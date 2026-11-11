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Az NVVH is megszólalt a Seszták Miklós ügyében emlegetett 9 milliárd forintnyi készpénzről – nagyon is használható a bizonyíték
Gazdaság

Az NVVH is megszólalt a Seszták Miklós ügyében emlegetett 9 milliárd forintnyi készpénzről – nagyon is használható a bizonyíték

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Bizonyítéknak számít-e egy keresőkutya jelzése egy üres páncélszekrénynél? Ezen vitázik Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter védője és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A nyomozók szerint a politikus 9 milliárd forint készpénzt tarthatott a széfekben, amelyet még a kihallgatása előtt elrejthetett. Ügyvédje, Papp Gábor egy szakvéleményre hivatkozva azt állítja, hogy a kutya jelzése önmagában nem bizonyíték, és kifogásolja, hogy az iratot nem kapta meg a letartóztatásról döntő bíró. Az NVVH szerint a szakértő túllépte a hatáskörét, a fogva tartás meghosszabbítását pedig elsősorban a bizonyítás veszélyeztetése és az eltűnt pénz eredménytelen felkutatása indokolta.

A nyomozók szerint Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter 9 milliárd forint készpénzt tarthatott páncélszekrényekben, amelyet még a kihallgatása előtt elrejthetett, védője azonban vitatja ennek bizonyítottságát. Papp Gábor keddi nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy a szakvélemény szerint a keresőkutya jelzése önmagában nem bizonyíték, a széfekben pedig nem találtak pénzt; Seszták állítása szerint azokban kizárólag iratokat tárolt. Az ügyvéd azt is kifogásolta, hogy az október 21-én elkészült szakvéleményt nem adták át a letartóztatás meghosszabbításáról október 28-án döntő bírónak, pedig szerinte az befolyásolhatta volna a döntést.

Most ezt cáfolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), amely szerdai közleményében megalapozatlannak nevezte a védő érvelését.

A hivatal szerint a vonatkozó kormányrendelet a bűnügyi szolgálati kutya alkalmazását és annak eredményét a bizonyítási cselekmények közé sorolja, a büntetőeljárási törvény pedig ezek szabad alkalmazását engedi, így a kutya jelzése bizonyítékként értékelhető. Álláspontjuk szerint a szakértő túllépte a hatáskörét, amikor szakkérdés helyett jogkérdésben foglalt állást arról, hogy a jelzés nem bizonyíték.

A bíróság az NVVH szerint pusztán azt rögzítette, hogy a keresőkutya a páncélszekrény ajtajának zárszerkezeténél jelzett, és ezt a szakvélemény is alátámasztotta. A hivatal ezért megalapozatlannak tartja, hogy az irat ismeretében más döntés született volna, és hangsúlyozta:

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a letartóztatás meghosszabbítását nem a kutya jelzése indokolta, hanem egyebek mellett a bizonyítás veszélyeztetésének vagy meghiúsításának továbbra is fennálló kockázata, különösen a feltételezett bűnös eredetű pénz eredménytelen felkutatása miatt.

A korrupciós pénz meglétét állításuk szerint más eljárási adatok is alátámasztják, ezekről azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közöltek részleteket.

Seszták letartóztatását szeptember 30-án rendelték el, majd október 28-án január 30-ig meghosszabbították. A bíróság a szökés és elrejtőzés veszélyét a feltételezett cselekmények kiemelkedő súlyával, a várható büntetéssel, valamint a politikus kapcsolatrendszerével és az eljárás alóli kivonulást lehetővé tevő vagyonával indokolta. A bizonyítás befolyásolásának már a tényét is megállapította, arra hivatkozva, hogy a kutatáskor üresen talált széfekben a rendelkezésre álló adatok szerint korábban 9 milliárd forintot tarthattak – egyes források szerint sporttáskákban, mások szerint csak magukban –, a gyanú szerint ennek elrejtéséről a gyanúsított gondoskodhatott.

Az NVVH korábban azt is közölte, hogy az októberi, kisvárdai házkutatáskor talált páncélszekrényeket jellemzően pénzügyi szolgáltatók és zálogházak használják.

A nyomozás gyanúja szerint Seszták Miklós és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója, Szivek Norbert 2015 és 2018 között közvetítőn keresztül összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől. A mostani vita arról szól, milyen bizonyító erő tulajdonítható az üres széfeknél adott kutyajelzésnek, és befolyásolhatta volna-e a szakvélemény a letartóztatás fenntartását.

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Címlapkép: Seszták Miklós, a KDNP képviselője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. december 8-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi.

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