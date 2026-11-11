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Annyi eső érkezik, hogy biztosra veszik egy tiszai árhullám kialakulását
Gazdaság

Annyi eső érkezik, hogy biztosra veszik egy tiszai árhullám kialakulását

Portfolio
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A hét második felében a keddinél is több eső érkezik Magyarországra, péntek estig országszerte 20–50 milliméter csapadék hullhat. Ez nagyjából a teljes novemberi havi átlag felének felel meg, a legtöbb esőre északon, a legkevesebbre délen és délnyugaton lehet számítani. A Weather on Maps szerint a hazai csapadék várhatóan nem okoz gondot, a környező hegyvidékeken viszont akár több száz milliméter is lehullhat. Emiatt a Tiszán biztosra veszik egy árhullám kialakulását, amely egyelőre közepes mértékűnek ígérkezik. A hétvégén egy hidegfront véget vet az esős időnek, és hideg széllel szárazabb levegő érkezik.

A hét második felében újabb, a keddi esőzésnél területi átlagban nagyobb mennyiségű csapadék érkezik Magyarországra – írja Facebook-oldalán a Weather on Maps meteorológiai oldal. Péntek estig országszerte 20–50 milliméter eső hullhat, ami általában a teljes novemberi havi csapadékátlag felének felel meg.

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Az előrejelzés szerint a legkevesebb esőre a déli és délnyugati megyékben, a legtöbbre pedig az ország északi részén lehet számítani. A jelentős csapadékot egy páradús tengeri légtömeg okozza, amely erőteljes délnyugati áramlással érkezik a térségbe.

Árvíz jöhet a Tiszán

A környező hegyvidékeken a magyarországinál lényegesen nagyobb mennyiségű csapadék is lehullhat. A déli és délnyugati lejtőkön, különösen a Júliai-Alpokban, a Dinári-hegységben és az Északkeleti-Kárpátokban rövid idő alatt akár több száz milliméter eső is érkezhet.

A meteorológiai oldal szerint a Magyarországon lehulló csapadék várhatóan nem okoz problémát,

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a Tiszán ugyanakkor biztosra veszik egy árhullám kialakulását.

Ennek mértéke az aktuális előrejelzések alapján egyelőre közepesnek ígérkezik.

A csapadékos időjárás a hét végére érhet véget, amikor a Skandinávia felett kimélyülő ciklon hidegfrontja megszünteti a nedvességet szállító délnyugati áramlást. A hét utolsó két napján már hideg széllel szárazabb levegő érkezik, és a térség egészében megszűnik a csapadék.

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