Durva, mennyi fizetést kapnak a kezdő Lidl-dolgozók Németországban

A december 1-jétől érvényes, legalább bruttó 16 eurós órabér a vállalat kollektív szerződésében garantált alsó határt jelenti. Ez az összeg egyaránt jár az újonnan belépőknek, az idénymunkásoknak és a szakképzetlen munkaerőnek is. A fizetések a szakképzettségtől, a vállalatnál eltöltött időtől és a bértáblában elfoglalt helytől függően innen még tovább emelkednek.
Németországban bruttó 16 eurós órabérrel, napi nyolcórás, heti 40 órás munkavégzés mellett átlagosan havi 2773 eurós, azaz mintegy 1,01 millió forintos bruttó fizetéssel lehet számolni. Ebből az adók és járulékok levonása után nagyjából 1930–1960 euró, vagyis 703–713 ezer forint nettó bér maradhat havonta, 364 forintos euróárfolyammal számolva. A ténylegesen kézhez kapott összeg függ a munkavállaló családi állapotától, adóosztályától, lakóhelyétől és egészségbiztosításától is.
Az alapbéren felül a diszkontlánc egyéb juttatásokat is biztosít a munkavállalóknak. Ilyen a határozatlan idejű munkaszerződés, a karácsonyi és a szabadságpénz, valamint az átfogó vállalati egészségprogram. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak után a cég – a kollektív szerződésnek megfelelően – évi 420 eurós nyugdíj-hozzájárulást is fizet.
A drágább nagyvárosi régiókban dolgozók emellett területi pótlékot is kapnak, ami a magasabb megélhetési költségek ellensúlyozását segíti. Ez a kiegészítés jelenleg több mint 6100 alkalmazottat érint országszerte, összesen 232 üzletben és logisztikai központban.
A béren kívüli juttatások részeként a Lidl egy ötszázalékos vásárlási kedvezményt is bevezetett,
amelyet a munkatársak a napi bevásárlásaik során vehetnek igénybe a hálózat több mint 3250 németországi üzletében.
Mennyit keresnek itthon?
Egy Lidl bolti dolgozó havi bruttó kezdő bére nyolcórás munkaviszony esetén, pótlékokkal és Lidl-kártyával együtt 599 ezer forint,
ami kedvezmények nélkül 398 ezer forintos nettó összegnek felel meg.
A fizetés a tapasztalattal bruttó 700 ezer forint, vagyis nettó 466 ezer forint fölé emelkedhet. Az üzletvezetők kezdő bére bruttó 1 104 000 forint (nettó 734 160 forint), ami elérheti az 1 349 000 forintot (nettó 897 085 forint). A pozícióhoz szolgálati autó is tartozik, amely magáncélra is használható.
A logisztikai területen a targoncavezetők bruttó bére 597 ezer és 871 ezer forint között alakul, ami nettó 397 ezer és 579 ezer forintot jelent. A raktári dolgozók bruttó 593–839 ezer forintot kereshetnek (nettó 394–558 ezer forint), míg a raktári csoportvezetők jövedelme akár a bruttó 1 270 000 forintot, azaz nettó 844 550 forintot is elérheti.
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