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Elementáris felháborodás követte a KFC terjeszkedési terveit - a cég visszakozott
Gazdaság

Elementáris felháborodás követte a KFC terjeszkedési terveit - a cég visszakozott

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Váratlan fordulatot vett a KFC olaszországi síterepekre tervezett terjeszkedése, miután komoly helyi ellenállásba ütközött. A cég végül nem nyit önálló üzletet a Cortina d’Ampezzo feletti Faloria menedékházban, és az épület külsejét sem alakíthatja át a saját arculatára. A kompromisszumos megoldás értelmében mindössze hat KFC-termék kerül fel a földszinti büfé étlapjára, miközben az emeleti étterem változatlan formában működik tovább - írta a Snowbrains.

Az ügy előzménye, hogy a KFC és a vendéglátóipari létesítményeket üzemeltető Super G november 5-én bejelentette, hogy december 5-i nyitással két éttermet hoznak létre az olasz Alpokban. Az egyik kiszemelt helyszín a 2123 méteres magasságban fekvő Faloria menedékház, a másik pedig a Madonna di Campiglio közelében, nagyjából 1700 méteren található Piana di Nambino volt. A bejelentéshez mellékelt látványtervek azonban hatalmas felháborodást váltottak ki Cortinában, mivel azokon a történelmi jelentőségű menedékház külsejét a gyorsétteremlánc jól ismert arculati elemeivel borították be.

A terv éles vitát indított el a nemzetközi láncok alpesi térnyeréséről és a hagyományos hegyi pihenőhelyek megőrzéséről.

A botrány hatására a síterepet és az infrastruktúrát kezelő Faloria S.p.A. rendkívüli igazgatósági ülést hívott össze, majd november 10-én közleményben határolódott el a nyilvánosságra hozott látványtervektől. A vállalat leszögezte, hogy a KFC által terjesztett képeket előzetesen nem mutatták meg nekik, és semmilyen építészeti vagy esztétikai változtatást nem engedélyeztek. Renzo Minella, a társaság vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a menedékház a helyi történelem és identitás szimbolikus része, ezért kötelességük megóvni az épület megjelenését és a tájjal való harmóniáját.

A szerepek tisztázása mellett a menedékházat ténylegesen üzemeltető Super G alapító-vezérigazgatója, Andrea Baccuini is megerősítette, hogy nem épül új étterem, és a meglévő gasztronómiai kínálatot sem alakítják át alapjaiban. A megállapodás valójában csak arról szól, hogy

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a földszinti – jelenleg is szendvicseket, melegszendvicseket és üdítőket kínáló – büfé választékát egészítik ki hatféle KFC-termékkel.

Az emeleten működő olasz étterem és a hozzá tartozó síelés utáni szórakozóhely, azaz az après-ski szolgáltatás zavartalanul üzemel tovább a megszokott Meraviglioso márkanév alatt.

A visszakozáshoz a helyi döntéshozók és tulajdonosok éles kritikája is hozzájárult. Stefano Ghezze, Cortina várostervezési tanácsnoka nyilvánosan kérte a Super G vezetését a döntés felülvizsgálatára. Hangsúlyozta, hogy a hegyi menedékházaknak a kereskedelmi funkción túlmutató környezeti, társadalmi és történelmi szerepük van, amelyet a túlzott elüzletiesedés veszélyeztet. Még keményebben fogalmazott Alberico Zardini, a Faloria S.p.A. többségi részvényese, aki az Il Messaggero napilapnak nyilatkozva szégyenletesnek nevezte az ötletet, és jogi lépésekkel fenyegette meg a cégvezetést, amennyiben nem állítják le a projektet. Zardini teljesen abszurdnak tartotta, hogy

rántott csirkét áruljanak egy olyan hegyi klubban, amelynek felső szintjén luxusétterem működik.

A vita időközben túlterjedt Cortina határain, és a másik tervezett helyszín, a Trentino régióban fekvő Madonna di Campiglio kapcsán is aggodalmakat szült. A Beverfood című olasz szaklap beszámolója szerint a régió hegymászó-egyesülete, a Società degli Alpinisti Tridentini, valamint az Adamello Brenta Natúrpark vezetése is felszólalt a hegyvidéki identitás védelmében, sürgetve az új turisztikai és vendéglátóipari modellek hatásainak alaposabb értékelését. A Faloria S.p.A. és a Super G közös nyilatkozata ugyanakkor kizárólag a cortinai helyszínre vonatkozott, a Piana di Nambinóba tervezett másik étterem sorsáról nem közöltek részleteket. A szaklap szerint egyelőre nem vehető biztosra, hogy a Cortinában kikényszerített változtatások a trentinói projektre is érvényesek lesznek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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