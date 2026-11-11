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Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik
Gazdaság

Eléri Magyarországot a Charles ciklon: hatalmas zuhé érkezik

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A Nyugat- és Dél-Európában szélsőséges időjárást, árvizeket és viharos szeleket okozó Charles ciklon csütörtök este éri el Magyarországot. Hazánkban a megérkező kiadós esőzés a hosszú aszály után kifejezetten jótékony hatású lesz, a légörvény mögött betörő hidegfront miatt azonban a hétvégére jelentősen visszaesik a hőmérséklet - írta meg az Időkép.

Az Atlanti-óceán felett kialakult légörvény először Portugáliában és Spanyolországban okoz heves esőzéseket és viharos, akár a 120–140 km/órát is elérő széllökéseket, miközben néhol 200 milliméternél is több csapadékot hagy maga után. Kelet felé haladva a rendkívül nedves légtömeg a Földközi-tenger térségében is intenzív viharokat generál, így

Észak-Olaszországban és a horvát tengerparton néhány nap alatt a 300 millimétert is meghaladhatja a csapadékösszeg.

Ez a hatalmas vízmennyiség arrafelé már súlyos villámárvizeket és földcsuszamlásokat idézhet elő, különösen a hegyvidéki területeken.

Ezzel szemben a hozzánk csütörtök este megérkező csapadékrendszer hazánkban nem okoz pusztítást, sőt, a csapadékszegény nyári és őszi hónapok után kifejezetten jól jön a kiszáradt talajnak. Pénteken az ország jelentős részén tartós, áztató esőre kell készülni, amelyből általában 20–30 milliméter, míg az északi és északkeleti tájakon akár

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40 milliméter csapadék is hullhat.

Bár a mediterrán ciklonok szeszélyes pályája miatt a csapadék pontos területi eloszlásában még lehetnek kisebb eltérések, az biztosra vehető, hogy a csapadékrendszer hátoldalán pénteken egy hidegfront is átvonul felettünk. Ennek nyomán megerősödik az északi szél, és a hétvégére markáns lehűlés veszi kezdetét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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