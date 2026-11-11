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Drasztikus döntést hoztak a népszerű mediterrán országban: többszörösére emelik a turisztikai adót
Gazdaság

Drasztikus döntést hoztak a népszerű mediterrán országban: többszörösére emelik a turisztikai adót

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Drasztikusan megemeli az idegenforgalmi adót Málta, amivel a szigetország az egyik legolcsóbb európai úti célból az uniós élmezőnybe ugrik a vendégéjszakák után fizetendő közterhek tekintetében. A költségvetési tervek szerint a szállodai vendégeknek több mint az ötszörösére, a magánszálláshelyeken megszállóknak pedig közel a hétszeresére nő majd a fizetendő napi díj az eddigi egységes tarifához képest - írta meg az Independent.

A máltai kormány döntése értelmében a helyben környezetvédelmi hozzájárulásként ismert idegenforgalmi adó a korábbi, egységesen 1,50 eurós éjszakánkénti és személyenkénti összegről a szállodák esetében 8 euróra emelkedik. Még ennél is mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik rövid távú lakáskiadás keretében – például apartmanokban vagy kiadó vidéki házakban – szállnak meg, ők ugyanis fejenként és éjszakánként 10 eurót fizetnek majd.

Eltérő szabályozások a világon

A The Malta Independent on Sunday európai körképe szerint az uniós tagállamok nagyon eltérően szabályozzák ezt a területet. Írországban, Svédországban, Észtországban és Finnországban egyáltalán nincs ilyen adó, míg Lengyelország a múlt héten aláírt törvény alapján 2027 elejétől vezeti be a legfeljebb 5 zlotys (körülbelül 1,15 eurós) éjszakánkénti díjat. Közép- és Kelet-Európa többi részén is viszonylag alacsonyak a terhek, így Horvátországban, Csehországban, Szlovéniában, Szlovákiában, Romániában és a balti államokban jellemzően 1 és 3,50 euró között mozog az adó mértéke, míg Budapest egyes kerületeiben a szállásdíj 4 százalékát kell befizetni. Más magyar önkormányzatok saját hatáskörben döntenek a díj mértékéről.

A hagyományosan népszerű nyugat- és dél-európai úti céloknál már jóval magasabbak az összegek, és sok helyen a szállás minőségéhez vagy a szezonhoz kötik a tarifát.

Görögországban a főszezonban ugyan elérheti a 15 eurót a napi díj az ötcsillagos szállodákban, ám ott nem személyenként, hanem szobánként számolják fel az adót, így több utazó esetén a teher megoszlik. Franciaországban kizárólag a párizsi négy- és ötcsillagos, valamint a luxuskategóriás hotelekben magasabb az adó (8,45 és 15,93 euró között), mint a most bejelentett máltai átalánydíj, az összes többi francia városban alacsonyabb ennél a vendégéjszakák utáni közteher.

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Olaszország legnépszerűbb városaiban, például Rómában, Velencében és Milánóban a legdrágább szállodákban 10-12 euró a plafon, de az alacsonyabb kategóriájú helyeken jóval kevesebbet kérnek. Hasonló a helyzet Barcelonában is, ahol a szállodákban 6 és 12 euró közötti összeget, a magánszálláshelyeken pedig 9,50 eurót kell fizetni – vagyis még a rövid távú lakáskiadást 2028 novemberéig teljesen betiltó katalán nagyvárosban is fél euróval olcsóbb az apartmanok adója a leendő máltai tarifánál. A szállodák és a rövid távú lakáskiadás közötti megkülönböztetés egyébként ritkaságnak számít Európában. Málta mellett például a belga Gent városa alkalmaz ilyet, ahol a hotelekben 4,40 euró, a magánszállásokon pedig 7,40 euró az éjszakánkénti díj.

Több európai nagyváros százalékos alapú adót alkalmaz, ami a magas szobaárak miatt szintén komoly kiadást jelent az utazóknak.

Berlinben és több más német városban a szobaár 7,5 százalékát kérik el, Bécsben pedig jövőre 5-ről 8 százalékra emelik ezt az arányt. Az Európai Unió legmagasabb idegenforgalmi adóját azonban kétségkívül Amszterdamban kell fizetni, ugyanis a holland fővárosban jelenleg a szállásdíj 12,5 százaléka a közteher, amit a tervek szerint 2031-ig fokozatosan 20 százalékra emelnek majd. Tekintettel arra, hogy az uniós statisztikák szerint Hollandiában a negyedik legmagasabbak a szállodai árak az EU-ban, ez a százalékos teher jelenti a legnagyobb tényleges költséget a kontinensen. A friss adatokból egyértelműen látszik, hogy az európai drágulási trendbe illeszkedve Málta egyetlen lépéssel a legolcsóbbak közül a legdrágább uniós országok közé pozicionálta át magát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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