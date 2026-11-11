Bod Péter Ákos: A régi hibák miatt kerülhet veszélybe a magyar gazdaság

Az új kormány első átfogó gazdaságpolitikai dokumentumai, a középtávú program és a 2027-es költségvetési törvénytervezet üdítően átláthatók, és komoly szakmai munkáról tanúskodnak. A tervezet a 2026-ra várt 7,5 százalékos hiányt egy év alatt 4,9 százalékra csökkentené, ami érdemi kiigazítás, és összhangban van azzal a céllal, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euró bevezetésének feltételeit. Ugyanakkor a 2027 utáni pálya nem elég ambiciózus, hiszen a 3 százalékos határértéket már 2029-re el kellene érni. Kifogásolható az is, hogy a büdzsé különadókkal tömi be a réseket, és több, gazdaságilag káros Orbán-kori intézkedést is továbbvisz. Ezzel lényegében az új kormány utólag legitimálja a régi rendszer megoldásait, és fékezi azt a növekedést, amely a versenygazdaság felé fordulással elérhető lenne.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A kormány által közzétett középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési program, valamint a Magyarország 2027-es költségvetéséről szóló törvénytervezet élénk vitákat váltott ki a hazai szakmai körökben, közéletben. Joggal: ezek az új kormány első átfogó és részletes gazdaságpolitikai dokumentumai.

Költségvetési vonatkozásban üdítően transzparens, sok információt tartalmaznak. Ahogy meg tudom ítélni, ezek komoly szakmai munkát, megfelelő keretet jelentenek az állam működéséhez. A törvénytervezet némi fényt vet egyéb szakpolitikai területekre is – de nekem nem eleget. Ez utóbbi megjegyzésem nem a beterjesztett dokumentumokat illető elmarasztalás. De van indok gazdaságpolitikai kritikára, ahogy azt később ki is fejtem.

Kié a költségvetési terv?

A büdzsé végül is – formailag mindenképp – elsősorban az államháztartás gazdálkodási terve, az évre tervezett bevételi és a kiadási oldal részletezett bemutatása, a benne foglalt fejezetek, címek számára a működés jogi érvényű dokumentuma.

A hazai és külföldi gazdasági szereplők, a társadalom érdeklődő körei számára azonban más az igazi jelentősége. A törvénytervezet bemutatja a kormány szerinti gazdasági pályát, tartalmazza a nagy tételeket és a kulcsfontosságú adatokat, köztük az éves költségvetési egyenleget, a várható államadósság mértékét. A főbb adatok árulkodnak a kormánypolitika társadalmi és gazdasági karakteréről: kikre nehezedik az állam fenntartásának terhe, és kik, mely területek miként részesülnek a közpénzekből.

Az alapos vélemény formálásához bogarászni kell a számhalmazban, szükséges a korábbi viszonyokkal való összehasonlítás, annak megállapítása, hogy a tavalyi tényadatokhoz, az idei várható teljesüléshez, a kormányzó párt ígéreteihez képest mi szerepel a törvénytervezetben. Alakítja véleményünket, hogy másokhoz, például a hasonló helyzetű országok adataihoz vagy az uniós átlaghoz képest milyen a tervezet. Végül az elemző vagy csupán a laikus érdeklődő a maga szempontjai szerint állást foglal: annyi az értékelés, ahány az értékelő.

Az eddig megismert vélemények között voltak elismerők, kételkedők, kritikusak. Majd lassan megtudjuk, hogy a hitelminősítők, a pénzügyi befektetők milyennek látják a dokumentumokat.

És természetesen hosszú heteken át zajlik a köztársaság költségvetési tervének parlamenti vitája. Ez a mondat közhelyes közlésnek számít, ha az 1990-es évek rutinját követi az államélet. Akkor a közvélemény kisebb-nagyobb (inkább kisebb) érdeklődése előtt zajlott a sokszáz oldalas törvénytervezet szakbizottsági majd plenáris vitája az Országházban, hosszú munkanapokon keresztül, amíg valamikor az év végén megszületett a végszavazás. Volt, amikor az év legutolsó napján, különleges politikai izgalmak közepette, a szűk kormánytöbbségre tekintettel.

Az utóbbi években azonban nemcsak a drámai külsőségektől szoktunk el. Valójában attól is, hogy a közügyek iránt érdeklődő időt, erőfeszítést fordítson annak a dokumentumnak az átlapozására, amelyet az államháztartásért felelős miniszter valamikor a nyári melegben közzétett a rákövetkező évről. Amikor még az sem látszott, hogy az adott év, ami a rákövetkező esztendő báziséve, nagyjából milyen lesz. Hogyan lehetne komolyan venni az ingatag bázishoz mért növekedési és csökkenési százalékokat? A kormány maga sem gondolta komolyan a tervezetbe írt számokat: a különböző migrációs, járványügyi, háborús hivatkozások alapján megszerzett alkotmányos felhatalmazással az Orbán-kormányok olyan gyakorisággal nyúltak hozzá az eredeti törvénytervezet tételeihez, hogy szorgalmas újságírók bogarászhatták a péntek éjjeli hivatalos közlönyt, felfedezve néha százmilliárd forintos virmanolást.

De most izgalomra van (némi) ok

Az előzmények felidézése azért szükséges, mert a 2027-es költségvetési terv kapcsán eleve örömmel kell regisztrálnunk, hogy most a parlamenti demokráciákban szokásos, és nálunk is hagyományokra visszatekintő módon készült el a kormány javaslata, és kerül a parlamenti és társadalmi nyilvánosság elé.

Érdemes itt is kimondani azt a nyilvánvaló tényt, hogy a javaslat a kormányé, de a majd megszavazott törvény az Országgyűlésé. A demokratikus gyakorlatnak megfelelő módon végleges formába öltött dokumentum rengeteg helyen el fog térni a T/950 számon beterjesztett tervezet kiinduló változatától - és ez így van jól.

Az más kérdés, hogy a kormányoldalon nincsenek koalíciós pártok, az ellenzéki oldalt alkotó pártok parlamenti súlya csekély, így domináns a Tisza-frakció helyzete, a végszavazásnál nem kell körmöt rágni.

Lényeges sorokon levő számok, belső arányok azonban változhatnak.

Az előző kormánytól örökölt intézmények sokasága szerepel a sorokban; ha még most vagy jövőre év közben sorsuk másként alakul, akkor azt leképezi a büdzsé is. Jöhetnek elfogadott képviselői javaslatok. Nem működési hiba, hanem a költségvetés-készítés szokásos menete, ha egy korábban beállított tétel egyszer csak kikerül, az oda betervezett pénz máshol bukkan fel.

A nagy keretszámok, így a költségvetési hiány és az államadóssági hányad mutatói viszont aligha változnak. Márpedig ezek a nemzetközi és az itthoni szakmai érdeklődés középpontjában álló adatok. Különösen azáltal, hogy 2027 a középtávú pályának a kiinduló esztendeje, és a kormány stratégiai súlyú bejelentése szerint 2030-ra a magyar makrogazdasági mutatóknak teljesíteniük kell az euróátvételi feltételrendszert.

A maastrichti mutatók között van olyan, amelynek a referenciaértékét még nem lehet tudni (infláció, kamatszint), a költségvetési határértékek azonban közismertek. Ezek között az államháztartási egyenleg lényegében politikai döntés (és sikeres implementáció) kérdése. Mivel a kiadási tételek zöme törvényeken, kormánydöntéseken nyugszik, az állami bevételek nagyját adók, járulékok, illetéket teszik ki, amelyek törvényeken alapulnak, így a deficit a leginkább kézben tartható ügy – ha van politikai akarat.

Nos, ennek a kritikus mutatónak a megismerésére várt minden elemző október végén. A költségvetési törvényben szereplő deficitadat 4,9%, ami érdemi információ. Mint ahogy az is, hogy a középtávú kitekintésben szereplő deficitpálya és néhány más kulcsmutató hogyan néz ki a tervezetben.

Főbb makrogazdasági mutatók 2025 tény 2026 előrejelzés 2027 előrejelzés 2028 előrejelzés 2029 célpálya 2030 célpálya 1. GDP növekedése, % 0,7 1,7 2,4 2,6 3 3,1 2. Fogyasztói árindex változása (éves átlag) 4,4 1,7 3 2,5 2,5 2,5 3. Államháztartási egyenleg (a GDP %-ában) -4,7 -7,5 -4,9 -4 -3,4 -2,8 4. Bruttó adósság (a GDP %-ában) 74,4 77,5 77,2 76,9 76,2 74,9 Forrás: a szerző gyűjtése

Magam is vettem részt izzó szakmai vitákon, amelyek akörül forogtak, hogy a feltételezett nemzetgazdasági pálya reális-e, a költségvetési konszolidációs folyamat elégséges-e a 2030-as bejelentett célállapot elérésére (és abból következően egy 2032. január elsejei hivatalos eurózónatagságra), a projektált inflációs folyamat mennyire valószínű. Azokkal értek egyet, akik szerint a 2027-es deficitszám, noha persze roppantmód meghaladja a Stabilitási és Növekedési Egyezmény szerinti 3 százalékos értéket, de „fejnehéz” költségvetési kiigazításnak tekinthető – ez lényeges érdeme a költségvetési törvénytervezetnek.

Azt a kritikát persze osztanám, mely szerint 2027 után a középtávú pálya (mely nem törvényszöveg, és kellő indokkal később átdolgozható) kevésbé ambiciózus a deficithányad leszállításában. Valóban sokkal jobb lenne már 2029-re eljutni a 3 százalékos határértékig. És nem elsősorban azért, hogy ne forogjon veszélyben az „euróvonat” elérése (pláne tudva, hogy 2030 választási év), sokkal inkább szubsztanciális okokból.

A mai és a várható világgazdasági és globális pénzügyi viszonyok között, a nemzetközi kamatszintek középtávú trendjeiről való sejtésünk alapján, a magyar államnak nagyobb lépésekkel kellene haladnia a költségvetési konszolidációval.

De már hallom a kórust: mi lesz a növekedéssel, ha az államháztartási oldalon 2027 után a rákövetkező évben is lényegi deficitmérséklés történik? Sokak szerint így is kétséges, hogy a csökkenő népességű, elöregedő Magyarország képes lenne-e éves 2 és 3 százalékos gazdasági növekedésre…

A kétségek indokoltak. Ami azonban az államháztartásnak a tervezettnél gyorsabb ütemű konszolidációját illeti, attól még az aggregált kereslet alakulhat viszonylag kedvezően a gyors átmenet éveiben is. Az államháztartás érdemi elsődleges szufficitje természetesen mérsékli az összkeresletet, de alakulhat kedvezőbben a többi szektor pozíciója. Vállalati oldalról az aggregált keresletet ugyanazon években (még) megtolják az uniós források. A hihető európálya, pláne annak erőteljes indítása, ráerősít az üzleti tőkebeáramlásra. A lefojtott gazdasági élet megszabadítása az életidegen intervencióktól, a kiszámíthatóság érzése annyi év visszafogott üzletpolitikája után segít feltámasztani az elánt („animal spirit”), amely a dinamikának fontos, bár nehezen modellezhető tényezője.

A háztartási szektor dinamikáját nehéz előre látni, mert az eddigi reálbér-növekedési ütem már egy ideje nem kompatibilis az átlagos munkatermelékenység növekedésével, ám lássuk be, hogy a magyarországi teljes termelékenységi mutatók által jelzett hatékonysági pangásnak voltak rezsimspecifikus tényezői.

A hazai küllők közé dugdosott orbáni botokat el lehetne távolítani, kellő politikai akarat és versenypártoló szakmai munka esetén.

Ki és mi alakította a 2027-es kereteket?

És itt kerülnek elő a kritikai elemek. Milyen is a karaktere a költségvetésnek? Nem az a lényeges, hogy mi a költségvetési törvény indoklásában, a propagálásában szereplő szöveg. Most például ezt olvasni a törvénytervezet általános indoklásában: „A 2027. évi központi költségvetés az igazságosság és a fejlődés költségvetése. Ez az első költségvetés, amelyet a 2026-ban megválasztott Országgyűlés és az új kormány az első sortól az utolsóig maga alakított ki.”

Formailag valóban így van; ez a terv saját értékrendre utal, a korábbitól egészen eltérő célokkal, dicséretes transzparenciával. Emelkedett stílusa azonban elrejti a rengeteg megörökölt ügyet, determinációt, és bizony egy sor régimódi intézkedést.

A költségvetési rések különadókkal való betömködése például nagyon ismerős az érintetteknek.

Ami pedig az igazságosság tág fogalmát illeti, a közterhek és a közkiadások világában inkább a méltányosság lenne helyzetálló. A kiemelkedően gazdagok bevonását a közteherviselésbe különadó formájában el lehet fogadtatni méltányos intézkedésként, noha akkor a politikus ne büntetésként keretezze, ne egy mondatban említve a jogszerűen meggazdagodókat az előző rezsim kitartottjaival.

Egyébként pedig az európai közegnek, sőt a magyar hagyományoknak sokkal inkább megfelelne a (nem túlzó progresszivitású) többkulcsos adó, valamint az örökösödési adózás átgondolt, társadalmilag megvitatott, méltányosnak érzett rendje. Figyelem, ez itt nem adójavaslat a jövő évre. Elfogadom, hogy 2026 végén, néhány rövid hónap kormányzati munkájával most kisebb korrekciók, inkább csak útjelölő kis lépések tehetők meg. Az is tudható, hogy a megelőző rezsim tabusította e fogalmakat. No de, nem tagadom megkönnyebbülésem, a rezsim elmúlt.

Az is respektálandó, ha a választás előtti évben kimondott pártígéreteket lehetőség szerint igyekeznek betartani. De akkor is, ha a feltételek közben érdemben megváltoztak? És azokat is, amelyekről annak idején azt gondolta az ellenzéki politikus, hogy a kormányon levők által bevezetett intézkedések, ha már megszokták az emberek, akkor maradhatnak?!

Itt nem csak arról van szó, hogy az előző rezsim vívmányainak megőrzésére és a saját értékrend szerinti vívmányokra együttesen nincs elég pénz, és sosem lesz. Ezen túlmenően súlyos fenntartásaim vannak az olyan ügyekkel, amelyek esetében napnál világosabb, hogy az orbáni túlcentralizáló, versenyellenes, társadalmilag érzéketlen és közgazdasági alapokat nélkülöző, ám politikai PR-nek jól elsüthető („családbarát”, „munkaalapú”, „rezsicsökkentő”, „patrióta piacvédő”, „multiellenes”) kormányintézkedések kárt okoznak Magyarországnak. Baj, ha ezek a témák továbbra is megőrzendő értékként kerülnek elő a politikai közbeszédben. Egy fokkal kevésbé rossz, de nem jó, ha az új kormány értékelésében és szóhasználatában az általa is tudottan rossz konstrukció úgy jelenik meg, mint adottság, „ez van”.

Ha a gyári hibás intézkedéseket tovább viszi bármi okból az új kormány, azzal visszamenően legitimálja a közvéleményben az orbanizmusokat. Aztán a közvéleményben visszamérve, nem meglepően azt látja, hogy rendkívül sokan kedvelik a paternalista megoldásokat.

Holott azok a nemzetgazdaságnak sokban vannak. Létükkel fékezik azt a növekedési dinamikát, amelyet a Pénzügyminisztérium szakapparátusa megvalósíthatónak gondol. Én is. Feltéve, ha a magyar gazdaság visszakanyarodik a versenygazdaság irányába. Nem Nyugat-másolást javaslok; a lengyel, cseh, balti példák, de még a balkáni gazdasági dinamika példái is adnak érvet.

Az, hogy a 2027-es költségvetési törvényben vékonyan jelenik meg egy sor kulcsterület szakpolitikai kontúrja, talán azzal függ össze, hogy más minisztériumokban még kevésbé állt össze a szakmai koncepció. Így a prudens módon összerakott költségvetési terv nem számolhat egy új lapleosztás (New Deal) növekedési többletével, költségvetés-kímélő hozadékával.

De még van idő, a 2027-es keretekbe évközben is sok előrelépés beilleszthető. Mint ahogy sajnos előnytelen fejleményekkel, rizikókkal is számolnunk kell.

Címlapkép forrása: Portfolio