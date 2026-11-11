Drasztikus döntést hoztak a népszerű mediterrán országban: többszörösére emelik a turisztikai adót

A máltai kormány döntése értelmében a helyben környezetvédelmi hozzájárulásként ismert idegenforgalmi adó a korábbi, egységesen 1,50 eurós éjszakánkénti és személyenkénti összegről a szállodák esetében 8 euróra emelkedik. Még ennél is mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk azoknak, akik rövid távú lakáskiadás keretében – például apartmanokban vagy kiadó vidéki házakban – szállnak meg, ők ugyanis fejenként és éjszakánként 10 eurót fizetnek majd.
Eltérő szabályozások a világon
A The Malta Independent on Sunday európai körképe szerint az uniós tagállamok nagyon eltérően szabályozzák ezt a területet. Írországban, Svédországban, Észtországban és Finnországban egyáltalán nincs ilyen adó, míg Lengyelország a múlt héten aláírt törvény alapján 2027 elejétől vezeti be a legfeljebb 5 zlotys (körülbelül 1,15 eurós) éjszakánkénti díjat. Közép- és Kelet-Európa többi részén is viszonylag alacsonyak a terhek, így Horvátországban, Csehországban, Szlovéniában, Szlovákiában, Romániában és a balti államokban jellemzően 1 és 3,50 euró között mozog az adó mértéke, míg Budapest egyes kerületeiben a szállásdíj 4 százalékát kell befizetni. Más magyar önkormányzatok saját hatáskörben döntenek a díj mértékéről.
A hagyományosan népszerű nyugat- és dél-európai úti céloknál már jóval magasabbak az összegek, és sok helyen a szállás minőségéhez vagy a szezonhoz kötik a tarifát.
Görögországban a főszezonban ugyan elérheti a 15 eurót a napi díj az ötcsillagos szállodákban, ám ott nem személyenként, hanem szobánként számolják fel az adót, így több utazó esetén a teher megoszlik. Franciaországban kizárólag a párizsi négy- és ötcsillagos, valamint a luxuskategóriás hotelekben magasabb az adó (8,45 és 15,93 euró között), mint a most bejelentett máltai átalánydíj, az összes többi francia városban alacsonyabb ennél a vendégéjszakák utáni közteher.
Olaszország legnépszerűbb városaiban, például Rómában, Velencében és Milánóban a legdrágább szállodákban 10-12 euró a plafon, de az alacsonyabb kategóriájú helyeken jóval kevesebbet kérnek. Hasonló a helyzet Barcelonában is, ahol a szállodákban 6 és 12 euró közötti összeget, a magánszálláshelyeken pedig 9,50 eurót kell fizetni – vagyis még a rövid távú lakáskiadást 2028 novemberéig teljesen betiltó katalán nagyvárosban is fél euróval olcsóbb az apartmanok adója a leendő máltai tarifánál. A szállodák és a rövid távú lakáskiadás közötti megkülönböztetés egyébként ritkaságnak számít Európában. Málta mellett például a belga Gent városa alkalmaz ilyet, ahol a hotelekben 4,40 euró, a magánszállásokon pedig 7,40 euró az éjszakánkénti díj.
Több európai nagyváros százalékos alapú adót alkalmaz, ami a magas szobaárak miatt szintén komoly kiadást jelent az utazóknak.
Berlinben és több más német városban a szobaár 7,5 százalékát kérik el, Bécsben pedig jövőre 5-ről 8 százalékra emelik ezt az arányt. Az Európai Unió legmagasabb idegenforgalmi adóját azonban kétségkívül Amszterdamban kell fizetni, ugyanis a holland fővárosban jelenleg a szállásdíj 12,5 százaléka a közteher, amit a tervek szerint 2031-ig fokozatosan 20 százalékra emelnek majd. Tekintettel arra, hogy az uniós statisztikák szerint Hollandiában a negyedik legmagasabbak a szállodai árak az EU-ban, ez a százalékos teher jelenti a legnagyobb tényleges költséget a kontinensen. A friss adatokból egyértelműen látszik, hogy az európai drágulási trendbe illeszkedve Málta egyetlen lépéssel a legolcsóbbak közül a legdrágább uniós országok közé pozicionálta át magát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiakadt, azonnali lépéseket tesz a miniszterelnök az országban, ahol kormányzati rendszerbe hatolt be egy elszabadult AI-ügynök
A büntetőjogi szabályozáshoz is hozzányúlhatnak az incidens miatt.
Lehullott a lepel a titkos csatornáról Kijevben: többet ártott, mint amennyit használt Zelenszkij jobbkeze?
Komoly félreértések alakultak ki.
Figyelmeztet a klímakutató: egyetlen extrém időjárási esemény is dominóhatást indíthat el
Európa új terve Magyarországnak is irányt mutat
Megszületett a javaslat: radikális fordulatot sürget a házigazda Törökország a klímacsúcson
Közel 200 ország ül össze.
Rendkívüli intézkedés Amerikában: a síita rezsim fenyegetései miatt kellett azonnal lépni
Biztonságos helyre kellett vinni a minisztert.
Volodimir Zelenszkij égető határidőt szabott Európának: nincs sok idő a döntésre
Bő egy hét múlva születhet megállapodás.
Így építik AI-ügynökök a jövő vállalatait - Hol marad meg az ember szerepe és mire jók az agentek?
Kiss Gergely tart workshopot a témában a Portfolio AI & Digital Transformation konferenciáján.
Gigászi büntetést kapott a Meta: súlyos beavatkozással vádolják a választásba
Nem kezelte egyenlően a jelölteket a közösségi platformokon.
A sztori már nem elég az AI-lázban, eredményeket várnak a befektetők
A mesterséges intelligencia körüli befektetési láz történelmi rekordokat dönt: a SpaceX közel 86 milliárd dollárt vont be tőzsdei bevezetésével, az Anthropic pedig akár 100 milliárdos... Th
Már négy nagybanknál igényelhető a Wekerle Plusz hitel
Kedden a CIB is elindította a Wekerle Plusz hitelt, így már négy nagybanknál, a Raiffeisennél, az Ersténél, a K&H-nál és a CIB-nél lehet kérelmet beadni. Az ügyfél által fizetett kamat m
Nem tűnt el, csak elköltözött: így változott a gazdák állami támogatása
Két évtized alatt nagyjából a felére esett a mezőgazdaságra fordított állami kiadások aránya a BB tengely országaiban, a gazdák támogatása mégsem tűnt el, csak forrást... The post Nem tű
Kisebb hiány, gyorsabb növekedés: min múlik a költségvetési tervek sikere?
A kormány középtávú programja a költségvetési hiány csökkentését gyorsuló gazdasági növekedés mellett valósítaná meg, miközben 2030-ig az euróbevezetés feltételeit is teljesítené.
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
IFRS 1 - Az IFRS-ek első alkalmazása
Az IFRS-re történő áttérés nem csupán a számviteli szabályok megváltoztatását jelenti: a felkészülés időzítése, a nyitó pénzügyi helyzet meghatározása és az alkalmazott számviteli
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
A szemeink előtt rúgja az utolsókat a Trump-tornádó: a világ fogja megfizetni a kudarc árát?
Az Amerika-szakértő megosztotta a várakozásait a Portfolio külpolitikai műsorában.
Felpattant az infláció: meddig emelkedhetnek az árak?
Április óta nem láttunk ilyet: mit reagál majd az MNB?
Kémjátszma 2026-ban: szexbotrányba bukhat bele az Nvidia-vezér?
Borús napok jöhetnek a részvényeseknek.