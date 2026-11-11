Az agrárfejlesztések megvalósításának ideje most van − Górcső alatt a hazai mezőgazdaság kulcsaspektusai a siófoki csúcstalálkozón

Portfolio: Az idei aszály alaposan kiverte a biztosítékot az érintett szereplők körében, és láthatólag a kormány is belátta, hogy nem lehet tovább halogatni a helyzet rendezését. A kabinet négyéves vízmegtartási programot indítana, miközben a vízügyi és környezetvédelmi uniós fejlesztések kerete 2027-ben 49 milliárdról 221 milliárd forintra emelkedik. Ön szerint mennyire komoly a helyzet?
Makai Szabolcs: Az aszály nagyon súlyos, de ma már nemcsak az a kérdés, hogy mennyire rossz az idei év, hanem az, hogy ez tartósan velünk marad-e. Korábban én is azt gondoltam, hogy lesz egy-egy extrém év, aztán visszaállunk a megszokott kerékvágásba. Most viszont úgy tűnik, hogy ez nem átmeneti kilengés. Az elmúlt hat évben alig volt igazán normális évünk, és amikor volt, akkor éppen az inputanyag volt drága, a terményár pedig alacsony. Erről a bizonytalanságról korábban is beszéltünk: ma már valóban nincs olyan, hogy „normál” év a magyar agráriumban.
Milyen eszköztár áll a termelők rendelkezésére, hogy tompítsák az utóbbi időszakok nehézségeit?
Makai Szabolcs: Már most látszik a reakció: sokan kiveszik a kukoricát a vetéstervből. A napraforgó korábban tipikusan alföldi növény volt, ma már egyre inkább dunántúli kultúraként tekintünk rá. Az Alföld, mint éléskamra szerepe meggyengült, a biztonságosabb termelés részben nyugatabbra tolódik. Mi is úgy alakítottuk át a működésünket, hogy a kukoricát öntözhető területekre vagy az Alpokaljára, a nyugati cégeinkhez tesszük. Másképp egyszerűen nem lenne biztonságos.
A hazai állattenyésztés is megsínyli a sokkokat: a rendkívüli aszály, a drasztikus takarmányhiány és a nyomott felvásárlási árak együttesen több mint 150 milliárd forintos veszteséget okoznak az ágazatnak.
Makai Szabolcs: A kukoricahiány az egész láncon végigmegy. Az állattenyésztésben a takarmányreceptúrákat lehet módosítani, lehet kevesebb kukoricát használni, de ez jellemzően költségnövelő hatású. Ha drágább takarmányból állítunk elő tejet vagy húst, akkor rögtön versenyhátrányba kerülünk a nyugat-európai piacokon.
Lehet, hogy a munkaerő nálunk olcsóbb, de a hatékonyság nem feltétlenül kompenzálja ezt. A probléma nemcsak a telepeken jelentkezik: a feldolgozott termékeknél ugyanúgy gondot jelent: egy pulykasonka, egy tejtermék vagy bármely állati eredetű élelmiszer árában megjelenik.
Nem véletlen, hogy a Portfolio is külön foglalkozott azzal, mekkora gondot okoz a kukoricahiány Magyarországon, illetve milyen nyomás alá került a hazai állattenyésztés. Egy diverzifikált agrárcsoport esetleg könnyebben átvészeli ezt az időszakot?
Makai Szabolcs: Elvileg igen, de most az a különleges, hogy szinte minden ágazat egyszerre került nehéz helyzetbe. Régen a növénytermesztés sokszor aranybánya volt, miközben az állattenyésztés sokkal nehezebb üzletnek számított. Az elmúlt években a szarvasmarha-ágazat jól teljesített, a diverzifikált gazdaságok ezért valamennyire stabilabbak voltak.
De az idei évben sokan mondják azt, hogy ilyet még nem láttak: nincs igazán jól működő ágazat. Ezt egy gazdaság önmagában már nem tudja megoldani, itt komplexebb, akár uniós szintű válaszokra is szükség lehet.
A diskurzus központi témája kétségtelenül az öntözés és a vízmegtartás, de vajon ez milyen nehézségekbe ütközik a gyakorlatban? Hogyan csapódik le ez a vállalatuk mindennapjaiban?
Makai Szabolcs: Az öntözés nálunk első számú prioritás. Ahogy egy korábbi interjúban is fogalmaztam, mindent megöntözünk, amit lehet, mert víz nélkül hiába dolgozunk jól, hiába tesszük bele a tudást és a munkát, nem lesz termés.
Ahol van öntözés, ott lehet profitot realizálni a növénytermesztésben, vagy legalább az állattenyésztés takarmányigényét ki lehet szolgálni.
Az öntözés fontosságát senki nem vitatja, de miért nehéz mégis ilyen beruházásokat indítani?
Makai Szabolcs: Az öntözés sokkal bonyolultabb, mint például egy állattartó telepi energetikai fejlesztés. Egy telepen könnyen kiszámolható, mennyi energiát spórolunk, mikor térül meg a beruházás. Az öntözéshez viszont gyakran szomszédos gazdák együttműködésére, hosszú távú földhasználati biztonságra, csatornára, vízre, engedélyekre és jelentős tőkére van szükség. Ha egy 100 hektáros területen több gazda van, és valakinek két-három év múlva lejár a bérlete, nagyon nehéz rávenni, hogy húsz-harminc évre szóló beruházásba lépjen be. Ezért lenne fontos, hogy az öntözési pályázatok valódi prioritást kapjanak.
Mit tehetnek a gazdaságok a következő időszakban? Hogyan készülhetnek fel a várhatóan egyre súlyosbodó klímahelyzetre?
Makai Szabolcs: Mi nem változtatunk a stratégiánkon: megyünk tovább az öntözés, a vízmegtartás és az állattenyésztési beruházások irányába. A vízmegtartás, a talajtakarás, a csatornák, az öntözési közösségek mind részei a megoldásnak, mert nincs egyetlen csodamódszer. Emellett az állattartó telepi fejlesztéseket is meg kell csinálni, mert ezek megtérülése kiszámolható.
Sokan most a cash-flow miatt elhalasztanák a már elnyert beruházásokat, de én biztos vagyok benne: ha most nem lépnek, lehet, hogy évekig nem lesz új lehetőségük rá. Most kell megcsinálni a fejlesztéseket, hogy talpon maradjunk a következő években.
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