozati hatást.

A fiúk többet játszanak, de a lányoknál meredekebb lehet a visszaesés

A videojátékozási szokások nemek szerint markánsan eltérnek, és ez a különbség minden társadalmi háttércsoportban megmutatkozik a játékkal töltött időben. A fiúk több időt töltenek videojátékkal, mint a lányok, és körükben az intenzív játék is gyakoribb.

Az OECD modellje szerint az intenzív hétköznapi játék mellett a teljesítménycsökkenés a lányoknál meredekebbnek látszik. Ez nem jelenti azt, hogy a videójáték általában veszélyesebb lenne a lányokra, pusztán annyit jelez, hogy a videojátékkal töltött hosszabb idő náluk szorosabban függ össze az alacsonyabb teljesítménnyel, mint a fiúknál.

A társadalmi háttér is számít

A társadalmi háttér két ponton is fontos: eltérő, hogy a különböző hátterű tanulók mennyit játszanak, és az is eltérhet, hogyan kapcsolódik a játékidő az iskolai teljesítményhez.

A hátrányosabb helyzetű fiúk átlagosan heti 21 órát játszanak, az előnyösebb helyzetű fiúk 17 órát. A lányoknál ugyanez 13, illetve 9 óra. Vagyis a játékidő a társadalmi státusz emelkedésével csökken, miközben a fiúk minden csoportban többet játszanak, mint a lányok.

Mennyi időt töltenek videójátékkal a 15 évesek társadalmi háttér és nem szerint? (2025, óra/hét) Családi háttér Fiúk Lányok Hátrányosabb 21 13 Közepes 19 11 Előnyösebb 17 9 Forrás: OECD, Digital Economy and Society Outlook 2026, Portfolio

Az előnyösebb családi hátterű tanulók minden játékidőszinten magasabb teljesítményt érnek el. Ez önmagában is mutatja, hogy a játékidő nem magyarázza az iskolai különbségeket.

A családi háttér, a tanulási szokások, a motiváció és a szülői támogatás együtt alakítják a képet.

A társadalmi háttér miatt óvatosan kell értelmezni az adatokat. Az előnyösebb családi hátterű tanulók minden játékidő mellett magasabb PISA-pontszámot érnek el, mint a hátrányosabb helyzetű diákok. Az OECD modellje szerint ugyanakkor a napi egy-két óra hétköznapi játék a hátrányosabb hátterű tanulóknál valamivel magasabb matematika-, olvasás- és természettudományos pontszámokkal társul ahhoz képest, mintha egyáltalán nem játszanának. Ebből nem következik, hogy a videójáték javítaná a teljesítményt; inkább az látszik, hogy a játékidő önmagában nem magyarázza az iskolai különbségeket.

Nem mindegy, mire használják a mesterséges intelligenciát.



Az Economist egy 2026. augusztusi cikkében bemutatott friss kutatás hasonló oktatási mintázatot rajzol ki a generatív AI-ról. Az eredmények alapján az számít igazán, mire használják a diákok az eszközt. Három kutató kínai középiskolások körében vizsgálta a generatív AI hatását.



A kutatás 26 801, 12–18 éves diák adataira épült; a tanulók körülbelül 80 százaléka használt olyan modelleket, mint a Doubao vagy a DeepSeek.



Első ránézésre az AI-t használó diákok házi feladatainak eredménye látványosan magasabb volt. Hat hónap után az átlagos házifeladat-pontszám 18 százalékkal nőtt, miközben az egy feladatra fordított idő 64 percről 45 percre csökkent.



A vizsgákon fordult a kép. Az AI-t használó diákok átlagosan 20 százalékkal gyengébben teljesítettek azoknál, akik nem vették igénybe a technológiát. A visszaesés főként azoknál jelent meg, akik időspórolásra használták az AI-t. Akik AI mellett is nagyjából ugyanannyi időt töltöttek a feladatokkal, kisebb veszteséget mutattak.



A kutatás tanulsága nem az, hogy az AI-t ki kell tiltani az oktatásból, inkább arra figyelmeztet, hogy az AI akkor lehet hasznos, ha a diák magyarázatra, fogalmak tisztázására vagy részproblémák megértésére használja. Ha viszont a saját gondolkodását váltja ki vele, a házi feladat eredménye javulhat ugyan, de a valódi tudás gyengülhet.

A tanulmány fő számai:

minta: 26 801 fő

AI-használatot jelzők aránya: 80 százalék

házi feladat pontszámának változása az AI-t használóknál: +18 százalék

házi feladat elkészítési ideje AI-használat előtt: 64 perc

házi feladat elkészítési ideje AI-használattal: 45 perc

a vizsgaeredményének különbsége (az AI-t használók hátránya): -20 százazék

Az eredményeket ezzel együtt óvatosan kell kezelni, mivel a bemutatott kutatás kínai diákokra vonatkozik, preprintként jelent meg, és nem helyettesíti az OECD országokon átívelő elemzését. A párhuzam mégis tanulságos: a digitális eszközök oktatási hatása erősen függ a használat módjától. A videójátéknál a túlzott időhasználat, az AI-nál a gondolkodás megkerülése jelentheti a fő kockázatot.

A játék hasznos is lehet, de a kockázatok valósak

Az OECD szerint a videójáték fejlesztheti a kognitív készségeket, ösztönözheti a kreativitást, valamint erősítheti a társas kapcsolatokat és az érzelmi jóllétet. Egy jól megtervezett játék pedig problémamegoldásra, kitartásra, együttműködésre és stratégiai gondolkodásra is taníthat.

Azonban a kutatók szerint a kockázati oldal is fontos, mert nagyjából minden nyolcadik serdülő veszélyeztetett lehet a problémás játékhasználat szempontjából. Ráadásul az intenzíven játszók körében gyakoribb, hogy folyton a játékra gondolnak, nehezen csökkentik a játékidőt, háttérbe szorítanak más tevékenységeket, vagy a játék miatt konfliktusba kerülnek a családjukkal.

Az online biztonsági és fogyasztóvédelmi kockázatok is erősek.

A többjátékos környezetekben megjelenhet zaklatás, rosszindulatú kapcsolatfelvétel vagy grooming. A játékon belüli vásárlások, loot boxok és virtuális valuták pénzügyi kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha a gyerekek nem értik pontosan a költés valódi következményeit.

Nem pánikra, hanem világos keretekre van szükség

Az OECD elemzése keresztmetszeti és önbevalláson alapuló játékidőadatokra épül. A teljesítménygörbék modellalapú becslések, ezért átlagos mintázatokat jeleznek, nem egyéni szintű törvényszerűségeket. A legtöbb ország esetében 2025-ös adatok szerepelnek, de néhány országnál – például Chilénél, Csehországnál, Dániánál, Lettországnál, Litvániánál, Szlovákiánál és Svédországnál – 2022-es adatokkal dolgozott a jelentés.

A következtetés így is világos: nem a mérsékelt játék az ellenség.

Az intenzív, napi többórás hétköznapi játék viszont olyan mintázat, amelyet a szülőknek, iskoláknak és szabályozóknak érdemes komolyan venniük. A kérdés az, milyen mennyiségben, milyen játékkörnyezetben, milyen biztonsági beállításokkal és milyen családi szabályok mellett van jelen a videójáték a gyerekek életében.

A Lancet digiátlis egészséggel foglalkozó sorozatának három tanulmányát is feldolgozta a Portfolio:

Címlapkép forrása: Anna Barclay/Getty Images